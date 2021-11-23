«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски тренера после увольнения Уле-Гуннара Сульшера. Европейские медиа активно лоббируют вариант с приглашением Маурисио Почеттино. Да, ведущих репортеров не смущает контракт Почеттино с «Пари Сен-Жермен», который действует до лета 2023 года.

Первым о возможном назначении Маурисио написал авторитетный The Athletic. Редактор Люк Браун передал, что аргентинца высоко оценивает сэр Алекс Фергюсон, но источники в «ПСЖ» уверяют, что Поч не покинет Париж. При этом в The Times заявили, что коуч согласен на трансфер в «МЮ», но только по окончании сезона. Он уже поделился мыслями о переезде на «Олд Траффорд» с друзьями.

Ad

Маурисио Почеттино («Саутгемптон»), Пол Скоулз и Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед») Фото: Getty Images

Лига чемпионов УЕФА 44 млн для Моуринью, 16 для Нуну. Крупнейшие неустойки тренерам 04/11/2021 В 08:00

Журналисты Daily Mail накопали, что Почеттино устал от токсичной раздевалки «ПСЖ» и что в команде всем заправляют Месси, Мбаппе и Неймар. Маурисио не нашел дом или квартиру во Франции и до сих пор живет в парижском отеле. Плюс он не перевез семью из Британии – его жена и дети остались в Лондоне.

Назначение аргентинца публично поддержал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл. «В «Юнайтед» ждут, что Маурисио не будет успешным в другом месте. Если бы Поч выиграл Лигу чемпионов, то в «ПСЖ» его ни за что бы не отпустили. Но он всегда был выдающимся кандидатом и единственным, кого я реально считаю подходящим для «МЮ» в нынешних условиях», – сказал Невилл в эфире Sky Sports.

Но затем полились инсайды о бегстве Почеттино прямо посреди сезона. Первыми об этом написали в Manchester Evening News, плюс Marca поделились слухами из раздевалки «Парк де Пренс» – игроки «ПСЖ» реально верят в приход Зидана, а Маурисио дернет на «Олд Траффорд». В RMC Sport опровергли эти слухи: Почеттино не просил отпустить его в Манчестер и с Зиданом тоже никто не общался.

Маурисио Почеттино и Килиан Мбаппе, «Пари Сен-Жермен») Фото: Getty Images

Марку Огдену из ESPN подтвердили информацию RMC Sport, но собеседники журналиста добавили, что в руководстве «Сен-Жермен» допускают вероятный уход тренера в «Юнайтед». Аргентинец не общался с президентом или спортивным директором «Парижа» насчет возвращения в Англию, с коучем тоже никто не контактировал по этому поводу.

Спустя сутки в Manchester Evening News уточнили, что руководство «Манчестера» уверено в трансфере Почеттино. Да, придется заплатить почти 12 миллионов евро неустойки «Парижу», но так французы не будут против трансфера тренера.

А на пресс-конференции перед матчем «ПСЖ» – «Сити» аргентинца напрямую спросили обо всех слухах вокруг возвращения в АПЛ. Маурисио сначала отказался от ответов и заявил, что не готов комментировать действия других клубов. «Да, во время работы в «Эспаньоле» я говорил, что хочу познакомиться с сэром Алексом. Если повторю еще раз, эти слова не так трактуют», – развел руки в стороны Поч.

Маурисио Почеттино («Саутгемптон»), сэр Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед») Фото: Getty Images

Но затем он напомнил про соглашение с «Пари Сен-Жермен» и про уважение к клубу. «Мой контракт действует до 2023 года – до конца этого и следующего сезонов. Я счастлив в «ПСЖ», люблю клуб и болельщиков, быть здесь – потрясающе. Это факт и не обсуждается – я счастлив в Париже», – цитирует Почеттино RMC Sport.

Похоже, Маурисио не собирается обратно в Британию. Майкл Кэррик все больше кажется тренером до конца сезона – поиски нового коуча «МЮ» переносятся на следующее лето.

КТО СТАНЕТ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕНЕРОМ «МЮ»? Маурисио Почеттино Зинедин Зидан Луис Энрике Эрнесто Вальверде Брендан Роджерс Юрий Семин

Лига чемпионов УЕФА Кто виноват в кризисе «Тоттенхэма»? Финалист ЛЧ стал середняком 03/11/2021 В 14:41