Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает думать о смене тренера. Клуб работает над тем, чтобы убедить Зинедина Зидана возглавить команду и сменить на посту Уле-Гуннара Сульшера.

Французский коуч пока не уверен, стоит ли давать согласие на работу в «МЮ». Руководство манкунианцев рассчитывает, что Зизу примет решение в их пользу из-за Криштиану Роналду и Рафаэля Варана, с которыми он работал в «Реале», сообщает Times. По информации Manchester Evening News, Роналду уже сказал клубу, что одобрит Зидана в качестве тренера команды.

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Зинедин Зидан, «Реал» Фото: Getty Images

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У «МЮ» есть и другие варианты. Как пишет The Telegraph, главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино готов рассмотреть возможность возвращения в АПЛ в случае увольнения из парижского клуба. Контракт аргентинца рассчитан до лета 2023 года. А The Sun сообщает, что один из фаворитов на пост главного тренера – Брендан Роджерс. По информации источника, руководители манкунианцев не сомневаются, что смогут переманить Роджерса из «Лестера».

ESPN со ссылкой на источники, близкие к Сульшеру, сообщает, что руководство «МЮ» сказало ему готовиться к игре против «Уотфорда» 20 ноября. Собеседники ESPN, близкие к клубу, заявили, что в «Манчестер Юнайтед» все же хотели бы сохранить Сульшера, но могут передумать, если место «МЮ» в топ-4 по итогам сезона окажется под угрозой. Результаты, которые «МЮ» показывает в Лиге чемпионов, – основная причина, по которой Сульшер еще на посту.

Уле-Гуннар Сульшер Фото: Getty Images

Клуб также смущают некоторые решения Сульшера: 8 ноября коуч с семьей улетел в Норвегию на частном самолете. Перед этим норвежец предоставил неделю выходных игрокам, не вызванным в сборные. Такой поступок Уле-Гуннара удивил и футболистов, и сотрудников, утверждает Daily Mail.

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