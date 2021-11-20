«Ливерпуль» с «Арсеналом» регулярно развлекают зрителей на «Энфилде» кучей голов. В пяти последних матчах на домашней арене «красных» команды забили 24 мяча – с учетом 5:5 в 2019-м и даже нулевой ничьей в Кубке Лиги-2020. Конечно, у мерсисайдцев преимущество – четыре победы на этом отрезке, причем для каждого успеха пацаны Юргена Клоппа вонзили минимум три банки. Новая встреча тоже должна быть классной – «Арсенал» в классной форме и точно пощекочет грозный «Ливерпуль».

У «Арсенала» серия без поражений, они в топе АПЛ по xG

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«Арсенал» Фото: Getty Images

Чемпионат Англии «Ливерпуль» лишился топ-менеджера. Он привел Салаха и Алиссона 11/11/2021 В 06:39

В конце августа лондонцы влетели «Ман Сити» со счетом 0:5 и опустились на последнее место после трех туров АПЛ. Столичные медиа уже отправляли Микеля Артету на мороз и примеряли к «Эмирейтс» главного свободного тренера мира Антонио Конте. Но с тех пор «Арсенал» ни разу не проиграл в 10 матчах, потерял очки только с «Брайтоном» и «Кристал Пэлас» и по пути загрыз «Тоттенхэм» с «Лестером» (обоих с разницей в два мяча – солидно).

Скорее всего, и с «Ливерпулем» Артета применит схему 4-4-2 (или 4-4-1-1 с Ляказеттом под Обамеянгом). В двух последних матчах Премьер-лиги эта расстановка дала баскскому коучу преимущество – два гола с «Лестером» или доминирование с «Уотфордом» (60% владения и 6-1 по ударам в створ).

На отрезке с 1 сентября у «канониров» четвертое соотношение созданных и пропущенных xG в чемпионате – 4,17 ожидаемого гола. Статистика отрезала неудачный период на старте и при более равной выборке показывает, что Микель стабилизировал футбол «Арсенала». Конечно, начиная с осени, «Ливерпуль» намайнил 10,03 xG (у «Сити» 7,33 xG, у «Челси» 6,83), но при худшей форме мерсисайдцев «пушкари» в состоянии зацепить хотя бы одно очко на «Энфилде».

У Мане повреждение. Она помешает с «Арсеналом»?

Садио Мане полноценно тренировался перед матчем с «Арсеналом», хотя фанаты переживали за здоровье африканского вингера. Мане получил небольшой ушиб ребра в сборной Сенегала и как будто не был готов на 100%. «С Садио все в порядке – ему больно, но ничего страшного нет, – заверил журналистов Юрген Клопп. – Каждый, у кого болели ребра, знает, что это неприятно. Сейчас Садио тренировался с нами на всех занятиях».

Немецкий тренер подтвердил, что под сомнением участие во встрече Джордана Хендерсона и Эндрю Робертсона. «Ливерпуль» даже пораньше отозвал Мане из национальной команды, чтобы дать ему отдых и посмотреть на тренировках в условиях полного контакта. Но репортеры засняли сенегальца улыбающимся во время квадрата и других упражнений, так что, кажется, Садио не чувствует никакого дискомфорта. «Просто дали ему чуть больше времени, чтобы прийти в себя», – кивнул Клопп.

«Ливерпуль» пропустил 5 в двух матчах. Почему?

Вирджил ван Дейк и Алиссон («Ливерпуль») после пропущенного мяча Фото: Getty Images

В последних двух турах АПЛ перед паузой на сборные «Ливерпуль» достаточно сенсационно потерял пять очков из шести – упустил победу с «Брайтоном» (2:2) и получил тумаков от «Вест Хэма» (2:3). Конечно, с атакой все замечательно, но Клоппа явно тревожат пропущенные мячи – пять за 180 минут Премьер-лиги. Некоторые можно объяснить судейскими ошибками, как, например, сухой лист Форнальса после атаки на Алиссона, но как быть с остальными четырьмя?

Бывший защитник «Челси» и «красных» Глен Джонсон видит в этих голах падение качества обороны. «Не думаю, что они так же прочны, как раньше. У «Ливерпуля» очень высокие стандарты, они, конечно, держат высокую планку. И мне не кажется, что игроки находятся в лучшей форме по их стандартам. Но, думаю, что для побед и не нужно идеальное состояние», – отметил Джонсон.

Даже по хайлайтам матча с «Вест Хэмом» заметно, что мерсисайдцев наказывали за высокую линию защиты. Игроки лондонского клуба на дриблинге проходили среднюю линию и разматывали неуспевавших соперников на чужой трети поля. У «Арсенала» тоже хватает технарей в полузащите – Парти в опорной зоне и Смит-Роу с Сака на флангах готовы разгонять быстрые атаки. Так что если Клопп за две недели не починит возврат в оборону, то на «Энфилде» «красных» ждут большие проблемы и большие разочарования.

Артета уступает топ-тренерам. Но Клоппа обыгрывал чаще, чем Пепа и Тухеля

Микель Артета («Арсенал») и Юрген Клопп («Ливерпуль») Фото: Getty Images

Микель Артета возглавляет «Арсенал» почти два года и за это время плохо показал себя с топ-соперниками. Конечно, против «Ливерпуля» статистика чуть лучше, чем с условным «Сити» (2-3 с «красными», 1-4 с «горожанами»), но все равно баск как тактик пока не убеждает против элитных тренеров.

Лучше Артета показывает себя только с «Челси» – в шести матчах три победы и одна ничья. Но основные фраги коуч «канониров» набил в противостоянии с Фрэнком Лэмпардом. Когда на «Стэмфорд Бридж» высадился Томас Тухель, Микель однажды отскочил в мае 2021-го, а уже в этом сезоне присел на безальтернативные 0:2 (0,5 – 3,0 по ожидаемым голам в том матче).

Тру-мастера тренеру «Арсенала» пока не поддаются. И в матче с Юргеном Клоппом нужно доказывать, что это не так.

Салах замолчал на 3 матча. Что будет с «Арсеналом»?

Неудачная серия «Ливерпуля» совпала с голевым затишьем Мохамеда Салаха. Египтянин разрывал планету в конце октября (шесть мячей в трех играх), но с «Брайтоном», «Атлетико» дома и «Вест Хэмом» набил только два ассиста и ноль голов. Плюс исторически у Салаха не очень идет именно с «Арсеналом» – один мяч в пяти последних очных встречах.

Но у 11-го номера «Ливерпуля» есть все шансы стать икс-фактором игры. Артета останется без Гранита Джаки в опорной зоне, а против Салаха на фланге будет защищаться Киран Тирни. Плюс центр обороны из Бена Уайта и Габриэла Магальяса не выглядит самым шустрым на планете Земля, чтобы сдержать, возможно, самого опасного футболиста мира в моменте.

Лично с Мохамедом, вероятно, лучше играть Уайту, чем каланче Габриэлу. Но без подстраховки, командной структуры и надежных сэйвов Рэмсдейла «Арсеналу» не спастись от ударов «Ливерпуля».

«Арсеналу» нужно опасаться Мохамеда Салаха, ведь у египтянина есть недооцененный скилл . Из-за него Мо называет себя лучшим игроком мира.

Но в Англии проблемы есть не только у «Ливерпуля». В «Манчестер Юнайтед» недовольны решением Уле-Гуннера Сульшера. Как оно вредит «МЮ»

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