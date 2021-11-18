В ноябре 2021-го Мойес – король АПЛ. Его «Вест Хэм» обыграл «Эвертон», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», выбил из Кубка лиги два «Манчестера» и всерьез борется за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Под руководством шотландца команда терпеливо обороняется и образцово контратакует – даже у топовых защитников остается мало шансов, когда их продавливают Майкл Антонио и Джаррод Боуэн при поддержке Пабло Форнальса и Деклана Райса. Прогресс скромного андердога наверняка сделал бы Мойеса главным кандидатом на должность страдающего в «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера, если бы не общее травматичное прошлое великого клуба и 58-летнего волшебника.

В мае 2013-го приход Дэвида на смену завершившему карьеру сэру Алексу Фергюсону показался логичным шагом многим болельщикам «МЮ». Фанаты до сих пор находились в экстазе от фееричного 20-го титула, который команда выиграла за четыре тура до конца чемпионата. Назначение одного шотландца наследником другого выглядело продолжением славных традиций, сформировавшихся на «Олд Траффорд» еще в прошлом веке. Мойес никогда не возглавлял топ-клуб, но «Эвертон» за 11 лет под его руководством превратился в самого стабильного середняка и серьезного соперника даже для гигантов АПЛ.

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Что еще важнее, приглашая такого тренера, боссы демонстрировали веру в особый путь: они не погнались за именем и статусом, выбрали вместо Жозе Моуринью или Пепа Гвардиолы британского специалиста, который должен был продолжить династию, основанную Фергюсоном. Верность романтичным идеалам придавала «Юнайтед» сходство с великой империей, где один шотландец принимает корону из рук другого, а многотысячная толпа на стадионе присягает новому правителю на верность. Так за Мойесом сходу закрепилось прозвище Избранный – никто из зрителей, пообещавших сэру Алексу поддерживать нового тренера, не подозревал, что через несколько месяцев никнейм покажется издевкой.

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Баннер «Избранный» на «Олд Траффорд» Фото: Getty Images

С первых пресс-конференций Дэвид выглядел не совсем готовым к работе настолько глобального масштаба. Он рассказывал о судьбоносном звонке Фергюсона с почти религиозным благоговением, как будто учитель физкультуры, которого внезапно пригласили в профессиональный клуб: «Кровь отхлынула от моего лица, я был шокирован». Трудно представить такой же наивный восторг от Моуринью или Гвардиолы, которые уже знали бы, что их ждет, и отнеслись к предстоящей перестройке более прозаично. Другие обстоятельства тоже не внушали уверенности: Мойес первым делом сменил весь тренерский штаб. Вместо верных паладинов Ферги Майка Фелана и Рене Мёленстена должности ассистентов заняли Стив Раунд и Джимми Ламсден, которые до этого трудились в «Эвертоне», а также не имевший никакого опыта после завершения игровой карьеры ветеран Фил Невилл.

Все пошло не по плану и на трансферном рынке – оптимистичный Мойес назвал ключевыми целями Сеска Фабрегаса и Гарета Бэйла, но первый не горел желанием переходить в «Ман Юнайтед», а второй уже несколько лет мечтал о «Реале». Занимавшийся раньше исключительно финансовыми операциями Эд Вудворд сменил долгосрочного напарника Ферги Дэвида Гилла на посту исполнительного директора и оказался так же слабо подготовлен к ответственной миссии, как и новый коуч. Во время переговоров функционеру не хватало цепкости и чутья – он никак не мог решить, торговаться до последнего или сразу предложить необходимую сумму. Вместо реалистичных целей Мойес и Вудворд все лето мечтали о фантастических – в том числе о Криштиану Роналду. Закончилось тем, что единственным новичком в межсезонье 2013-го оказался много лет выступавший под руководством Дэвида в «Эвертоне» Маруан Феллайни.

Хуже всего у Мойеса сложилось с футболистами – он возглавил команду возрастных и титулованных звезд, которые большую часть карьеры работали только с Фергюсоном. Рио Фердинанд, Патрис Эвра, Неманья Видич и Райан Гиггз контролировали раздевалку. Если бы Избранный завоевал их доверие, то весь состав бился бы за него, как гладиаторы за императора. Но этого не произошло – ветераны не прониклись уважением и с высокомерным удивлением смотрели, как тренер без единого серьезного трофея пытается установить авторитет. Эвра вспоминал: «Когда он пришел на «Олд Траффорд» и сказал: «Парни, я знаю, что вы выиграли все, так что вам придется чему-то меня научить», я подумал: «Зря ты это сказал, теперь они сожрут тебя живьем».

