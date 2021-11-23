21 ноября «Манчестер Юнайтед» уволил Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера. Три года работы норвежца на «Олд Траффорд» не принесли трофеев: лучшим результатом Сульшера в «МЮ» остается второе место в АПЛ-2020/21 и финал Лиги Европы-2021.

В июле 2021-го Сульшер продлил соглашениие с «Юнайтед» до 2024 года с возможностью продления еще на год. Теперь клуб должен будет выплатить норвежцу около 9 миллионов евро компенсации за досрочное расторжение контракта.

Ad

Как отмечает The Times, в договоре Сульшера существует пункт, что возмещению подлежит только сумма за один сезон – несмотря на то, что соглашение рассчитано на 3 года.

Чемпионат Англии Роджерс – идеальный тренер для «МЮ». Поможет молодым и Кришу ВЧЕРА В 09:51

Но после отставки норвежца с поста главного тренера выплачивать компенсации придется не только Сульшеру. Согласно информации журналиста Daily Mail Майка Кигана, новые трехлетние контракты также получили члены тренерского штаба Уле. Причем это произошло за несколько недель до увольнения коуча.

Майкл Кэррик и Уле-Гуннар Сульшер Фото: Getty Images

Ассистент норвежца Майк Фелан заключил новый контракт в прошлом месяце, и теперь источники сообщили, что вслед за ним это сделали остальные члены штаба. В их числе – Майкл Каррик, теперь исполняющий обязанности главного тренера «МЮ». Также соглашения переподписали тренер первой команды Киран Маккенна и тренер вратарей Ричард Хартис.

Логика этого шага со стороны боссов клуба вызывает большие вопросы, поскольку сомнения относительно будущего Сульшера высказывались на протяжении последних двух месяцев.

Теперь руководство «Юнайтед» занимается поисками нового коуча, который почти наверняка перевезет на «Олд Траффорд» собственный тренерский штаб. Все это означает, что будущие компенсационные выплаты людям из штаба Сульшера исчисляются миллионами.

Источники Майка Кигана отмечают, что сделки с ассистентами Сульшера были согласованы еще летом, когда норвежец подписал новый контракт на 3 года. Клубу потребовалось время, чтобы уладить детали. Они добавляют, что владельцы были принципиальны, когда дело доходило до обсуждения контрактов, и вряд ли откажутся выполнять условия соглашений даже несмотря на то, что положение дел в клубе резко изменилось.

Майкл Кэррик и Уле-Гуннар Сульшер Фото: Getty Images

До недавнего времени правление «Юнайтед» полностью поддерживало Сульшера – клуб сохранял желание продолжить сотрудничество с тренером как минимум до конца сезона. Но унизительное субботнее поражение от «Уотфорда» со счетом 1:4 изменило позицию руководства и привело к увольнению норвежца.

Теперь «Юнайтед» сталкивается с серьезными финансовыми проблемами: источники говорят, что многие игроки недовольны помощниками Сульшера и выступают за глобальные изменения в текущем тренерском штабе. В настоящий момент руководство «МЮ» ищет временного тренера до конца сезона.

Несмотря на последние результаты, прощание Сульшера и «МЮ» получилось невероятно теплым. Взгляните сами – норвежец дал волю чувствам и заплакал

Вполне вероятно, «МЮ» Сульшера провалился, потому что застрял в прошлом. Сразу несколько причин указывают на то, что клуб опоздал с увольнением

Источник: The Times, Daily Mail

Чемпионат Англии Сульшер заплакал на прощальном интервью после отставки из «МЮ» ВЧЕРА В 06:03