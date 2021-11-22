Главный вопрос футбольного ноября – где найти идеального тренера? «Барса» обратилась к легенде, «Тоттенхэм» вернулся к варианту, которого рассматривал до Нуну Эшпириту Санту, а «Ньюкасл» позвал самого стильного коуча из британской глубинки. 21 ноября с дилеммой столкнулся «Манчестер Юнайтед», откуда уволили Уле-Гуннара Сульшера.

В 2017 году StatsBomb выкатывал инструкцию, как грамотно нанять футбольного тренера. Автор портала Тед Натсон сожалел, что в клубах выбирают коучей по репутации, советам от менеджеров и агентов, а также прошлым успехам. На самом деле, критерии должны быть следующими:

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Подходит ли коуч текущим задачам команды?

Соотносится ли тактика тренера с клубной философией?

Действительно ли предыдущие команды коуча показывали качественный футбол?

Достаточно ли в клубе денег, чтобы удовлетворить запросы менеджера?

Подходит ли тренер клубу исходя из личностных качеств?

Говорит ли менеджер на языке, доминирующем среди игроков?

Насколько хорошо тренер коммуницирует с игроками и руководством?

Умеет ли коуч развивать молодых футболистов?

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В случае с «МЮ» часть критериев отпадает сразу. Манчестерский клуб точно вложит в тренера любые деньги, только бы коуч оказался грамотным. Еще Сульшер не выработал строгий командный стиль, так что новый спец легко перенастроит футболистов под личную философию. «Юнайтед» необходим системный менеджер, который заступал на должность посреди сезона, работал с легендами и янгстерами одновременно, умело общался с игроками и подготовился к крупному вызову.

«Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Одним из кандидатов на место в «МЮ» букмекеры называют Брендана Роджерса. Главное качество ирландца – адаптивность. «Лестер» подстраивался под соперников как в защите, так и в атаке. В АПЛ-2021/22 команда использовала семь схем – больше только у «Брайтона» и «Астон Виллы». Базовая реформа – переход с двух центральных защитников на трех.

Осенью 2021-го «Лестер» отбегал 749 минут с двумя центрдефами и 383 – с тремя. В сезоне-2020/21 метания Роджерса были вызваны травмами: из состава выбывали защитники Уэс Фофана и Джеймс Джастин. Несмотря на повреждения, чемпионы-2016 закрыли кампанию шестой командой АПЛ по допущенным xG (47,07).

В сезоне-2021/22 «Лестер» вступил в защитный кризис. Команда упала на восьмое место в чемпионате по ожидаемым голам от соперников (18,71) и пропустила 21 мяч – хуже только «Норвич» и «Ньюкасл», которые занимают 19-й и 20-й слоты в таблице. К травмам Джастина и Фофана добавились повреждения Нампали Менди с Джонни Эвансом и слабый перфоманс новичков: если трансфер Райана Бертрана The Guardian оценил слегка позитивно, то в переходе Янника Вестергора смысла не заметил.

Перед паузой на сборные Роджерс понадеялся, что перенастроит тактику и разовьет игру без мяча. По возвращении в клуб игроки получили 0:3 от «Челси», однако Брендана страхуют предыдущие успехи.

Брендан Роджерс и Пеп Гвардиола Фото: Getty Images

Помимо защиты, в «Лестере» Роджерс преуспел с мэн-менеджментом. Главный пример – отношения с Джейми Варди.

До Брендана командой управлял Клод Пюэль. Руководство «Лестера» уволило француза в феврале 2019-го. Зимний месяц начался для команды с поражения от «Манчестер Юнайтед» – 0:1. После финального свистка тренер поздравил Поля Погба. Режиссер трансляции тут же показал Варди: страйкер обругал коуча в окружении партнеров.

«У нас с Варди отличные отношения. Джейми всегда злится после поражений – это нормально для футболиста. Наказал бы игрока, которого подозреваю в неуважении к себе или клубу», – отбивался Пюэль после игры. За два месяца до поражения Варди заявил, что ему не подходит тактика француза.

Под надзором Пюэля Джейми выбил 23 гола. С Роджерсом Варди повторил статистику вдвое быстрее: за 25, а не 51 игру. «Брендан великолепен. Он приехал в «Лестер» с представлениями о том, чего хочет, и игроки сразу подхватили свежие идеи. Роджерс невероятно хорош в персональной работе с футболистами», – нахваливал страйкер в апреле.

В «Манчестер Юнайтед» Брендан вновь столкнется с легендарным для клуба форвардом, который перевалил за 30. Речь о Роналду. Согласно инсайду от Telegraph, португалец жаждал спасти команду и активнее других выступал на последнем собрании с Сульшером. Ссорились ли Криш и Уле, непонятно, а Варди непохож на Рона по стилю, но Роджерс набил важнейший опыт работы с легендой и оставил приятные эмоции.

Джейми Варди и Брендан Роджерс Фото: Getty Images

Еще один важный скилл Роджерса – работа с молодежью. Брендан всегда подтягивает янгстеров в основу, дарит игровые минуты и развивает с футбольной точки зрения. Примеры нашлись как в «Лестере», так и в «Ливерпуле».

Рахим Стерлинг. В 17 лет пробил 24 матча в АПЛ, в 19 – уже 35. Все под руководством Роджерса.

Филиппе Коутиньо. Приехал в «Ливерпуль» Брендана в 20 лет. В первом же полном сезоне получил 33 игры в АПЛ.

Эмре Джан. Первый сезон в «Ливерпуле» отбегал в 20 лет – Роджерс сходу доверил 27 матчей чемпионата.

Юри Тилеманс. С Пюэлем провел 13 матчей АПЛ, в первый полный сезон Роджерса – 37.

Харви Барнс. В 21 год накрутил 36 игр в чемпионате.

В «МЮ»-2021/22 играют 20-летний Мэйсон Гринвуд, 21-летний Джейдон Санчо и семь футболистов в возрасте 22-25. В ходе карьеры Роджерс подталкивал и развивал молодых игроков – наверняка поможет и манчестерским.

Если обобщить, Роджерс – лучший кандидат на тренерское место в «МЮ». Брендан – концептуальный тренер, который любит тактическую гибкость и готов к свежему отъезду в топ-клуб, если судить по успехам в «Лестере». Ирландец умело работает с игроками на индивидуальном уровне и помогает молодежи. Наконец, у тренера есть опыт назначения посреди сезона и бэкграунд в АПЛ – важное преимущество перед Зинедином Зиданом, конкурентом за место в Манчестере.

Единственная проблема – после разгрома от «Челси» Роджерс заявил, что хочет остаться в «Лестере». «МЮ» нужно поднажать.

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Все цифры текста взяты с UnderStat и FBRef.

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