Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард стал главным тренером «Астон Виллы». До этого Джеррард работал коучем в шотландском «Рейнджерс».

«Астон Вилла» – клуб с богатой историей и традициями в английском футболе, и я безмерно горжусь тем, что стал его новым главным тренером. В моих беседах с Нассефом, Уэсом и остальными членами Совета стало очевидно, насколько амбициозны их планы в отношении клуба, и я с нетерпением жду возможности помочь им в достижении их целей.

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Я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем, кто связан с «Рейнджерс», за предоставленную мне возможность управлять таким культовым футбольным клубом. Завоевание рекордного 55-го чемпионства всегда будет занимать особое место в моем сердце. Я хочу пожелать игрокам, персоналу и болельщикам всего наилучшего в будущем», – сказал Стиви Джи.

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Стивен Джеррард Фото: Getty Images

«С момента перехода к тренерской работе после блестящей игровой карьеры Стивен начал с управления и развития лучших молодых игроков в Академии «Ливерпуля», что является опытом, который мы высоко ценим в «Астон Вилле». Затем он принял смелое решение испытать себя в напряженной среде шотландской старой фирмы. Завоевание титула Премьер-лиги с «Глазго Рейнджерс» действительно привлекло наше внимание, как и его опыт в Европе. В ходе наших бесед с ним стало ясно, что тренерские амбиции, философия и ценности Стивена полностью совпадают с нашими. Мы рады, что он согласился возглавить «Астон Виллу» на следующем этапе наших амбициозных планов, поскольку мы надеемся развить прогресс, достигнутый с тех пор, как Нассеф Савирис и Уэс Эденс пришли к работе в клубе в 2018 году», – заявил генеральный директор Кристиан Перслоу.

Стивен Джеррард привел «Глазго Рейнджерс» к чемпионству Шотландии в прошлом сезоне, завершив кампанию без поражений в лиге. 41-летний Джеррард, возглавил «Рейнджерс» в 2018 году после того, как проработал тренером Академии в «Ливерпуле».

Источник: официальный сайт «Астон Виллы».

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