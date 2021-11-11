Главный герой фанатов «Ливерпуля» – Юрген Клопп, но не только крутой немецкий тренер сделал мерсисайдцев топ-клубом. Майкл Эдвардс – один из теневых игроков, благодаря которым «красные» выиграли ЛЧ и чемпионат Англии. Спортивный директор сделал много хорошего для «Ливерпуля», но в конце сезона покинет клуб.

После победы «Ливерпуля» в АПЛ председатель мерсисайдцев Том Вернер разделил славу со спортивным директором и рассказал о его вкладе. «Майкл Эдвардс действует незаметно, но его роль в нашем успехе нельзя недооценивать. Он сыграл решающую роль. Он неустанно работал над созданием этой невероятной среды. Дело не просто в том, чтобы найти самую дорогую цель. Речь идет о развитии талантливых футболистов и заключении с ними долгосрочных контрактов, так что из года в год сохраняется постоянство», – сказал Вернер.

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Эдвардс пользуется огромным уважением со стороны владельцев клуба, Fenway Sports Group. Он проницательный руководитель, который помог воплотить их мечты в реальность. Он заставил работать самодостаточную бизнес-модель, несмотря на то, что у конкурентов гораздо больше финансовых ресурсов. Вот почему уход Эдвардса летом 2022 года станет потерей для «Ливерпуля».

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Юрген Клопп, Майк Гордон, Майкл Эдвардс (слева направо) Фото: Getty Images

«Ливерпуль» официально объявил, что Эдвардс покинет клуб в конце сезона, когда истечет контракт. Руководители до последнего не теряли надежды убедить его остаться. Клуб также объявил, что новым спортивным директором станет Джулиан Уорд, которого назначили помощником спортдира в декабре прошлого года. С тех пор он укрепил репутацию благодаря участию в переговорах по продлению контрактов и трансферах. Уорд родился в Ливерпуле и в течение пяти лет был менеджером по кредитованию и развитию футбольных клубов.

Эдвардс, которого Дэмиен Комолли в 2011 году забрал из «Тоттенхэма», всегда избегал всеобщего внимания. Он никогда не общается с медиа. Его редко даже узнают выходящим за пределы «Энфилда», и это его устраивает. Эдвардс всегда был приверженцем идеи, что действия говорят громче, чем слова. С тех пор, как в 2016 году он прошел путь от технического директора до спортивного директора, его круг обязанностей обширен. Именно Эдвардс создал все условия для того, чтобы Юрген Клопп сотворил невероятное и выиграл Лигу чемпионов и Премьер-лигу.

Когда в 2017 году Клопп выступал за подписание нападающего Юлиана Брандта из «Байера», Эдвардс настоял на приобретении Мохамеда Салаха. Клопп выиграл от этой сделки – спустя 140 голов египтянина трансфер суммой 51 млн евро клуб окупил многократно.

Мохамед Салах Фото: Getty Images

Именно Эдвардс увидел потенциал Энди Робертсона, которого вытащили из вылетевшего «Халла» за 11,6 млн евро. Майкл уговорил «Рому» снизить цену на Алиссона со 105 до 76 млн евро. Подписание вратаря сборной Бразилии поспособствовало подписанию Вирджила ван Дейка за рекордные для клуба 87,6 млн. Сделки по Фабиньо и Диогу Жоты «Ливерпуль» провернул быстро и незаметно, но влияние этих игроков на поле продемонстрировало выдающуюся работу аналитического отдела «Ливерпуля».

Способность Эдвардса вести жесткие переговоры много раз доказывалась суммами трансферов, которые «Ливерпуль» получал за средних футболистов вроде Кевина Стюарта (4,5 млн евро в «Халл»), Джордона Айба (18 млн в «Борнмут»), Доминика Соланке (21,2 млн в «Борнмут»), Брэда Смита (3,6 млн в «Борнмут»), Дэнни Уорда (14 млн в «Лестер») и Мамаду Сако (28,2 млн в «Кристал Пэлас»). Эдвардс договорился о продаже «Барселоне» Филиппе Коутиньо за 135 млн евро.

Филиппе Коутиньо Фото: Getty Images

По данным Transfermarkt, чистые расходы Ливерпуля в размере 178 млн евро с лета 2017 года ниже, чем у других 10 топ-клубов. Это примечательно, учитывая то, чего мерсисайдцы достигли за время работы Эдвардса. За тот же период фонд заработной платы клуба резко вырос, и Эдвардс также отвечает за продление контрактов. Прошлым летом это было приоритетом, когда клуб улучшил условия контрактов Тренту Александер-Арнольду, Фабиньо, Джордану Хендерсону, Алиссону, Ван Дейку и Робертсону.

Эдвардс разрабатывал проект нового тренировочного полигона для работы с отделами данных и аналитики, спортивной науки и медицины. Эдвардс нанял Яна Грэма на должность директора по исследованиям. Грэм, глава отдела кадров Дэйв Фаллоуз и главный скаут Барри Хантер – три ключевые фигуры в подразделении футбольных операций с точки зрения стратегии и процесса выявления и удержания талантов на всех уровнях.

Когда Эдди, как его обычно называют в клубе, уйдет следующим летом, структура, которую он создал, останется. FSG не придется начинать все сначала – план успеха есть. Однако успешной связки Клоппа, Эдвардса и главы FSG Майка Гордона уже не будет. «Ливерпулю» будет не хватать его знаний и проницательности в процессе принятия решений.

Когда Эдвардс был членом комитета по трансферам при Брендане Роджерсе, тренер видел в нем угрозу авторитету. Некоторые считали Эдвардса лишь теоретиком, который полагался исключительно на электронные таблицы, но это заблуждение. Он всегда сочетал современные методы с олдскульной работой скатов, в том числе собирал обширные досье на интересующих игроков.

Клопп, который работал со спортивным директором Майклом Цорком в «Боруссии», сразу оценил подход Эдвардса. Ему нравится, что Эдвардс высказывает мнение. Они не всегда соглашаются, но уважают друг друга. «Это очень хорошие отношения. Он вдумчивый человек. Нам не всегда нужно иметь одно и то же мнение с первой секунды разговора, но мы заканчиваем почти все переговоры с тем же или схожим мнением», – говорил тренер.

Майкл Эдвардс и Юрген Клопп Фото: Getty Images

Иногда Эдвардс безжалостен – например, летом Жоржиньо Вейналдума бесплатно отпустили в «ПСЖ» вместо того, чтобы дать ему новый контракт, который он хотел. Клопп не всегда добивается своего. Агенты, имеющие дело с Эдвардсом, регулярно говорят о нем как о человеке, «который может быть резким и не терпит дураков». Они удивлены, что Майкл уйдет из Ливерпуля.

Источники в клубе сообщают, что следующее лето – время, когда клуб вступит в процесс обновления и восстановления состава. И Эдвардс в этом уже участвовать не будет. Уорду предстоит найти преемника и Юргену Клоппу. Контракт с немцем действует до лета 2024 года, и ранее коуч уже говорил о желании уйти в творческий отпуск. К тому моменту Клопп отработает на «Энфилде» почти девять лет.

Эдвардс считает, что настало время передать эстафету. Он часто говорит с коллегами о том, что нужно внедрять новые идеи. Но жизнь клуба без него – серьезный шаг в неизвестность.

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Источник: The Athletic.

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