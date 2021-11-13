«Манчестер Сити» не сводит глаз с форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна. По информации ESPN, в январе манкунианцы готовы направить новое предложение о трансфере 28-летнего нападающего.

В «Сити» рассчитывали, что президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви изменит позицию по поводу Кейна и станет более доступным к переговорам по трансферу. Так в руководстве клуба думали до тех пора, пока в «Тоттенхэм» не назначили Антонио Конте на пост главного тренера. Близкие к Кейну источники сообщают, что форвард воодушевлен приглашением итальянца.

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Антонио Конте Фото: Getty Images

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«Манчестер Сити» предпринял бы попытку подписать английского нападающего, если бы «горожанам» дали понять, что сделка возможна. Летом «Тоттенхэм» требовал за Кейна около 175 млн евро – в Манчестере отказались выкладывать так много.

До назначения на пост главного тренера Леви гарантировал Конте, что итальянец сможет рассчитывать на Кейна. Но один из источников полагает, что жирное предложение может заставить президента поменять мнение, потому что «Тоттенхэму» нужны деньги – клуб сильно пострадал от пандемии коронавируса. В клубе же утверждают, что футболиста хотят сохранить как минимум до конца сезона.

Харри Кейн Фото: Getty Images

Важнейшим фактором, который повлияет на будущее Кейна, станут взаимоотношения Харри и Конте. Многое зависит от того, найдут ли взаимопонимание игрок и коуч. Пока Кейн рад приходу Антонио – раньше игрока разочаровывало, что «Тоттенхэму» не хватает амбиций, из-за чего Харри пытался покинуть клуб летом.

Кейн даже требовал гарантий от «Тоттенхэма» – форвард был серьезно настроен на трансфер в «Сити».

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