«Ньюкасл» обрел новых боссов и моментально запустил волну слухов о возможных покупках. В Англию высадились саудиты, в распоряжении которых в 20 раз больше денег, чем у их нищих коллег из «Манчестер Сити». Football Manager 2022 щедро наградил команду трансферным бюджетом в 237 млн евро при зарплатном фонде в 600 млн евро, но реальные цифры намного скромнее.

Telegraph сообщил, что на зимний дозаявочный период новый тренер «Ньюкасла» Эдди Хау сможет потратить около 60 млн. За эти деньги клуб позволит себе не более пары Сердаров Азмунов, а о подписаниях Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна, о которых иронизировали фанаты, точно можно забыть.

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Похоже, новые владельцы «сорок» провели ресерч и совершили экскурс в историю. Клуб в стабильном финансовом положении, и ФФП позволяет инвестировать крупно, но боссы команды придерживают крупные вливания из-за горького опыта предшественников, пытавшихся завалить состав долларами. Первую денежную революцию в Англии устроил Абрамович и за стартовые сезоны в «Челси» закупил несколько десятков игроков. Затем за «Сити» взялись шейхи, и из этого поначалу ничего не вышло – подписания вроде Робиньо заставили болельщиков мечтать о скором успехе, но «горожанам» пришлось годами выстраивать империю.

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Мохамед бен Салман и Мохамед бен Найеф – новые владельцы «Ньюкасла» Фото: Getty Images

Саудитам не обязательно смотреть на Лондон и Манчестер в поисках кейса неудачных инвестиций – шесть лет назад «Ньюкасл» потратил на игроков более 100 млн евро. Это был последний сезон, перед которым бывший владелец «сорок» Майкл Эшли вызывал у болельщиков что-то кроме ненависти, но к концу кампании эмоция закрепилась за ним навсегда – «сороки» покинули высший дивизион.

В последний день сезона-2014/15, который «Ньюкасл» закончил всего в четырех очках над зоной вылета, Эшли сделал два громких заявления. Первое было хорошей новостью – функционер взял на себя ответственность за провал и пообещал вложиться в состав: «У клуба солидное финансовое положение, поэтому мы можем тратить и пробиваться в новую весовую категорию. У нас есть телега, осталось запрячь в нее лошадь».

Второй комментарий Майкла порадовал болельщиков чуть меньше: «Собираюсь что-нибудь выиграть с клубом. И, кстати, я его не продам, пока не сделаю это». К счастью для «сорок», английский бизнесмен оказался не слишком принципиальным и согласился на щедрое предложение, но в тот момент никто не смог бы упрекнуть финансиста в отсутствии амбиций или пренебрежительном отношении к активу.

Экс-владелец «Ньюкасла» Майк Эшли на матче против «Тоттенхэма» Фото: Getty Images

Перед сезоном-2015/16 больше «Ньюкасла» в Премьер-лиге потратил только «Сити». 11 июля клуб выписал ПСВ 17,2 млн евро на Жоржиньо Вейналдума и побил собственный трансферный рекорд: в том же месяце 25,5 млн евро отправились в «Андерлехт» в обмен на Александра Митровича и Шанселя Мбемба. К концу августа расходы подобрались к отметке в 60 млн евро после покупки перспективного Флориана Товена из «Марселя» за 14,2 млн евро.

При этом владелец сохранил уже имеющийся костяк: Мусса Сиссоко, Тим Крул, Паписс Сиссе и Фабрисио Колоччини остались в команде. Среди значимых потерь затесалались только продажа Давиде Сантона в «Интер» за 3,5 млн евро и расторжение контракта с легендой клуба Хонасом Гутьерресом вопреки желанию аргентинца. Все богатство досталось Стиву Макларену – тренер только-только потерял работу в «Дерби» из Чемпионшипа.

Коучу нужно отдать должное, он пытался добавить клубу немного класса и привить высокую культуру: например, запретил футболистам ругаться и ввел дресс-код в дни матчей. Спортсмены, привыкшие слушать хип-хоп и гонять в трениках, приезжали на игры в смокингах с бабочками.

