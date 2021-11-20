Уле-Гуннар Сульшер – самый щедрый тренер 2021 года. Норвежец любит делегировать: в «МЮ» царит совместное правление тренера с помощниками. «Сульшер предлагает коллегам автономию, не довлеет над партнерами и чувствует себя членом коллектива, который совместно управляет крупнейшим клубом мира», – рассказывал Никки Батт, бывший игрок и коуч по развитию в «Юнайтед».

Ассистенты «МЮ» влияют на команду не меньше главного тренера – кажется, именно поэтому их критикуют при первых же неудачах. Сульшер защищает коллег от прессы с 2019-го, но в 2021-м в ассистентах разочаровалась команда. По информации Daily Mail, звезды «Юнайтед» вроде Бруну Фернандеша считают помощников Уле слишком молодыми и не обладающими четким планом развития.

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Средний возраст ближайших ассистентов Сульшера – чуть больше 41 года. Единственный помощник, которому за 50, – Майк Фелан, который работал в команде при Алексе Фергюсоне и вернулся с назначением Уле. Опыт других членов штаба действительно проседает.

ЧМ. Квалификация. Европа Последний ЧМ Норвегии: Сульшер на поле, победа над Бразилией 16/11/2021 В 14:37

Уле-Гуннар Сульшер Фото: Getty Images

Самый знаменитый помощник Сульшера – 40-летний Майкл Кэррик, который попал в штаб «МЮ» как только закончил карьеру. Англичанин стал ассистентом после приглашения от Жозе Моуринью. Спустя полгода португальца уволили, но легенда «Юнайтед» сохранил позицию в клубе.

Работа Кэррика – главное доказательство свободы в штабе «МЮ». «Когда общаюсь с игроками, делюсь личными мыслями и не задумываюсь, согласен ли со мной Сульшер», – признавался Майкл в интервью ESPN.

В разговоре с The Boot Room Кэррик отмечал, что во время матчей изучает соперника: ищет зоны, из которых игроки «Юнайтед» атакуют эффективнее всего, и продумывает, как команда должна двигать мяч. В 2020-м Goal описывал Майкла как внимательного и дотошного специалиста, который растет благодаря чуткости к деталям. Инсайд The Athletic гласит, что англичанин работает с игроками и на индивидуальном уровне: поддерживает разговором, обсуждает футбольные тонкости.

В ноябре 2020-го Бруну признавался, что прислушивается к Кэррику как к опытному и титулованному игроку. За звездой повторял Фред. «Кэррик помог мне привыкнуть к британскому футболу. Общаюсь с Майклом каждый день», – делился бразилец в разговоре с Trivela. А в 2018-м легендой восхищался Андер Эррера: «Кэррик – отличный помощник, потому что всегда сохраняет спокойствие. Майкл никогда не радуется до сумасшествия, но и не грустит при неудачах».

Майкл Кэррик Фото: Getty Images

Иногда Майкл ведет регулярные тренировки «Юнайтед» и готовит команду к матчам. Такие же функции – у Кирана Маккенны, который попал на «Олд Траффорд» в 2016-м: приехал из «Тоттенхэма», где работал с молодежкой, и подхватил «МЮ» U-18. Игровую карьеру ирландец закончил в 22 года из-за хронических проблем с бедром. Как и с Кэрриком, ключевую роль в карьере Кирана сыграл Моуринью: именно португалец подтянул юного тренера к работе с основой, хотя мог позвать давнего помощника Руя Фарию.

Маккенна – такой же трудолюбивый человек, как и Кэррик. Во время работы с молодежкой «Тоттенхэма» коуч изучал спортивную науку в университете, где вдобавок тренировал студенческую команду. Киран хватался за любой шанс на практику: работал с любительскими командами, в академиях «Лестера» и «Ноттингем Форест», а также стажировался в США.

В «Тоттенхэме» Маккенна начал с аналитического отдела для молодежки, а закончил полуфиналом Кубка Англии-2014/15. В «МЮ» – стартовал с конспектов по тренировкам Моуринью. Ирландец записывал ключевые детали из практики легенды, чтобы испытать их на игроках академии. Жозе восторгался: «Маккенна – умный парень, который слушает и развивается». «Киран изменил все. К каждому сопернику мы готовились отдельно, отрабатывали стиль оппонентов и искали в нем слабости», – вспоминал Инди Бунен, воспитанник «МЮ», в разговоре с Manchester Evening News.

Однако работа с молодежкой сыграла с Маккенной злую шутку. По информации The Telegraph, ирландцу комфортнее работать с янгстерами вроде Мэйсона Гринвуда или Скотта Мактоминея. Киран вздохнул с облегчением, когда в 2019-м «МЮ» покинули Ромелу Лукаку и Алексис Санчес, только теперь команду заселили Бруну, Эдинсон Кавани и Криштиану Роналду – звезды в расцвете или на закате.

Инсайдеры подсказывают: Маккенне бывает сложно найти общий язык и донести идеи до возрастных игроков. Один из клубных источников рассказал: «Киран привык общаться с 16-, 17- и 18-летними ребятами, но к профессионалам нужен иной подход».

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По слухам, Маккенна нашептал руководству «МЮ» о коллеге, с которым учился в университете. Так в клубе оказался Эрик Рэмзи.

