За два года и 11 месяцев под руководством Уле-Гуннара Сульшера «Манчестер Юнайтед» помешался на прошлом. Выдающаяся игровая карьера норвежца в клубе гарантировала ему любовь болельщиков, и Убийца с лицом младенца долгое время оправдывал доверие: взбодрил футболистов после кошмарного финала Жозе Моуринью, добыл великую победу над «ПСЖ» в Лиге чемпионов, расчистил состав и привел несколько классных новичков. Временно исполняющего обязанности заслуженно наградили постоянным контрактом – он напоминал о величии «Юнайтед», адаптировался под топ-соперников и внедрял позитивную атмосферу.

Прогресс после трансфера Бруну Фернандеша в январе 2020-го убедил болельщиков, что Сульшер – мессия, который вернет «Олд Траффорд» в славные времена Алекса Фергюсона. Именно в тот период руководство клуба вслед за фанатами допустило роковую ошибку. Боссы поверили, что связи Уле-Гуннара с клубом, статуса легенды и амплуа хорошего парня хватит для возвращения на вершину. Связь поколений превратилась в лейтмотив любого разговора о «Юнайтед». Болельщики радовались: в отличие от цинично казнившего Лэмпарда «Челси», «Манчестер» развивался под руководством бывшего игрока. Сульшер следовал всем основным принципам Ферги и считался чуть ли не реинкарнацией шотландского титана.

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Уле-Гуннар Сульшер и Алекс Фергюсон Фото: Getty Images

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Почти религиозная убежденность в особом пути спровоцировала череду ошибок. Владельцы, функционеры и фанаты поверили, что если скопировать события 30-летней давности, то история повторится – с отцом-менеджером, драматичными камбэками, плавной сменой поколений, неразрывной связью основной команды и академии. Однако они не учли, что за несколько десятилетий футбол изменился. На стыке 1980-х и 1990-х Фергюсона не уволили, несмотря на слабые результаты. Но в современном спорте топ-клуб не может терпеть провалы по несколько лет – этого срока хватит, чтобы конкуренты ушли далеко вперед.

Нынешние соперники сильно отличаются от тех, который противостояли «Юнайтед» на заре Премьер-лиги. К тому же, Фред – не Пол Инс, Магуайр – не Стив Брюс, а Сульшер – не Фергюсон. Шотландец до назначения в «Манчестер» собрал все трофеи, включая Кубок обладателей кубков УЕФА, с «Абердином», а единственное «достижение» норвежца в Великобритании – вылет в Чемпионшип с «Кардиффом».

Уле-Гуннар действительно во всем копировал учителя – иногда вплоть до фирменной жвачки и пронзительного взгляда. Он примерил образ патриарха, который делегирует обязанности ассистентам, а сам анализирует происходящее со стороны – именно так действовал сэр Алекс. Ставка Сульшера на организованную оборону и молниеносные контратаки также навевала воспоминания – некоторые голевые комбинации Бруну, Рэшфорда и Гринвуда казались постановочной реконструкцией волшебных розыгрышей Гиггза, Руни и Роналду.

До конца прошлого сезона игра в двойников выглядела логичной стратегией. Сульшер регулярно выводил команду в кубковые полуфиналы и финалы, а в чемпионате отстал только от мощнейшего «Ман Сити». Однако вечно грезить прошлым и притворяться кем-то еще невозможно. На волне одержимости ностальгией «МЮ» не только наградил Уле-Гуннара контрактом до 2024 года, но и вернул Криштиану. Одновременно клуб наконец завершил сагу с переманиванием Джейдона Санчо – за сверхталантливого крайнего нападающего с «Боруссией» торговались с прошлого лета. Трансферы поставили перед коучем новые сложные задачи – неспособность решить их показала подлинный уровень Сульшера и вернула «Юнайтед» в суровую реальность.

Люк Шоу, Криштиану Роналду и Джейдон Санчо Фото: Getty Images

Уле-Гуннар рассуждал о значении Роналду для «Манчестера» и прошлом португальца в клубе, хотя в душе наверняка понимал, насколько трудно будет уместить звездного ветерана на поле с другими атакующими звездами. В сезоне-2020/21 норвежца хвалили за умный перевод Погба на фланг, который позволил использовать француза и Фернандеша одновременно. Но перейти на следующий уровень Сульшеру не удалось: приход Роналду вскрыл все слабости конструкции, основанной на культе прошлого. Португалец часто действовал в отрыве от команды и не участвовал в общем прессинге. Из-за него фланговым игрокам «МЮ» приходилось чаще навешивать – такая игра не подходила Гринвуду, Рэшфорду и Санчо, которые предпочитают смещаться в штрафную или хитро обыгрываться с Бруну.

