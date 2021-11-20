Футбол – самая стремительная сфера в мире. К ноябрьской паузе сборных Микель Артета подошел ровно со 100 матчами во главе «Арсенала». В юбилейной для тренера игре лондонцы изморили «Уотфорд» – 1:0. Историческую битву даже посетил Джош Кронке, сын владельца столичного клуба.

Спустя две недели Артета экстренно отошел от праздника. «Арсенал» выхватил четыре гола от «Ливерпуля», пусть и продумал интересную схему прессинга.

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Давление лондонцев было направлено на Трента Александер-Арнольда. Ради британца «Арсенал» перешел на асимметричный прессинг: если левый полузащитник Эмиль Смит-Роу давил по крайку «Ливерпуля», то правый, Букайо Сака, держался в центре и приглядывал за центрдефом.

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Асимметричный прессинг «Арсенала»: Смит Роу следил за Трентом, Сака – за Ван Дейком Фото: Other Agency

Система «Арсенала» упускала Константиноса Цимикаса. В крайнем случае на грека бросался Такэхиро Томиясу. При этом прессинг лондонцев действительно ограничил Трента: Александер-Арнольд закрыл матч девятым игроком из основы «Ливерпуля» по xGBuildup, вкладу в ожидаемые голы без ударов и пасов под удар.

К сожалению для Артеты, прессинг остался единственным достижением «Арсенала» на «Энфилде». Гости пострадали от того же инструмента, который проработали качественнее всего.

Прессинг «Ливерпуля» строился по классической системе. К давлению привлекались все форварды и полузащитники, а в финальной фазе – ближайший к мячу фулбек. Иногда триггером для давления становился пас «Арсенала» в среднюю линию.

Высокие позиции игроков «Ливерпуля» на старте защитной фазы Фото: Other Agency

Активный прессинг «Ливерпуля» включается с перепасовками в первой линии «Арсенала» Фото: Other Agency

Мощность ливерпульского прессинга доказал не только гол Диогу Жоты. Перед обводкой и точным ударом португальца команда Юргена Клоппа трижды подряд вернула мяч на чужой половине и создала острые эпизоды:

49-я минута: Самби Локонга обрезал передачу, Трент перехватил и ворвался в штрафную;

50-я минута: Алекс Окслейд-Чемберлен вступил с мячом в коробку и пробил, причина – потеря Локонга под давлением;

50-я минута: удар Мохамеда Салаха после высокого возврата мяча.

В среднем «Арсенал» терял мяч на домашней половине каждые семь минут. «Ливерпуль умеет прессинговать и доминировать в любом футбольном аспекте. Сегодня мы были хуже», – проговорил Артета после игры.

Микель отметил: во втором тайме «Арсеналу» не хватило спокойствия. Из-за ошибок команда закапывалась лишь глубже. Чем крупнее становился счет, тем слабее оказывались гости. Парадокс: Артета продумал собственный прессинг, но совсем забыл о чужом, хотя высокое давление – главная черта современного «Ливерпуля».

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