В октябре самолет с игроками «Манчестер Юнайтед» пробыл в воздухе всего 10 минут, преодолел расстояние в 150 км и приземлился в аэропорту Лестера. Такой краткосрочный полет вызвал хейт простых англичан – не меньший, чем результаты команды в текущем сезоне. Руководству «дьяволов» даже пришлось оправдываться, сославшись на большие пробки на автомагистрали M6.

В чем проблема, ведь комфорт же на первом месте?

Ad

Это далеко не единичный случай – совсем недавно команда «Лидса» слетала в Норвич за 17 минут, а перелет «Тоттенхэма» в Борнмут занял на три минуты дольше. Возмущению людей, борющихся за сокращение вредных выбросов в окружающую среду, нет предела. Ведь в результате сжигания топлива на рейсах выделяются парниковые газы, в основном двуокись углерода (CO2), что способствует глобальному потеплению.

Чемпионат Англии Джеррард возглавил «Виллу». Он добыл «Рейнджерс» 55-е чемпионство ВЧЕРА В 10:22

Тренер «Манчестер Юнайтед» Ул-Гуннар Сульшер на борту лайнера Фото: Getty Images

По данным Министерства бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании, выбросы на километр пройденного пути значительно выше, чем при использовании любого другого вида транспорта, при этом наихудшими источниками выбросов являются ближнемагистральные рейсы.

В апреле правительство Франции проголосовало за законопроект о запрете коротких внутренних рейсов. В случае одобрения на втором голосовании это будет означать удаление маршрутов, которые можно пройти поездом за два с половиной часа или меньше. Испания рассматривает аналогичный шаг.

Пять часов на автобусе – это долго?

В прошлом месяце правительство Великобритании рассмотрело законопроект о запрете внутренних рейсов, если поездка на другом транспорте занимает не более пяти часов. Это означает, что в ближайшем будущем все английские клубы будут добираться на выездной матч автобусом или поездом. Наибольшее расстояние между клубами Премьер-лиги в этом сезоне составляет 370 км от Ньюкасла до Брайтона – это расстояние можно легко преодолеть за пять часов.

Джулиан Олвуд, профессор инженерии и окружающей среды Кембриджского университета, рассказал BBC Sport, что сокращение полетов, которых можно избежать, таких как те, которые выполняются клубами АПЛ, является «очевидной отправной точкой» в более серьезной проблеме сокращения количества полетов, зависящих от ископаемого топлива.

«У нас был период двух поколений, когда полеты были дешевыми и широко доступными, и это изменило наши ожидания относительно того, как далеко и быстро мы сможем путешествовать, – отметил Оллвуд. – Но если мы не будем действовать в связи с изменением климата, через одно поколение мы станем свидетелями массового голода в странах экватора, и о спорте мы не будем особенно беспокоиться».

Автобус «Барселоны» Фото: Getty Images

«Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Саутгемптон» готовы сотрудничать

Аренда самолета стоит в пять раз дороже железнодорожного вагона и в десятки раз дороже путешествия на автобусе. Считается, что короткий трип на самолете лучше для физического состояния футболиста. Кроме того, существует перспектива ночевки в случае большого расстояния, что может навредить при восстановлении к следующей игре.

«Я считаю, что это не так важно, как будущее нашей планеты. Можно и потерпеть», – считает нападающий «Лидса» и сборной Англии Патрик Бэмфорд, который связан с компанией по производству экологически чистой спортивной одежды, использует свою платформу для повышения осведомленности об экологических проблемах. Он работает с «Лидсом», чтобы внести в клуб изменения, такие как введение большего количества точек зарядки электромобилей на тренировочной базе и изменение поведения коммерческих партнеров.

Британское правительство поставило цель к 2035 году сократить выбросы на 78% по сравнению с уровнем 1990 года, а к 2050-му минимизировать выбросы. В связи с этим в начале ноября руководство АПЛ подписало программу ООН «Спорт в интересах климата» – соглашение, в котором организациям и клубам предлагается взять на себя обязательства по ограничению воздействия изменения климата. Премьер-лига обязалась сократить 50% собственных выбросов к 2030 году и достичь нулевого уровня выбросов к 2040 году в соответствии с лимитом глобального потепления на 1,5°C, установленным мировыми лидерами в рамках Парижского соглашения 2015 года.

Джесси Лингард Фото: Getty Images

В заявлении АПЛ говорится: «Лига также продолжит работать вместе с клубами над поиском путей уменьшения воздействия на окружающую среду и будет побуждать болельщиков и их сообщества поддержать это действие, вдохновляя на долгосрочные изменения в поведении». Программу ООН уже подписали четыре клуба АПЛ – «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Саутгемптон». В последние два месяца лондонские клубы ездят на матчи на автоомобилях, заправленных биотопливом.

НУЖНО ЛИ КЛУБАМ АПЛ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПЕРЕЛЕТОВ ПО АНГЛИИ? Да, природа важнее всего Нет, игроки и так сильно устают

Новый тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте считает, что команда не готова к титулу. Ради улучшения результатов он запретил игрокам употреблять определенные продукты.

Роналду пора бы стать тренером. Он и так уже рулит клубами и сборной.

Чемпионат Англии «Ливерпуль» лишился топ-менеджера. Он привел Салаха и Алиссона ВЧЕРА В 06:39