Большинству футболистов (да и другим спортсменам), тяжело реализоваться после окончания карьеры. Особенно если не особо налегал на образование и жил одним днем, пока наматывал километры на футбольном поле. Датский защитник Даниэль Аггер из тех продуманных парней, которые уверенно смотрят не только во вчерашний день, как Виталий Кличко, но и в завтрашний.

Послужной список Аггера включает всего два клуба – «Брондбю», где он начинал и заканчивал карьеру, и «Ливерпуль». В Англии центральный защитник с могучей левой колотухой восхищал неуступчивостью, характером, голами с дальней дистанции и целеустремленностью. Одноклубники ухмылялись, когда Аггер в расцвете карьеры анонсировал уход из футбола в 30 лет. Но Дани все же обманул – задержался на год, чтобы еще один сезон отпылить за «Брондбю» с напрочь дырявой спиной.

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Даниэль Аггер, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

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Тату – образ жизни

Аггер провел девять сезонов в «Ливерпуле», сыграл 232 матча и выиграл всего один трофей – Кубок лиги-2012. Его он точно запомнит навсегда – ту встречу против «Кардиффа» он провел со сломанным ребром. По этому поводу на его теле нанесена специальная татуировка. Он вообще в этом деле профессионал.

Еще в «Ливерпуле» Аггер стал частью сообщества татуировщиков Tattoodo, компании, в которую он также инвестировал после завершения карьеры. Говоря о своей работе с тату, Дани считает их неотъемлемой частью человека: «У каждой татуировки есть история, это достойно уважения».

На пальцах экс-футболиста красуется YNWA – заглавные буквы гимна «Ливерпуля» «Вы никогда не будете идти в одиночку». «После того как я потерял место в основе «красных» из-за травм, мне предлагали пойти в аренду в «Ювентус» и другие команды. Но я даже не задумывался над этими предложениями», – признался игрок, который сделал первое тату еще в 15 лет после поездки в Париж.

Инвестиции Аггера в Tattoоdo помогли платформе вырасти. В 2019 году Даниэль выложил в твиттер впечатляющий статистический отчет: больше 5 млн скачиваний приложения Tattoоdo, 500 тысяч зарегистрированных мастеров и номер один в поиске по запросу «тату».

Канализационных дел мастер

Датчанин делает мир не только ярче благодаря татуировкам, но и чище. Спустя год после окончания карьеры в 2013 году он вместе с братом Марко (еще один экс-футболист «Брондбю») и другом Руне Расмуссеном основал в родном городе Хвидовре компанию по очистке сточных вод KloAgger.

Спустя всего два года компания при изначальных инвестициях в 500 тысяч евро показала прибыль в размере 1,95 млн евро. Сегодня KloAgger выступает одним из спонсоров «Брондбю». «В 2012 году мой брат работал в канализационной компании и увидел много вещей, которые можно оптимизировать. И мы постарались улучшить отрасль», – гордится Даниэль.

«Даниэль мог бы вложить деньги за границей, где налоги ниже, но он предпочел инвестировать в Данию, чтобы создать рабочие места. Я рад, что компания стала одной из крупнейших в отрасли», – гордится другом Расмуссен.

Дани забыл про футбол?

Конечно, нет. Летом 2021 года защитник стал тренером ХБ «Кёге», который играет во втором дивизионе Дании. Аггер будет помогать в клубе главному тренеру и бывшему игроку «Эвертона» Ларсу Якобсену. «Кёге» – идеальное место для старта карьеры», – считает 36-летний футболист, который подписал соглашение до 2024 года.

Ларс Якобсен и Даниэль Аггер Фото: Getty Images

Перед датскими легендами стоит задача выйти на следующий год в Суперлигу, а владелец клуба рассчитывает, что громкие имена привлекут внимание к клубу, а также дополнительные инвестиции. Ставка очень верная, ведь Аггер очень хорошо в этом понимает.

Это точно все его заслуги после окончания карьеры?

Конечно, нет. В сентябре 2014-го Дани пожертвовал 5 тысяч евро сборной Дании по футболу среди бездомных. У команды не было денег, чтобы выступить на ЧМ в Чили, и Аггер осуществил их мечту. Девять лет назад футболист основал личный фонд, который помогает нуждающимся детям.

Еще одно увлечение датчанина – гольф. В 2017 году он учредил ежегодный турнир в Копенгагене, на который съезжаются знаменитости. Вместе с Аггером мячи в лунки загоняют бывшие звезды «Ливерпуля» Пепе Рейна и Стивен Джеррард.

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