«Манчестер Юнайтед» не выиграл в третьем матче подряд: после ничьей с «Аталантой» и поражения домашнего поражения в дерби от «Манчестер Сити» «дьяволы» сгорели «Уотфорду» – 1:4.

Разгром на «Викаридж Роуд» отбросил «МЮ» на 7-е место в таблице. После 12 матчей в АПЛ-2021/22 манкунианцы отстают от лидирующего «Челси» на 12 очков, от идущего вторым «Ливерпуля» – на 8 баллов. Идущий третьим «Манчестер Сити» опережает соседей по городу на 6 очков, но имеет игру в запасе – команда Пепа Гвардиолы сыграет на «Этихаде» с «Эвертоном» в воскресенье вечером.

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Новая неудача «МЮ» актуализировала вопрос об отставке главного тренера «дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера. После финального свистка на «Викаридж Роуд» Сульшер извинился перед болельщиками «Юнайтед». Несмотря на это, собравшиеся на трибунах фанаты освистали норвежского коуча.

Чемпионат Англии Игроки «МЮ» недовольны решением Cульшера. Оно вредит команде ВЧЕРА В 05:06

Бруну Фернандеш, Донни ван де Бек и Уле-Гуннар Сульшер после матча «Уотфорд» – «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

«Я всегда верил в себя. Конечно, в данный момент мы переживаем трудные времена. Я вижу, что могу доверять каждому, кто выложится на все сто. У нас фантастический коллектив. Но результаты трудные. Я верю, что мы можем все исправить», – подчеркнул Сульшер в послематчевом интервью.

Manchester Evening News сообщил о том, что некоторые игроки и члены персонала плакали в раздевалке после поражения. И хотя руководство «МЮ» еще не проинформировало Сульшера об увольнении, многие футболисты считают, что матч с «Уотфордом» был последним для норвежца на посту тренера клуба.

Семья Глейзеров созвала экстренное виртуальное собрание совета директоров «Манчестер Юнайтед» по ходу второго тайма игры на «Викаридж Роуд» – на нем обсуждались перспективы Уле-Гуннара Сульшера во главе команды и тема компенсационных выплат норвежцу после увольнения. Согласно информации Sky Sports, по итогам видеоконференции судьба Сульшера так и не была решена.

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Спустя несколько часов The Times сообщил о том, что боссы клуба все же приняли решение уволить Сульшера. Условия расторжения контракта норвежца поручено согласовать управляющему директору «Юнайтед» Ричарду Арнолду – добавил деталей журналист Дункан Каслс в твиттере.

Эту информацию позже подтвердил журналист и инсайдер Фабрицио Романо: он написал в твиттере, что официальное объявление об увольнении Сульшера последует после того, как решение одобрит совладелец команды Джоэл Глейзер.

Главный вопрос – кто станет исполняющим обязанности тренера после отставки Сульшера? По данным Романо, временно возглавить команду согласились Майкл Кэррик и Даррен Флетчер – они ждут лишь окончательного решения руководства. Как уточнил журналист Николо Скира, и.о. главного тренера «МЮ» станет Флетчер, а Кэррик – его ассистентом.

В 8 утра Фабрицио Романо громыхнул последним инсайдом: Джоэл Глейзер одобрил решение совета директоров «Юнайтед» уволить Уле-Гуннара Сульшера. Стороны договорились об отставке с формулировкой «по взаимному согласию». Клуб выступит с уважительным по отношению к норвежцу заявлением.

Кто может занять место Сульшера?

Как стало известно Manchester Evening News, «дьяволы» приступили к поиску кандидатов на замену Сульшеру еще в начале недели. Приоритетная фигура для боссов «Юнайтед» – тренер «Лестера» Брендан Роджерс.

Главная проблема – действующий контракт североирландца. Соглашение Роджерса с «лисами» рассчитано до июня 2023 года, поэтому «Юнайтед» придется согласовывать сумму отступных за его переход. Этот вопрос может вызвать сложности, поскольку клубу предстоит выплатить компенсацию Сульшеру за увольнение.

Брендан Роджерс Фото: Getty Images

Руководители «МЮ» также впечатлены работой Эрика тен Хага в «Аяксе» и Луиса Энрике в сборной Испании, но Роджерс был предварительно определен как наиболее подходящий преемник Сульшера.

Как утверждает The Times, семья Глейзеров не теряет надежд увидеть во главе «Юнайтед» Зинедина Зидана. Ранее сообщалось, что француз ответил на предложение «дьяволов» отказом, поскольку хочет отдохнуть до лета. Но Глейзеры поручили менеджерам улучшить финансовое предложение Зизу и активнее вести переговоры с тренером.

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На скорую отставку Сульшера намекает еще один инсайд из раздевалки «МЮ»: игроки недовольны одним из решений норвежца . Считают, что оно вредит команде.

Источники: Manchester Evening News, Sky Sports, The Times, твиттер Фабрицио Романо, твиттер Николо Скиры.

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