Райан Гиггз и Рио Фердинанд Фото: Getty Images

Фердинанд возмущался, что Мойес показывает ему в качестве примера ролики с оборонительными действиями легенды «Эвертона» Фила Джагелки. «Нововведения Дэвида в основном вели к негативу и недопониманию, – объяснил Рио. – Больше всего нас смущало то, как он предлагал развивать атаки. Все сводилась к длинным забросам, и многие чувствовали, что за всю карьеру не пинали мяч вперед так часто, как в том сезоне». Примитивная тактика катализировала череду слабых результатов: за первые 15 туров «Юнайтед» одержал всего шесть побед и осел в середине таблицы. У Мойеса не получалось влиять на игру заменами – если соперник открывал счет, «Манчестер» почти стопроцентно терял очки.

Боссы не обсуждали увольнение, но атмосфера в клубе стремительно ухудшалась. Медиа распустили слух о романе молодого таланта Уилфрида Заха с дочерью Мойеса – все стороны выступили с опровержением, но крайний нападающий, на которого всерьез рассчитывал Фергюсон, плотно присел на лавку и почти не появлялся на поле. В атаке Избранный в основном надеялся на Руни, хотя годом раньше Уэйн поссорился с сэром Алексом и чуть не перешел в «Челси». Мойес расхваливал набравшего массу англичанина перед журналистами, а в феврале 2014-го предложил ему роскошный контракт с зарплатой больше 300 тысяч евро в неделю. С одной стороны, такой ход казался логичным – тренер заручился поддержкой хотя бы одного влиятельного игрока. С другой, из-за пристрастия Дэвида к Руни на него обиделся Робин ван Перси, который забивал больше Уэйна и в прошлом сезоне притащил команду к чемпионству.

Уэйн Руни и Дэвид Мойес Фото: Getty Images

Эвра ополчился на Мойеса вслед за одноклубниками и откровенно бросил вызов коучу, когда тот попросил игроков не брать еду в лаунже аэропорта перед еврокубковым выездом. Француз демонстративно запихал в рот булочку с беконом на глазах тренера, а во время полета взял микрофон в кабине пилота и саркастично пообещал раздать игрокам сосиски в тесте. «Футболисты знали, что контролируют ситуацию, – рассказал Эвра. – Каждый день случалась новая неприятность, появлялся очередной недовольный игрок. Мы ожесточились и шутили, что Бебе выиграл больше трофеев, чем Мойес».

Февральская ничья с «Фулхэмом» на «Олд Траффорд» превратилась в очередную демонстрацию бессилия: хозяева исполнили 81 подачу, но так и не придумали, как взломать автобус. Одновременно с результатами ухудшилась дисциплина. Фергюсон требовал соответствия высоким стандартам и на поле, и в обычной жизни. После его ухода игроки пустились во все тяжкие. Крис Смоллинг оделся на костюмированную вечеринку в террориста и скандировал: «Мы «Ман Юнайтед», мы делаем, что хотим!», а Дэнни Уэлбек и Том Клеверли провели всю ночь в клубе после вылета из четвертьфинала ЛЧ от «Баварии». При сэре Алексе футболисты знали, что лишатся места в заявке, если влипнут в скандал, но его преемник не вызывал ни уважения, ни страха.

Дэвид Мойес Фото: Getty Images

Неизвестный молодой игрок регулярно сливал составы журналистам, причем Мойесу не хватило смелости исключить его из состава, даже после того как личность «крота» раскрылась. Сам тренер тоже нечаянно выступил информатором – приказал отрабатывать стандарты перед матчем с мюнхенцами в городском парке. Десятки зевак записали на видео все нюансы подготовки, так что расстановка и тактика «МЮ» раскрылись задолго до стартового свистка. «Мы выглядели как любители, – бушевал Фердинанд. – Почему бы сразу не отправить «Баварии» диск с нашей тренировкой?»

