2 ноября «Тоттенхэм» объявил о назачении главным тренером Антонио Конте. Под его руководством команда уже победила «Витесс» в Лиге конференций (3:2) и сыграла вничью с «Эвертоном» в АПЛ (0:0).

52-летний Конте серьезно взялся за перестройку команды и ужесточение дисциплины – как его коллега из «Барселоны» Хави. Он уже опоздал на собственную пресс-конференцию перед «Эвертоном» больше чем на час – должен был прийти в 13:30, но даже спустя час его не было в зале перед журналистами. Позже коуч объяснил, что задержался на тренировке.

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Он последователен в здравой критике футболистов и признает, что впереди много работы. «Многое нужно улучшить всей команде и каждому игроку. Необходимо терпение, ведь предстоит работать над многими аспектами, тактикой и физикой. Также игрокам нужно понять мои требования. Работы я не боюсь, потому что знаю: достичь высоких целей можно только через работу», – сказал Конте после «Витесса».

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Антонио Конте Фото: Getty Images

После «Эвертона» он приложил: «В данный момент не могу сказать, что эта команда готова бороться за титул. Сейчас есть много команд, которые более стабильны. Но не клубы, потому что этот клуб суперстабилен. Но на поле необходимо поработать, чтобы повысить наш уровень и попытаться приблизиться к тем командам, которые показывают, что очень-очень сильны».

На словах для медиа Антонио не успокоился. После одной из тренировок он напрямую уличил нескольких футболистов в лишнем весе и ввел ряд ограничений и нововведений в плане диеты:

ввел обязательный командный обед,

убрал из меню на базе тяжелую пищу, сэндвичи, кетчуп и майонез,

уменьшил число фруктового сока, подсолнечного и сливочного масла в рационе,

призвал футболистов есть больше фруктов.

Что говорят о Конте в «Тоттенхэме»?

Назначение Антонио приветствовали эксперты, тренеры и футболисты: Рио Фердинанд, Пеп Гвардиола, Микель Артета, Томас Тухель, Харри Кейн. Но некоторые высказывались и отрицательно. В своем стиле едко назначение прокомментировал бывший коуч «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, возглавлявший «шпор» с ноября 2019-го по апрель 2021-го.

Жозе Моуринью Фото: Getty Images

«Они наняли отличного тренера, но и ранее у них был очень хороший тренер. Он отлично работал в «Вулверхэмптоне» 4-5 лет, а не год или несколько месяцев. Поэтому не могу сказать, что у них сейчас хороший тренер. Могу сказать, что у них очень хороший тренер, но очень хороший тренер у них был и до этого», – запутанно сказал Моуринью.

А Антонио Кассано, завершивший карьеру игрока в 2017-м, прошелся по Конте совсем жестко, назвав его нестатусным тренером.

«Антонио общался с «Тоттенхэмом» в июне и отказал, а спустя несколько месяцев уже согласился. Но почему его никогда не рассматривали ни «Барселона», ни «Реал», ни «Бавария», самые топовые команды? Все говорят, что он феномен, добивается успеха, но самые топовые команды никогда не хотели его нанять. «Манчестер Юнайтед» тоже не контактировал с ним.

Думаю, что эти топ-4 клуба мира, а также «Милан», творившие историю футбола, никогда не интересовались Конте. У него нет статуса топ-тренера, он тренер не первого и даже не второго, а третьего уровня. Он хорош при перестройке, но красивую и приносящую результат игру он поставить не может», – припечатал Кассано.

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