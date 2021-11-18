Бывший футболист «Шеффилд Юнайтед» Терри Кеннеди зажигал за «клинков» в паре с Харри Магуайром, который сейчас носит капитанскую повязку в «Манчестер Юнайтед». Крепкий и неуступчивый защитник считался очень перспективным и до сих пор хранит кубок лучшему игроку молодежного турнира – награду парню вручил легендарный Брайан Клаф. Во время карьеры фанаты прозвали его Рыжий Джон Терри.
А что в нем еще такого выдающегося?
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Но карьера защитника не сложилась. У Кеннеди оказались хрустальными колени – он страдал, трижды ложился на операцию, но все же был вынужден попрощаться с футболом в 28 лет, из которых 15 провел в «Шеффилд Юнайтед».
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Терри Кеннеди против Поля Погба
Фото: Getty Images
В 2016 году Терри устроился каменщиком на стройке, но не жалуется на судьбу: гоняет мяч по выходным на заднем дворе, воспитывает дочь и любит путешествия. После начала пандемии фирма, на которой трудился экс-футболист, обанкротилась и сегодня Кеннеди перебивается случайными заработками. Поэтому произошедшая с ним удивительная и прекрасная история случилась очень кстати – он выиграл в лотерею 1,1 млн евро.
Парню позвонил оператор и предложил присесть, после чего объявил, что Терри сорвал джек-пот. Один из друзей футболиста записал момент с объявлением выигрыша Кеннеди, и ролик стал вирусным. «Боже мой!» – воскликнул везунчик.
На что потратил выигрыш везунчик?
После чудесного выигрыша Кеннеди один интернет-шутник сделал запись в профайле Терри в Википедии: «Он играл за клуб своего родного города в юношеском возрасте, прежде чем перейти в «Шеффилд Юнайтед».
Терри Кеннеди в матче против «Астон Виллы»
Фото: Getty Images
Он также известен тем, что в 2021 году выиграл в Национальной лотерее 1 млн евро и потратил его на распутных женщин в течение шести недель в Лас-Вегасе». На самом деле Кеннеди планирует на эти деньги завершить строительство дома.
- А вот у игрока «Спартака» Квинси Промеса голова кружится совсем от другого. Голландцу предъявили обвинение в нанесении ножевого ранения брату.
- Кеннеди закончил в 28 лет, а вот Дани Алвес все еще играет, и даже пошел на повышение – вернулся в «Барселону». А почему тогда уходил?
Источник: Metro.
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