Американская фотомодель и телезвезда Ким Кардашьян помогла с организацией перелета женской футбольной команды из Афганистана в Великобританию.

На самолете, забронированном звездой реалити-шоу, находилось около 130 человек – более 30 девушек-футболисток, а также члены их семей. Судно приземлилось в аэропорту Станстед недалеко от Лондона в четверг утром. Теперь пассажирам предстоит пройти 10-дневный карантин, прежде чем начать новую жизнь в Британии.

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С чего началась операция по спасению

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Великобритания и другие страны в спешке эвакуировали тысячи афганцев, когда в августе Кабул был захвачен боевиками Талибана (запрещенная в России организация). С тех пор людей, которые уезжают из Афганистана в другие страны, все больше и больше. Например, Австралия эвакуировала членов национальной женской сборной Афганистана по футболу, а юношеская женская сборная была переправлена в Португалию.

Ким Кардашьян Фото: Getty Images

Занятия спортом женщин рассматривались как политический акт неповиновения талибам, и сотни спортсменок покинули Афганистан с тех пор, как группировка вернулась к власти и начала ограничивать образование, а также права и свободы женщин.

Операцию по эвакуации спортсменок возглавила бывший капитан национальной женской сборной Афганистана Халида Попал. Она призналась, что почувствовала себя невероятно счастливой, когда девушки оказались в безопасности.

«Многие из этих семей покинули свои дома, когда к власти пришли талибы. Их дома были сожжены. Некоторые из членов их семей были убиты или захвачены талибами. Опасность и стресс были очень высоки. Именно поэтому было важно действовать быстро, чтобы вывезти их за пределы Афганистана», – сказала Попал в интервью Associated Press.

Кто помогал Кардашьян?

Вместе с Ким Кардашьян в операции по отправке женской футбольной команды в Лондон принимал участие «Лидс». Глава совета директоров клуба Андреа Радриззани прокомментировал это событие в твиттере: «Первая глава написана сегодня! Когда мне позвонили и попросили помочь спасти молодежную женскую команду из Афганистана, я даже не знал, с чего начать.

Сегодня они вылетели в Великобританию. Горжусь, что являюсь частью команды, которая делает это реальным. Давайте помечтаем, что эти девушки сыграют за «Лидс».

Доставить футболисток и их семьи в Великобританию оказалось непросто: сначала они сумели добраться до Пакистана и даже получили британские визы. Но после этого они остались в подвешенном состоянии на несколько недель без возможности вылететь из страны, поскольку истек срок действия их пакистанских виз.

Беженцам помогла благотворительная организация «Цедек». Ее основатель Моше Маргареттен работал с Кардашьян над реформой уголовного правосудия в США и обратился к ней с просьбой оплатить перелет в Великобританию. «У нас состоялся звонок в Zoom и, может быть, через час после него пришел ответ о том, что Ким готова профинансировать доставку футболисток в Лондон», – рассказал Маргареттен.

Представитель Ким Кардашьян подтвердил участие модели в операции по эвакуации футболисток.

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Источник: ESPN

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