«Манчестер Юнайтед» официально объявил о расставании с главным тренером Уле-Гуннаром Сульшером, о решении сообщается на сайте клуба.

«Уле всегда будет легендой «Манчестер Юнайтед», и мы приняли это трудное решение с сожалением. Последние несколько недель были разочаровывающими, но они не должны заслонять всю работу, которую он проделал за последние три года.

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Уле уходит с нашей искренней благоданостью за неустанные усилия в качестве тренера и с наилучшими пожеланиями на будущее. Его место в истории клуба всегда будет надеждным не только из-за его истории как игрока, но и как великого человека и тренера, подарившего нам много замечательных моментов. Он навсегда останется на «Олд Траффорд» членом семьи «Манчестер Юнайтед», – говорится в официальном заявлении.

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Сообщается, что исполнять обязанности Сульшера на ближайших играх будет Майкл Кэррик – один из его ассисентов и также экс-футболист «МЮ». Клуб планирует назначить постоянного тренера до конца сезона.

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Сульшер возглавил «МЮ» в декабре 2018 года и не выиграл ни одного трофея. Лучший результат – второе место в АПЛ-2020/21. В том же сезоне команда дошла до финала Лиги Европы, где уступила «Вильярреалу».

В текущем сезоне «Юнайтед» идет седьмым в турнирной таблице после 12 туров с 17 очками. Команда проиграла пять из семи последних матчей, последним стало поражение от «Уотфорда» со счетом 1:4.

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