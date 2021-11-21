Разгром в выездном матче от «Уотфорда» со счетом 1:4 побудил руководство «Манчестер Юнайтед» к решительным действиям – увольнению Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера. Норвежец имел, казалось, неисчерпаемый кредит доверия, но и он закончился. Седьмая строчка в АПЛ после 15 туров – совсем не те показатели, на которые рассчитывало руководство. Собрали мнения об увольнении тренера от его коллег, экспертов и просто людей, к чьему мнению прислушиваются. Высказался даже Конор Макгрегор.

Рио Фердинанд, бывший защитник «Манчестер Юнайтед»:

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– Это было неизбежно, так как «Юнайтед» откатился назад после очень захватывающего трансферного окна (с 2018 года, когда пришел Сульшер, клуб потратил 460 млн евро. – Eurosport). А команда так и не заиграла на должном уровне. Это увольнение прискорбно для такого человека, как Сульшер, но таков футбол.

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Андрей Канчельскис, экс-полузащитник «Юнайтед»:

– Увольнение заслуженное. Самые важные игры Уле проигрывал. Вроде бы команда неплохо идет, но самые важные матчи – к примеру, полуфинал Кубка Англии или полуфинал Лиги Европы – поражения. А болельщики у «МЮ» требовательные. Они хотят только побед и новых трофеев.

Конор Макгрегор, бывший двойной чемпион UFC:

– Я хочу отдать должное и поблагодарить живую легенду, Уле-Гуннара Сульшера! Уле, вы вечны, сэр! Икона! Вдохновитель! Герой! Легенда! Спасибо, Уле.

Гари Невилл, эксперт и экс-капитан «МЮ»:

– Уле будет с грустью думать об этом, но он должен гордиться работой, которую проделал в первые 2-3 года, мне кажется. Перестройка клуба – это слишком громкое заявление, конечно, но он вернул клубу душу. В конце эпохи Жозе Моуринью для клуба настали темные времена. В команде были наемники, игроки, пришедшие ради денег. Сейчас, думаю, у нас по крайней мере славные ребята, которым просто надо разобраться в себе, потому что в игре с «Уотфордом» они провалились независимо от работы Сульшера.

Гари Невилл Фото: Getty Images

Майкл Оуэн, экс-форвард «дьяволов»:

– Сейчас наихудшее время для «Манчестер Юнайтед» искать нового тренера. Потому что практически нет доступных топовых тренеров. Единственный очевидный вариант – Зинедин Зидан, но языковой барьер, конечно же, это огромная проблема. Пока вариант с временным тренером выглядит наиболее оптимальным.

Грэм Сунесс: экс-тренер «Ливерпуля»:

– Я знаю, что Уле очень толерантный человек – для него хорошие отношения с игроками стоят на первом месте. Но наступает момент, когда нужно зайти в раздевалку и наорать, поставить кого нужно на место. Не уверен, что он мог бы себе это позволить. В клубе ему оказывали поддержку на всех уровнях, но у него не получилось. Думаю, клуб и команда не смогли бы с ним двигаться вперед.

СВОЕВРЕМЕННО ЛИ УВОЛЬНЕНИЕ СУЛЬШЕРА? Его нужно было уволить еще в прошлом сезоне Норвежец заслуживал на еще один шанс Сразу было понятно, что он не потянет

Чемпионат Англии «МЮ» Сульшера застрял в прошлом и провалился. Клуб опоздал с увольнением 5 ЧАСОВ НАЗАД