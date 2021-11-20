«Ливерпуль» разгромил «Арсенал» (4:0) на «Энфилде» и прервал 10-матчевую беспроигрышную серию «канониров» во всех турнирах. Несмотря на кучу голов, самым резонансным событием в матче оказалась потасовка Юргена Клоппа и Микеля Артеты в первом тайме. Тренеры обменялись яростными репликами и чуть не подрались, их разняли члены штабов и резервный арбитр.

Тренеры поругались после фола Садио Мане на Такэхиро Томиясу: рядовое столкновение в верховом единоборстве почему-то поджарило нервы Клоппа, который с оскорблениями пошел в сторону скамейки «Арсенала». Сначала он направил пару реплик резервному арбитру, а после переключился на подошедшего Артету. Мужчины яростно кричали друг на друга и опасно сближались, будто переходя к драке. Тренеров оттащили подоспевшие помощники и резервный арбитр, которого Клопп и Артета едва не зажали между друг другом. После инцидента главный арбитр Майкл Оливер выписал им по желтой.

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После перерыва тренеры, боясь удаления, больше не подрывали атмосферу. Однако после матча Клопп выплеснул эмоции и застыл у скамейки в ироничном жесте. Немец приложил руки к ушам, чтобы наконец услышать, что ему кричал Артета. Вот только Микель к этому времени уже удалился в раздевалку.

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До матча вряд ли кто-то ожидал, что тренеры устроят замес у скамеек запасных. Мужчины ни разу не ссорились публично, а перед прошедшей игрой налили друг другу комплиментов в медиа. «Юрген Клопп и люди вокруг до него довели «Ливерпуль» до лучших моментов в истории. Плюс они удержали высокий уровень – а это самое сложное», – хвалил испанец. «Арсенал» не играет в еврокубках. Это плохо. Но Артета использует это время правильным образом», – отвечал немец.

Потасовка между Юргеном Клоппом и Мекелем Артетой Фото: Getty Images

Клопп и Артета провели уже шестой матч друг против друга. Первая встреча состоялась в сезоне-2019/20 и неожиданно закончилась победой испанца. «Арсенал» в 36-м туре АПЛ выдавил победу 2:1, но в итоговой таблице остался ниже мерсисайдцев (восьмым, «Ливерпуль» стал чемпионов). После дебютной победы Микель больше не обыгрывал Клоппа в АПЛ и потерпел три мощных поражения: 1:3, 0:3 и 0:4. Зато «Арсенал» дважды вымучал победы в кубках по пенальти: в Суперкубке и Кубке Лиги.

К матчу Клопп и Артета подходили соседями в таблице: «Арсенал» после мощной беспроигрышной серии взлетел на пятую строчку и оставался всего в двух баллах от четвертого «Ливерпуля». Теперь «красные» улетели от «канониров» на пять очков и вернулись в топ-3. Однако с большим интересом зрители будут ожидать встречи тренеров на «Эмирейтс», которая состоится 26 февраля.

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