Осенью 2021-го «Юнайтед» одержал несколько зрелищных побед благодаря индивидуальному мастерству КР7, но командная игра полностью разладилась. Дело не только в 36-летнем нападающем – сдали даже герои прошлого сезона. Проявились самые серьезные недостатки Сульшера: тренер настолько активно использовал одних и тех же игроков, что они полностью вымотались и превратились в тусклые копии самих себя. Уле-Гуннар категорически избегал ротации – при нем Эрик Байки, Донни Ван де Бек и Алекс Теллес страдали на лавке, пока на поле корчились от усталости Магуайр, Матич и Шоу. Роналду все чаще поджимал губы и хмурился на камеру – фигура такого масштаба в команде только добавляла давления и подрывала авторитет тренера.

Раздевалка, которая казалась абсолютно преданной Сульшеру, превратилась в сборище хмурых эгоистов, как уже случалось при Ван Гале и Моуринью. План на игру свелся к забросам вперед, эпизодическим спринтам и автобусу даже против аутсайдеров. За три неполных года норвежец так и не наладил у «МЮ» позиционную игру в атаке – только раньше это никого не беспокоило, поскольку отдельные громкие победы навевали ассоциации с эпохой Фергюсона. Попытка сыграть агрессивно против «Ливерпуля» на «Олд Траффорд» закончилась уничтожением со счетом 0:5, но вернуться назад к оборонительной модели уже не получилось: больше «Юнайтед» в этом сезоне пропустили только оккупировавшие низ таблицы «Норвич» и «Ньюкасл».

После унижения от «Уотфорда» болельщики «Манчестера» освистали Сульшера, хотя на самом деле Уле-Гуннар не виноват в кошмаре последних месяцев. Он искренне переживал за клуб и действительно добился определенного прогресса – после токсичного Жозе улыбчивый норвежец подружился с игроками, адекватно общался с журналистами и подкреплял положительное впечатление логичным решениями. Однако руководители клуба зря решили, что именно Сульшер снова превратит «МЮ» в главную силу английского футбола. Суперсаб грамотно отработал в качестве временщика, но посредственно проявил себя в долгосрочной перспективе. На смену ему следовало пригласить элитного специалиста, который наладил бы прессинг и придумал, как уместить звезд в одном составе. Продлив контракт, боссы подставили Сульшера, вместо того чтобы поблагодарить и попрощаться.

Иронично, что культ прошлого, который закрепился на «Олд Траффорд» благодаря успехам Уле-Гуннара, привел к его увольнению. Именно нездоровая ностальгия мотивировала клуб вернуть Роналду, а португалец, в свою очередь, превратился в неразрешимую головоломку для экс-партнера. Для выхода на уровень «Челси», «Ливерпуля» и «Сити» оказалось недостаточно назначить одну легенду главным тренером, а другую воткнуть в старт. С начала сезона «МЮ» с бесконечными аллюзиями на 1990-е и 2000-е напоминал устаревший аттракцион: он восхищал в детстве, но теперь смотрится наивно, глупо и даже вульгарно. Пока «Ливерпуль» – другой великий клуб – обновился и собрал главные трофеи, сохранив верность традициям, команда Сульшера зациклилась на особом пути и увязла в воспоминаниях.

Увольнение норвежца не гарантирует «Юнайтед» мгновенного преображения. Во-первых, из-за неторопливости руководства на рынке почти не осталось свободных тренеров топ-уровня (Зидан не спешит разгребать руины, Тен Хаг едва ли бросит «Аякс» посреди сезона, Роджерса можно отнести к элите с большой натяжкой). Во-вторых, назначение Флетчера или Кэррика на должность временно исполняющего обязанности может запустить тот же порочный круг, что и приглашение Сульшера. Если легенды преуспеют, боссы наверняка уцепятся за лозунги о наследии и оставят бывших игроков хотя бы до конца сезона. А дальше – новые рассуждения, как связь поколений превратит «МЮ» из дряхлой развалины в машину для побед. С таким же успехом можно выбрать играющим тренером Роналду и надеяться, что опыт выступлений при Фергюсоне приведет Криштиану к успеху, несмотря на полное отсутствие квалификации.

Сэр Алекс ушел на пенсию восемь с половиной лет назад, но его тень по-прежнему накрывает «Олд Траффорд». У команды появится шанс, только когда руководители поймут, что не каждый воспитанник шотландца способен повторить его достижения. До тех пор болельщикам остается пересматривать голы Сульшера с финтами Роналду и мечтать о путешествиях во времени.

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