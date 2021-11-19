Имя какого футболиста приходит первым на ум, когда речь заходит о «Манчестер Юнайтед»? Поля Погба? Криштиану Роналду? Дэвида Бэкхема? Эрика Кантона? На «Олд Траффорд» силы пробовали множество звезд, но далеко не все с честью прошли испытание.

У многих классных игроков название «МЮ» осталось лишь короткой и не самой приятной строчкой в карьерной летописи. Наверное, даже самые преданные манкунианские болельщики не сразу вспомнят, что эти футболисты действительно когда-то пытались стать их кумирами.

Ad

Дэнни Дрикуотер

Чемпионат Испании Пике рассказал, когда уйдет из «Барселоны» 24/10/2021 В 11:55

Звездным часом англичанина стал сезон-2015/16. Дэнни составил с Н’Голо Канте супердуэт в центре поля «Лестера» и помог «лисам» сотворить главную сенсации АПЛ в 21-м веке.

А вот в топ-клубах у Дринкуотера не сложилось: он прошел академию «МЮ» с самых маленьких возрастов, но статус воспитанника не помог ему хотя бы раз выйти на поле за основу. В «Челси» тоже не сложилось, и теперь он пылит в «Рединге» из Чемпионшипе.

ПОМНИШЬ ДРИНКУОТЕРА В «МЮ»? Да Нет

Дэнни Симпсон

Дэнни Дринкуотер и Дэнни Симпсон празднуют победу «Лестера» в АЛП-2015/16 Фото: Getty Images

Еще один чемпион АПЛ в составе «Лестера» прошел академию «красных дьяволов» и 5 лет (2005-10) пытался пробиться в основу через многочисленные аренды. 8 матчей за «МЮ» он все же провел, но ничем не запомнился и в 2010-м ушел в «Ньюкасл».

ПОМНИШЬ СИМПСОНА В «МЮ»? Да Нет Гомера?

Джошуа Кинг

Норвежец гамбийских корней переехал на «Олд Траффорд» в 2008 году из школы «Валеренги», где его заприметил уже не игрок, но пока и не коуч Уле-Гуннар Сульшер. Наследником великого соотечественника Кинг так и не стал, отыграв всего две встречи в красной майке. Дальше были аренды в «Престон», «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, «Халл» и «Блэкберн» с последующим выкупом и несколько хороших лет в «Борнмуте». Сегодня Джошуа бегает за «Уотфорд».

ПОМНИШЬ КИНГА В «МЮ»? Да Нет

Джузеппе Росси

Уэйн Руни и Джузеппе Росси, 2005 год Фото: Getty Images

Многообещающий итальянский форвард тоже успел годик поиграть в академии «МЮ», потом провел 14 матчей за основу и забил 4 мяча. В 2007-м «дьяволы» продали Росси за 10 млн евро «Вильярреалу», где итальянец почти стал звездой. К сожалению, тяжелые травмы заруинили карьеру Беппе. Сезон-2020 итальянец отыграл в MLS, а последний год сидит без клуба.

ПОМНИШЬ РОССИ В «МЮ»? Да Нет

Зоран Тошич

Адем Ляйич, Алекс Фергюсон и Зоран Тошич (декабрь 2009 года) Фото: Getty Images

Серб провел 7 отличных сезонов в ЦСКА, но перед этим была провальная попытка закрепиться на «Олд Траффорд». Тошич перешел в «МЮ» вместе с соотечественником Адемом Ляйичем, но если будущей звезде Серии А даже не дали подписать контракт и сразу кинули, то Тошич мучился год и наскреб 5 матчей за 12 месяцев (январь 2009-го – январь 2010-го).

ПОМНИШЬ ТОШИЧА В «МЮ»? Да Нет

Синдзи Кагава

«Боруссия» Юргена Клоппа, выигравшая две Бундеслиги, влюбила в себя многих, а ее лидеры попали на карандаш всем топам. За Кагаву «красные дьяволы» летом 2012-го выложили 16 млн евро, а спустя два года продали назад в Дортмунд уже за 8. Синдзи хотя и поучаствовал в завоевании последнего чемпионства «МЮ» в последнем сезоне Фергюсона, но запомнился только хет-триком «Норвичу». В остальном у японца явно не получилось.

ПОМНИШЬ КАГАВУ В «МЮ»? Да Нет

Жерар Пике

Жерар Пике и Неманья Видич в «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

34-летний защитник настолько прочно ассоциируется с «Барселоной», что ньюфаги наверняка убеждены: вся молодость и лучшие годы Пике прошли в Каталонии, как у Пуйоля, Хави, Иньесты и Месси. Но нет: в 17 лет Жерар укатил в Англию и в 2004-08 годах значился в составе «МЮ». 12 матчей – не так уж много, так что даже золото АПЛ и ЛЧ вряд заставляют Пике жалеть о возвращении в «Барсу».

ПОМНИШЬ ПИКЕ В «МЮ»? Да Нет

Виктор Вальдес

А вот еще один представитель золотой эпохи «Барселоны» приехал в «Юнайтед» 33-летним ветераном зимой 2015-го. На «Олд Траффорд» Вальдесу перепало всего два матча, поскольку уже тогда в воротах «дьяволов» прочно обосновался Давид де Хеа.

ПОМНИШЬ ВАЛЬДЕСА В «МЮ»? Да Нет

ЗА ЧЬЮ НЕУДАЧУ В «МЮ» ОБИДНЕЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО? Дринкуотера Симпсона Кинга Росси Тошича Кагавы Пике Тошича

Чемпионат России «Привет, мой друг». Пике поздравил Симоняна с 95-летием 12/10/2021 В 12:02