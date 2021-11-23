Стивен Джеррард давно пропал с радаров широкой публики. В 2015-м он покинул родной «Ливерпуль» и уехал доигрывать за океан в «Лос-Анджелес Гэлакси», где через год завершил карьеру. Стив взял небольшую паузу на отдых с семьей, но на пенсии быстро заскучал. Как и многие игроки в последние десятилетия, Джи занялся тренерской лицензией еще по ходу карьеры и сходу вернулся в большой футбол.

Экс-полузащитнику пришел ценный совет от человека, чье место он надеется однажды занять – главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Немец прописался на Мерсисайде по соседству с легендой «красных», и мужчины иногда пересекаются, когда коуч главной команды города выгуливает собак.

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Джеррард привык к давлению за 18 лет карьеры на высочайшем уровне, но Клопп подсказал будущему коллеге, что новое ремесло легче постигать вдали от внимания прессы и чрезмерного груза ответственности. В ноябре 2016 года Стиву подвернулась работа коуча «МК Донс». Это стало бы его тренерским дебютом, но он отказался возглавить команду из английских низов и принял состав «Ливерпуля» среди игроков не старше 18 лет.

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Всего через сезон он перешел в шотландский «Рейнджерс» и вернул клубу статус главного в Глазго. За 11 дерби старой фирмы, включая несколько матчей при Джи, «джерс» забили «Селтику» всего шесть, а пропустил 30. Англичанин потратил два года на прокачку состава и набил прилично шишек, зато за 23 месяца до ухода Стиви команда не проиграла ни одного противостояния с главным соперником. Иногда казалось, что тренер где-то подшаманил: его футболисты побеждали даже при плохих выступлениях.

Джеррард принес «Рейнджерс» первый титул за 10 лет и ушел чемпионом – огромное достижение с учетом наследства, которое ему оставили. Стадион и тренировочная база рассыпались на глазах из-за недостатка инвестиций, а команде требовалась встряска: «джерс» закончили сезон на третьем месте, в 12 баллах позади «Селтика», проиграв в апреле два дерби с общим счетом 0:9.

Стив не рассчитывал на борьбу за титулы с самого начала, первым делом он хотел вернуть «Рейнджерс» веру в себя и гордость. В Шотландии он реконструировал команду с нуля, но после перехода в «Астон-Виллу» у Джеррарда другая стартовая площадка: клуб с богатой историей уже два сезона как вернулся в Премьер-лигу и обладает ядром классных игроков. В этот раз Джи предстоит не восстановление, а тонкая настройка, хотя в Бирмингеме от него потребуют и результат в краткосрочной перспективе – он принял команду на 16-м месте. Сходство с «Рейнджерс» в менталитете. Тренеру вновь предстоит побороть комплекс неполноценности, который ограничивает клуб.

Стивен Джеррард Фото: Getty Images

Игрокам «Виллы» придется привыкнуть к требованиям Джеррарда по части тренировок, тактики, атмосферы в коллективе, дисциплины, фитнеса и всего остального. Хорошая новость для них в том, что Стив даст шанс каждому. По прибытию в «Рейнджерс» в 2018 году коучу выдали список футболистов с классификацией от важнейших до наименее полезных. Энди Холлидей был ближе к последней строчке, но завоевал респект тренера и даже стал кем-то вроде неофициального капитана – игрок фанатеет от «джерс», и Джеррарду хотелось иметь в составе неравнодушного футболиста.

Стив приехал в Глазго с готовым списком недочетов. Близкие к коучу люди отмечали, что он хотел установить в клубе «стандарты Премьер-лиги» – прежде всего это касалось модернизации инфраструктуры, и запросы тренера были услышаны советом директоров. Изменения коснулись всего клубного устройства, начиная со столовки: мобильные телефоны попали под запрет, а длинный ряд столов заменили на несколько рассредоточенных по комнате групп. От раздевалок и медицинских кабинетов до криокамер и передвижной кухни, все было реструктурировано.

Комнату аналитиков передвинули к раздевалке первой команды, чтобы стимулировать политику открытых дверей. К составу приставили дополнительных сотрудников, отвечающих на запросы игроков, чтобы удовлетворить их потребности. Все было сделано ради комфортной среды для спортсменов – и Джеррард продавал нововведения потенциальным новичкам, когда участвовал в переговорах. Стив по максимуму сгладил шероховатости тренировочного процессе и исключил возможности для отговорок. Коуч поощрял самостоятельность, но в равной степени игнорил оправдания.

