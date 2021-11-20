Министерство по физической культуре и спорту республики Дагестан сообщило, что контракт с «Манчестер Сити» подписала 12-летняя Самира Шихшабекова. Маленькая футболистка играет на позиции нападающей и сейчас живет в Великобритании.
«Родители девочки родом из Буйнакского района. Желание серьезно заниматься футболом у Самиры появилось несколько лет назад, когда она посещала тренировки младшего брата. Он также воспитывается в данной академии. Тренеры прочат девочке перспективное будущее», – добавили представители регионального Минспорта.
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Самира Шихшабекова, «Манчестер Сити»
Фото: Instagram
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Самира – дочь известного бойца смешанного стиля Магомеда Шихшабекова. В профиле на сайте Sherdog указано, что Магомед провел 13 поединков и одержал 12 побед (три нокаутом, девять – сабмишном). Практически всю карьеру Шихшабеков дрался в промоушне M-1 Global. На AllBoxing можно найти информацию о том, что Мага подписал контракт co Strikeforce и должен был выступить в андеркарде турнира Strikeforce: Fedor vs. Werdum. Но у дагестанца обнаружились проблемы с визой, и бой на одном ивенте с Федором Емельяненко сорвался.
У Самиры Шихшабековой есть младшие брат и сестра. В инстаграме можно найти аккаунты Мурада и Динары, но в био указано, что их ведет отец Магомед. Шихшабеков-старший выкладывает фото и видео наследников, дети действительно играют в академии «Манчестер Сити». Экс-боец MMA уверяет, что Самира стала первой футболисткой из России, заключившей соглашение с «Сити».
Шихшабеков добавил, что старшая дочь занимается футболом лишь три года и уже подписала юношеский контракт. Проверить эту информацию практически невозможно – на сайте «горожан» не указаны списки команд U-12 или U-14. «Больше всего тренеры подчеркивают ее физическую силу и работоспособность. Доминирующими навыками являются сильный удар с обеих ног, скорость и агрессивный стиль игры. Самира уделяет много времени индивидуальным тренировкам вне академии, улучшая силу, скорость и выносливость», – говорится в инстаграме девочки.
Дагестанское ТВ уже обращало внимание на детей Шихшабекова. В апреле 2020-го репортеры республиканского канала ННТ сняли сюжет о восьмилетнем Мураде, который тоже оказался в академии «Ман Сити». «Все любят football, но я люблю его больше всех. Когда-то я увидел, как Cristiano Ronaldo играет в футбол, и захотел играть так же, как и он», – с английским акцентом и кавказским пафосом произнес мальчик. Но хайлайты впечатляют – парнишка 2012 года рождения пушечно колотит с острых углов и дальних дистанций.
С детьми лично занимается отец. Магомед с гордостью заявил, что каждый день подтягивает наследников в футболе, а дополнительно натаскивает их в смешанных единоборствах, плавании и беге. «Не знаю, как они будут использовать то, чему я учу их сегодня. Но в конечном итоге, что бы это ни было, это поможет им в будущем. Поэтому как отец я обязан сделать все, чтобы вложенное в них сегодня имело смысл для жизни спортсменов», – признался Шихшабеков.
У 10-летней Динары, сестры Самиры и Мурада, тоже есть успехи. Ее папа написал, что девочка – «чемпионка по набиванию мяча с результатом 850 раз», а тренеры «одним голосом говорят, что у нее очень высокие спортивные данные, подающие надежды на будущее». Так что, возможно, Магомед Шихшабеков не зря занимается с детьми и раскручивает их через соцсети. Вдруг на поле «Этихада» когда-нибудь выйдет мальчик или девочка с фамилией Shikhshabekov на спине.
Пока с легионерами из России в европейском футболе все грустно. Что там Алексей Миранчук в «Аталанте»? Агент и босс клуба из Бергамо прояснили, что будет с полузащитником русской сборной.
Но в целом молодежный футбол перегрет, и из него редко выходят настоящие звезды. Такое происходит не только в России, но и во всем мире.
Источник: министерство по физической культуре и спорту Дагестана, Sherdog, AllBoxing, инстаграм Магомеда Шихшабекова
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