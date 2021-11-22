«Манчестер Юнайтед» уволил Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера. Норвежец возглавлял команду с декабря 2018 года. Сначала на временной основе – после отставки Жозе Моуринью. И в марте 2019 года подписал с манкунианцами полноценный контракт.

Несмотря на отсутствие титулов (лучший результат Сульшера в «МЮ» – второе место в АПЛ-2020/21 и финал Лиги Европы-2021), норвежец очень тепло попрощался с клубом. После объявления об отставке Сульшер дал эмоциональное интервью официальному сайту «Манчестер Юнайтед».

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В ходе разговора Уле-Гуннар не справился с напряжением и дал волю чувствам – выражая признательность игрокам, персоналу, болельщикам и правлению «Манчестер Юнайтед» за поддержку во время его работы в клубе, норвежец заплакал. Ниже – главные цитаты эмоционального монолога Сульшера.

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«Вы знаете, что этот клуб значит для меня и чего я хотел достичь здесь. Для клуба, болельщиков, игроков, персонала. Я хотел, чтобы мы сделали следующий шаг – боролись за чемпионство, выигрывали трофеи. Я не хочу отвечать на все... Журналисты будут просить меня об интервью, но нет, я не буду давать никаких интервью.

Я ухожу через парадную дверь, потому что, думаю, что все знают, что я отдал все для этого клуба. Этот клуб значит для меня все, мы буквально созданы друг для друга. К сожалению, я не смог добиться желаемых результатов, и мне пора отойти в сторону.

Горжусь ли я проведенным временем в клубе, оглядываясь назад? Очень, очень горжусь. Это одна из тех вещей в жизни, о которых вы мечтаете. Ты был игроком, потом тренером резервной команды, затем твоя следующая работа, та единственная мечта и единственное, чего у тебя не было, – это управлять главной командой. Это было моей целью и я через это прошел.

Это доставляло огромное удовольствие с первой и до последней минуты, поэтому я должен поблагодарить всех игроков, потому что с тех пор, как я возглавил команду, они всегда были на высоте. Кто-то пришел, кто-то ушел, но с каждым из них было приятно работать.

Я хочу поблагодарить владельцев за предоставленную мне возможность – она дается не всем, но у меня она была. Для меня большая честь и привилегия, что мне доверили двигаться вперед с клубом, и я действительно надеюсь, что оставлю его в лучшем состоянии, чем когда пришел.

Уле-Гуннар Сульшер и Криштиану Роналду в матче «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов Фото: Getty Images

Я приобрел хороших друзей, восстановил отношения с некоторыми замечательными друзьями. Приходили новые сотрудники, с которыми я действительно подружился. Фанаты всегда были потрясающими. С первого и до последнего дня они были на высоте, и мы обязательно увидимся снова.

Я горжусь тем, что мы сделали. Когда мы завершили сезон третьими, мне понравилась последняя игра, тогда Джесси Лингард забил. То, как нам удалось собраться и стать третьими, это фантастика. Огромное усилие от всех – клуба, команды.

Второе место в прошлом сезоне выше «Ливерпуля», одной из лучших команд в Европе – я считаю, это отличное достижение. Кроме того, мы были близки к победе в Лиге Европы. Иногда от успеха вас отделяет буквально один пенальти. Мы были близки, и это то, что я буду вспоминать. Я знаю, что фундамент заложен, знаю, что футболисты и клуб готовы к выходу на новый уровень, и я уверен, что они это сделают.

Правление и владельцы поддержали меня в стремлении привлечь самых лучших игроков, поэтому я ухожу из «МЮ», оставляя отличную команду. Не хочу делать пронозов, но дважды после того, как я покидал «Мольде», они выиграли чемпионат. Так что желаю всего наилучшего тому, кто возглавит «МЮ» после меня! Я думаю, что у этой команды большой потенциал. Мы все любим клуб и хотим ему только самого наилучшего.

Уле-Гуннар Сульшер и Алекс Фергюсон Фото: Getty Images

Если вы хотите, чтобы я был рядом с вами, я уже здесь! Нет, я очень счастлив и горжусь тем, что я обрел хороших друзей, я желаю всем всего наилучшего. Мы прошли через критику и прочие неприятности, но я восхищаюсь как игроками, так и персоналом – их поведением и работой, знаниями и отношением.

Как я сказал игрокам сегодня утром: поверьте себе, вы знаете, что мы лучше, чем наши результаты сейчас. У нас не было возможности показать это, но выйдите, выложитесь на все сто, наслаждайтесь игрой «МЮ» в Лиге чемпионов – на самой большой сцене Европы. Победа выведет вас в следующий раунд.

Майкл Кэррик будет главным. Я очень уважаю его, я очень люблю Майкла. Сейчас я становлюсь эмоциональным, потому что он действительно хорош. Команда будет в порядке. Я буду следить за ней и поддерживать игроков», – сказал Сульшер.

Какой была реакция на увольнение Сульшера из «МЮ»? Мы собрали самые яркие мнения – высказался даже Конор Макгрегор.

Вполне вероятно, «МЮ» Сульшера провалился, потому что застрял в прошлом. Сразу несколько причин указывают на то, что клуб опоздал с увольнением

Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Англии «МЮ» уволил Сульшера. И.о. назначен Кэррик 20 ЧАСОВ НАЗАД