Выступления Мойеса на пресс-конференциях становились все более сбивчивыми. В декабре он объяснил, что не заинтересован в трансфере Росса Баркли, поскольку на позиции плеймейкера успешно выступает Руни. Однако в январское трансферное окно «МЮ» купил у «Челси» Хуана Мату, который лучше всего действовал именно под нападающим. Испанцу пришлось действовать на фланге, а Дэвид так и не смог внятно объяснить приобретение игрока на закрытую позицию. Тренер пообещал «усложнить» жизнь «Ньюкаслу», признал «Ливерпуль» фаворитом на «Олд Траффорд» и выдал монолог о превосходстве «Манчестер Сити». К весне 2014-го болельщики забыли о статусе Избранного и открыто требовали выгнать наследника Ферги – тот не соответствовал амбициям клуба ни как тренер, ни как человек.

Мойес еще сильнее раздражал фанатов, когда отправлялся отслеживать потенциальные трансферные цели – Поля Погба, Коке, Блеза Матюиди, Тони Крооса. Планы шотландца по усилению настолько не соответствовали печальному положению дел в «МЮ», что вызывали лишь нервные насмешки и новые издевательства. В отчаянной попытке взбодрить команду тренер внедрил в состав молодого воспитанника Аднана Янузая – тинейджер блеснул, но его одного оказалось мало, чтобы остановить падение в пропасть.

«Манчестер» уволил Мойеса только в конце апреля, когда надежд на попадание в четверку уже не осталось, хотя впервые о расставании с тренером боссы задумались еще в конце февраля. «Я предполагал, что работа будет сложной, – философствовал обреченный тренер после домашнего разгрома от «Ливерпуля». – Оказалась ли она сложнее, чем я думал? Пожалуй, да». Шесть ничьих и 11 поражений в чемпионате, а также вылеты из всех кубковых соревнований исчерпали терпение руководства – на остаток сезона в качестве играющего коуча руль принял Гиггз, а Вудворд занялся переговорами с Луи ван Галом и Карло Анчелотти.

После регулярной борьбы за титулы при Фергюсоне 10 месяцев с Мойесом казались кошмарным сном. Команда впервые с 1991-го заняла место ниже третьего, впервые в одном сезоне проиграла все четыре матча в чемпионате «Сити» и «Ливерпулю», побила еще несколько антирекордов, а также уступила «Вест Брому», «Ньюкаслу» и «Суонси». Трудно назвать увольнение шотландца незаслуженным, хотя события после его ухода подтвердили, что проблемы «Юнайтед» никогда не сводились только к тренеру.

В последующие годы Мойес много рассуждал о том, что его выгнали преждевременно. Некоторые фанаты простили Дэвида и переложили вину за провал с него на Фергюсона и клуб: старый тренер выжал максимум из возрастного состава, но не подготовил команду для преемника, а Вудворд и другие функционеры не обеспечили Избранного необходимой поддержкой на рынке. В результате Мойесу пришлось соответствовать высоким идеалам с игроками типа Уэлбека и Клеверли, которые никак не тянули на сменщиков Ван Перси и Скоулза.

Определенная доля ответственности лежит и на игроках – вместо того чтобы сплотиться вокруг нового босса, они утопили клуб в интригах ради удовлетворения мелочных потребностей. Их раздражали требования Дэвида насчет режима и диеты, хотя каждый тренер старается контролировать физическое состояние футболистов. Если бы Фердинанд, Эвра, Видич и другие старички бились за Мойеса так же, как за его предшественника, унизительного провала наверняка удалось бы избежать.

Однако шотландца нельзя считать исключительно жертвой – он поспешно согласился на работу под огромным давлением, не оценив силы, а потом не потянул груз ответственности. Вероятно, если бы Дэвиду предложили возглавить «Ман Юнайтед» сейчас, все сложилось бы по-другому: он обдумал бы предложение намного более тщательно, а если бы все-таки согласился, то не допустил прежних ошибок. После страданий в «Реал Сосьедаде» и «Сандерленде» у него все-таки получилось вернуться на прежние позиции в «Вест Хэме».

«Если бы я плохо справлялся в «Эвертоне», меня не позвали бы в «Юнайтед», – проанализировал карьерную траекторию Мойес в апреле 2021-го. – Я добился стабильности и регулярно напрягал топ-команды. Если у меня получится сделать то же самое в «Вест Хэме», я посчитаю это успехом для себя и для клуба». В нынешнем сезоне он затмил достижения эпохи «Эвертона» и теперь едва ли жалеет, что когда-то ради этого пришлось почти год мучиться в «Ман Юнайтед». Пока бывшая команда Мойеса топит очередного тренера, он рубится за первую строчку с «Челси» и «Сити».

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