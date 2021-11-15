Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в подкасте вспомнил об инциденте в раздевалке, который случился после игры с принципиальным соперником – «Сити» в ноябре 2002 года.

Фердинанд подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» в июле того года, перейдя из «Лидса» за 30 миллионов фунтов стерлингов – рекорд для Великобритании на тот момент. И всего четыре месяца спустя он впервые попробовал себя в манкунианском дерби. Однако дебют не пошел по плану, так как команда Фергюсона проиграла. В те годы «МЮ» был гегемоном АПЛ, а «Сити» обычно плелся во второй половине таблицы, так что Фердинанд недооценивал значение этого дерби, пока не зашел в раздевалку после игры.

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«Мы проиграли «Сити» со счетом 1:3 на «Мэйн Роуд», Шон Гоатер забил два мяча. Это было мое первое дерби. В раздевалке я понял, насколько это важная игра. Мы зашли, после чего Алекс Фергюсон закрыл дверь. Сперва было тихо, но потом случился взрыв.

Руд ван Нистелрой, который тогда считался просто богом, зашел в раздевалку с футболкой «Манчестер Сити» в руке. Я помню, как сэр Алекс Фергюсон набросился на него. Он просто уничтожил его словами: «Если я еще хоть раз увижу кого-либо из вас с футболкой «Сити», то этот футболист больше никогда не сыграет за «МЮ». Настолько он был взбешен.

Тогда я сел и подумал: «Это была большая игра, не так ли?» До этого момента я ее таковой не воспринимал. Но после этого понял, что дерби – это все или ничего», – рассказал Фердинанд.

Руд ван Нистелрой Фото: Getty Images

Легенда «Юнайтед» Ван Нистелрой искупил эту промашку голом в ответном матче в феврале на «Олд Траффорд», но удар головой Шона Гоутера на 86-й минуте позволил «Сити» сыграть вничью 1:1. В ответном противостоянии также принимал участие и Фердинанд.

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