Рэмзи – самый молодой в штабе «МЮ» как по возрасту, так и по стажу в клубе. Эрику 29 лет, а позицию в «Юнайтед» он занял летом 2021-го. Лицензию PRO, высшую в системе УЕФА, коуч получил в 27 – рекорд среди британцев. До приезда в «Юнайтед» специалист работал с резервным составом «Челси», еще раньше – в структурах «Суонси» и «Шрусбери».

Рэмзи – тренер по стандартам. В сезоне-2020/21 «МЮ» оказался второй с конца командой АПЛ по пропущенным мячам со штрафных и угловых, а еще капитулировал перед чужими розыгрышами в финале Лиги Европы и полуфинале Кубка Лиги. Эрик сходу намекнул на перемены: в товарищеском матче с «Эвертоном» Харри Магуайр забил после корнера.

В официальном сезоне прогресс «МЮ» замедлился. К ноябрьской паузе на матчи сборных «Юнайтед» остались единственной командой АПЛ, которая не забивала со стандартов. Кроме того, игроки Сульшера допустили почти пять ожидаемых голов со штрафных и угловых – хуже результат лишь у «Кристал Пэлас», «Эвертона», «Лестера», «Астон Виллы» и «Уотфорда».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер и его помощник Эрик Рэмзи Фото: Getty Images

В одном университете с Рэмзи и Маккенной учился и четвертый ассистент Сульшера, Мартин Перт. Пока коллеги погружались в спортивную науку, экс-футболист «Норвича» так сильно загрустил на бухгалтерских курсах, что напросился на мини-стажировки в «Аякс», «Баварию», «Милан» и другие европейские клубы.

Прозорливость привела Перта в «Вест Бромвич», а после – в «Майами Хит», команду НБА. Во Флориде Мартин работал ассистентом Пэта Райли, одного из самых строгих баскетбольных тренеров США, и следил за подготовкой легендарного Шакила О’Нила. Юный коуч настолько ценил работу в чемпионском коллективе, что таскал воду на тренировки – слишком хотелось впитывать опыт американских легенд.

В 2010-х Перт поработал со сборной Бахрейна и «Кардиффом», а еще сдружился с Марсело Бьельсой. Однажды Мартин скачал и проанализировал все матчи Чили на ЧМ-2010, а затем выслал наработки аргентинскому коллеге. Нынешний коуч «Лидса» так впечатлился работой, что позвал специалиста домой, в Розарио, ради долгой беседы о футболе.

В «МЮ» Перт перешел после четырех лет в «Ванкувере». Сульшер знал Мартина по тренерским курсам – коучи учились на одном потоке. Англичанин работает над физподготовкой и восхищается методами Бьельсы. «Упражнения Марсело не найти в учебниках – слишком сильно он нагружает игроков, чтобы развить их выносливость», – объяснял коуч в интервью Training Ground Guru.

Особое преимущество Перта – знание иностранных языков. В поездках по Южной Америке тренер выучил испанский и португальский – теперь говорит с Бруну, Криштиану, Фредом и Кавани на их родных языках. Однако скиллы и связи Мартина не всегда конвертируются в результат. «МЮ» занимает 12-е место в АПЛ-2021/22 по PPDA, интенсивности в защите, за что и отвечает англичанин.

Ассистент главного тренера «МЮ» Мартин Перт во время работы в «Ванкувер Уайткэпс» Фото: Getty Images

Бэкграунд Кэррика, Маккенны, Рэмзи и Перта наталкивает на неоднозначные выводы. С одной стороны, помощники Сульшера кажутся современными и любознательными тренерами, чьи подходы должны улучшать команду. С другой, статистика и инсайды намекают: ассистенты не справляются.

Может, руководству «Юнайтед» стоило окружить Сульшера более опытными специалистами? За ответом можно обратиться к практике других клубов, которые звали в тренеры бывших игроков. Уле работает в «МЮ» почти три года – вот как в идентичных условиях строились штабы других тренеров:

«Барселона» Пепа Гвардиолы в сезоне-2010/11: средний возраст ассистентов – 44 года;

«Реал» Зинедина Зидана в сезоне-2017/18: 48 лет;

«Арсенал» Микеля Артеты в сезоне-2021/22: чуть больше 43 лет.

В каждом случае рассматривается третий год работы клубной легенды, как у Сульшера в 2021-м. Исключение – Артета, который отдал «Арсеналу» поменьше. В среднем помощники двух испанцев и француза были старше штаба Уле как минимум на два года, а как максимум – на семь лет.

Сравнение с другими клубами подсказывает: «Юнайтед» не стоило обставлять Сульшера такими же молодыми коучами. Кэррик, Маккенна, Рэмзи и Перт могут быть безупречными профи, которым не хватает трех-пяти лет работы в спокойной обстановке. В «МЮ» помощники оказались в бесконечном стрессе, а делегирование Уле, хоть и здравая практика, обернулось лишним давлением.

Возможно, штаб «МЮ»-2021 подошел бы команде без Криштиану, которая аккуратно развивает молодежь и возвращается к топ-статусу. Приезд Роналду развернул концепцию «Юнайтед» в сторону быстрого успеха. Тренерский бой-бэнд вряд ли подходит под такую задачу.

ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ШТАБУ СУЛЬШЕРА? Да, помощники Уле будут прогрессировать Нет, ассистенты Сульшера слишком молоды За все отвечает тренер

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