Что точно ждет игроков «Виллы» – возможно, не сейчас, но точно во время январских каникул – жесткая проверка физической готовности. В «Рейнджерс» тренировочный лагерь начинался с теста, определяющего верхний порог частоты сердечных сокращений футболистов. Затем спортсмены каждый день выходили на пять трехминутных пробежек на максимальной интенсивности – один экс-игрок признался The Athletic, что ему «тошно от одной мысли» об этих нагрузках. Каждый тренер присутствовал на тестах, чтобы дополнительно мотивировать спортсменов. Если кому-то не удавалось достичь определенных зон частоты пульса, Джеррард выходил на середину поля и разносил игрока, не готового выкладываться.

Велик соблазн предположить, что Стиви-тренер похож на Стиви-игрока: талант позволял ему тащить команду в одиночку, и он мог бы воспринимать работу коуча чем-то вроде искусства, для которого у него есть все инструменты. Англичанин отлично знал ограничения тренера-новичка и понимал, что ему нужно больше опыта для реализации определенного плана игры. Он говорил: «Я знаю, как это должно выглядеть», но воплотить идеи в жизнь не всегда просто.

Джеррарду пригодились 14 месяцев работы на базе «Ливерпуля», где он участвовал во множестве тренерских дискуссий. У него было время впитать информацию и выработать стиль, но он чувствовал необходимость в тактически-грамотном помощнике – им стал ведущий коуч академии «красных» Майкл Бил.

Функционер вернулся в клуб одновременно с Джеррардом, полгода поработав вместе с легендарным Роджерио Сени в «Сан-Паулу». Стив не знал о спеце почти ничего, но коллеги очень хвалили Майкла, и Джи схантил его в Глазго. 41-летний тренер обладает большой автономностью, а некоторые игроки отмечали ведущую роль коуча на тренировках.

Стивен Джеррард и Майкл Бил Фото: Getty Images

На подкасте Робби Фаулера Стиви выразил респект коллеге: «Мне потребовалось бы 15-20 лет, чтобы стать таким же крутым спецом на поле. Я дал ему просто быть собой, потому что он эксперт». Бил регулярно подсказывает Джеррарду на бровке, хотя обычно начинает матч на трибунах, чтобы лучше следить за выполнением тактических планов.

В личном общении с игроками Джи гибок. Он прирожденный лидер и подбирает правильные слова в правильные моменты. Стив поработал со многими тренерами и в автобиографии описал, чей стиль ему ближе: «На базовом человеческом уровне я предпочитаю приятных коучей вроде Жерара Улье или Брендана Роджерса, но я не против работать и с кем-то более холодным. Отстраненные отношения со специалистами вроде Рафы Бенитеса и Фабио Капелло иногда приводят к большему успеху».

Подход Джеррарда где-то посередине. Те, кто заслужил его доверие, регулярно слышат в свой адрес восторженные отзывы и чувствуют поддержку. Игрокам нравится, что коуч знает, каково быть на их месте, а успешная карьера Стива дает ему право быть требовательным и жестким, потому что игроки понимают – он ждет от них только то, к чему был готов сам.

Хорватский защитник Борна Баришич в течение сезона после трансфера выглядел бледной тенью самого себя. Джеррард не ставил на парне крест и методично доставал из него все лучшее. Иногда коуч был прямым и жестким, а иногда дружески клал руку ему на плечо, чтобы объяснить стандарты стабильности и заряженности, нужные для игры за «Рейнджерс». К концу победного сезона в чемпионате в крутость Баришича поверил не только Стиви, но и вся футбольная Шотландия.

Англичанин любезничает не со всеми, а его отношение к аутсайдерам может насторожить. С теми, кто выпал из его планов, тренер не церемонится: нападающий Кайл Лафферти потерял доверие Джеррарада и после рассказал, что Стив не разговаривал с ним неделями. Другим футболистам прямо говорили, что они достигли потолка и не могут предложить команде больше. При этом спортсменам не объясняли, почему от их услуг отказываются, не дав шанса проявить себя на поле.

Возвращение Стиви Джи в Премьер-лигу – яркое событие для дивизиона. Ни у кого нет сомнений, что конечная цель легенды – возвращение в родной «Ливерпуль», но «Астон-Вилла» не будет просто ступенькой на пути к мечте, англичанин выложится ради успехов бирмингемцев. Коуч начал с победы, и его реакция на голы лучше любых слов говорит о страсти, с которой он принял новый вызов.

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