Флориан Товен Фото: Getty Images

Стиль и манеры не помогли: «Ньюкасл» не выиграл ни одного из восьми стартовых матчей в чемпионате, между делом влетев в Кубке Лиги команде Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей». «Сороки» выцарапали ничьи с «Манчестер Юнайтед» и «Челси» и подарили надежду на мощный прорыв по таблице, но поражение от «Манчестер Сити» со счетом 1:6 вернуло к реальности.

Самый крупный дивиденд от летних инвестиций пришел в октябре. После перерыва на матчи сборных «Ньюкасл» разобрал «Норвич» на «Сент-Джеймс Парк» со счетом 6:2 с покером Вейналдума и голом Митровича. Эйфория прожила неделю – уже на следующих выходных «сороки» позорно слили дерби Тайн-Уира «Сандерленду», 0:3. Скучные протоколы результатов нужны, чтобы показать траекторию сезона – «Ньюкасл» уходил в пике, но пара сносных матчей раз за разом сохраняла работу Макларену.

Жоржиньо Вейналдум Фото: Getty Images

Стива держали в кресле и летние расходы – из-за них Эшли не решался уволить тренера и выплачивать ему крупную неустойку. В декабре «сороки» обыграли «Ливерпуль» с «Тоттенхэмом» и поднялись над зоной вылета, а в праздничный период понеслись обратно в пропасть. Владелец повторно засыпал проблемы деньгами: клуб потратил около 30 млн евро на Джонджо Шелви и Андроса Таунсенда – игроков с богатым опытом в Премьер-лиге. Еще 6 млн «Ньюкасл» отдал «Бордо» за персонажа по имени Анри Севе: за 5,5 лет на «Сент-Джеймс Парк» он провел восемь матчей.

В конце концов из-за нестабильных результатов Эшли сдался, но было слишком поздно. Он уволил Макларена за девять туров до конца сезона и каким-то образом заманил Рафаэля Бенитеса, отдыхавшего после «Реала». Даже с титулованным испанцем и суперпокупками «Ньюкасл» не спасся. Клуб мощно прибавил в конце сезона и остановился мучительно близко: «сороки» финишировали 18-ми, на два очка ниже «Сандерленда». После победы над «Тоттенхэмом» со счетом 5:1 в последнем матче сезона Бенитес покидал стадион под рев фанатов, скандирующих: «Мы хотим, чтобы ты остался».

Сильнее всего клуб подвело ужасное нападение. Аренда экс-армейца Сейду Думбия не спасла, страйкер провел на поле всего 29 минут. Бывший герой «Ньюкасла» Паписс Сиссе просел ментально и совсем перестал забивать без друга Демба Ба, а купленный за сезон до этого у «Монако» за 7 млн евро Эммануэль Ривьер стал одним из худших нападающих в истории клуба.

Фанаты «Ньюкасла» Фото: Getty Images

К Эшли нужно быть справедливым, ведь большинство его подписаний сезона-2015/16 так или иначе себя оправдали. Только Флориан Товен стал полнейшим провалом, но с тех пор полузащитник показал, что у него есть талант – просто он предпочитал блистать на Французской Ривьере, а не на севере Англии, и кто может его за это упрекнуть.

Вейналдум был великолепен и заслужил уход на повышение (Лига чемпионов и АПЛ в составе «Ливерпуля»), Митрович забил больше мячей (восемь), чем получил красных карточек (две), а у 21-летнего Мбемба явно было больше потенциала, чем у многих дубовых британцев «Ньюкасла».

Посредственная работа тренера и слабые исполнители на отдельных позициях свели на нет бенефиты от крупных затрат Эшли, а странные подписания вроде покупки Сайве на много лет наложили на клуб бесполезные финансовые обязательства. Сейчас «Ньюкасл» может купить десять таких футболистов и не переживать за последствия для бюджета, но «сорокам» стоит помнить – большие траты не всегда гарантируют успех.

Первое топовое подписание нового «Ньюкасла» – приглашение тренера Эдди Хау. Рассказали о том, почему молодой английский коуч очень крут.

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