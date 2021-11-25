Дагестанская футболистка Самира Шихшабекова подписала контракт с «Ман Сити». До этого в академии оказался ее родной брат Мурад. В семье есть еще третий ребенок Динара: она чеканит мячом рекордное количество раз – 850 повторений. С детьми занимается их отец Магомед. Он бывший боец ММА, тренер по борьбе и единоборствам, в детстве занимавшийся в академии «Анжи». Журналист Eurosport.ru Анар Ибрагимов созвонился с Шихшабековым-старшим и узнал секрет успеха спортивного папы.

Из монолога отца вы узнаете:

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деньги и знакомства не помогают попасть в «Ман Сити»;

какие клубы звали Мурада к себе и почему отец отказал;

как не избаловать детей машинами и айфонами;

Англия или Россия.

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– Мы живем в Англии уже около пяти лет. Я неоднократно посещал Великобританию до переезда по спортивным целям и туризму. Очень нравится эта страна. И принял решение о переезде сюда с семьей. Почему уехали из России? В Англии больше возможностей, особенно в спорте.

Я как тренер по смешанным единоборствам тренировал очень много ребят на протяжении 15 лет. Многие из них достигли высокого уровня, а двое успели побывать в октагоне UFC. Это Алиасхаб Хизриев и Халид Муртазалиев. Но на данный момент я сфокусирован на собственных детях и трачу все время на их тренировки. ММА для меня отошли на второй план. Моя связь с футболом заключается в том, что мои дети этим занимаются и, как уже мы это доказали, у них неплохо получается.

Хосеп Гвардиола с игроками академии «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

С английским языком у меня нет проблем, я свободно пишу и говорю. Что касается британцев, то народ этот очень дальновидный. Они любят жить, спланировав жизнь далеко наперед. Например, если спросишь у британца в ноябре этого года: «Куда ты планируешь полететь в июле следующего года?» – он не то чтобы планирует, у него будет уже забронирована поездка. Расчетливый народ. Многие британцы любят историю. Когда ты говоришь, что ты из Дагестана, то многим интересно, где он находится. Мои дети родились в России. Супруга не спортсменка, но у нее есть более сложная работа в жизни: она мать троих детей.

Сын Мурад попал в академию «Сити» года два назад. Пробиться туда не так просто. Если бы связи, знакомства, либо деньги помогали, то Самира не попала бы в академию в этом году. Она бы играла там три года назад, как только начала тренироваться. Чтобы попасть в академию мирового уровня, нужно просто пахать, как мы туда и попали. Сын Мурад

Академия «Манчестер Сити» занимает одно из лидирующих мест не только в Великобритании, но и по всему миру. Там играют дети, которые доказали, что они могут выступать на таком уровне. Вне зависимости от расовой принадлежности, вероисповедания, либо благосостояния семьи.

Мурад до тренировок в «Манчестере Сити» играл в нескольких локальных командах, улучшая навыки. В России он не пробовался. У сына были приглашения в другие академии ниже уровнем, но пока мы хотим держаться в «Сити».

Сын в «Манчестере» еще пока ничего особенного не выиграл. Вся серьезность игры и турниров начинается в юношеском возрасте. Мурадом интересовались «Сток Сити» и «Бёрнли». Я отказал. Не хочу бегать из клуба в клуб каждый сезон до достижения юношеского возраста. Я никуда не спешу. После 12 лет будем уже думать, куда возьмут, как возьмут и на что мы способны.

После 12 лет дети очень сильно меняются. Знаю это по своему тренерскому опыту, меняется тело, мышцы. Как тренер, со стороны я бы сказал, что Мурад будет физически крепким игроком после 12, а опытные тренеры научат, что делать с навыками, как и куда их направить.

Конкуренция в Англии всегда очень высокая. Честно говоря, Мурада все хвалят, несмотря на его молодой возраст (10 лет). Он очень серьезно относится к тренировкам. Думаю, что это для него не хобби.

У Самиры есть фото от 2020 года, где она стоит на фоне академии «Юнайтед». Но мы там не пробовались с дочерью. Мурада приглашали на тренировки без обязательств, один раз в неделю он ходил, сын им тоже нравится.

Мы часто с семьей посещали Испанию, и так как сын был самый маленький, его все испанцы называли в шутку «Сеньор Мурад». У них это уважительное обращение к людям, поэтому так и назвали инстаграм.

По поводу менталитета. Это индивидуальная черта. Не вижу никаких проблем с ментальностью в моих детях. Они самые обычные, ходят в школу, тренируются, толкаются, дерутся иногда. Это ведь дети… Английский язык у них очень хороший. Все зависит от родителей и воспитания. В академии «Сити» есть психологи. Мы не прибегали к их услугам.

До футбола Самира занималась гимнастикой и плаванием. Около трех лет назад, наблюдая как ее брат тренируется, дочка спросила, может ли она заниматься с нами. Для нее футбол тоже не хобби. Даже более того, многие родители других детей и тренеры подчеркивают ее целеустремленность в этом виде спорта. Моя главная задача – доказать ей и другим своим детям, что я их спина. Какой бы они жизненный путь ни выбрали, я всегда поддержу и сделаю все, что в моих силах.

Сейчас мои дети в академии. Что дальше? Будем пахать. Мы упорно тренируемся, а что дальше будет, Всевышний расположит. Что выбрать сыну в будущем: Англию или Россию? Мы граждане России. Пока даже не задумывался, что советовать сыну, рано еще. У нас в голове только тренировки.

– В вашем инстаграме роскошные машины. Сын не засматривается?

– Да, машины у нас неплохие. Мы много ездим на тренировки, на игры в разные города. Машины должны быть комфортные и всегда на старте без проблем, без поломок. И, конечно, на комфортных машинах меньше устаешь на дорогах. Это хороший плюс в нашем виде спорта.

Сын засматривается, но у него даже нет еще собственного телефона, ни PlayStation , ни Xbox, зато у него есть мячи, бутсы, школьная форма и портфель. Я не думаю, что ему нужно еще что-то на данный момент. Но он уже почти уговорил меняна покупку телефона. Чтобы просматривать футбольные видео и использовать его по назначению. Посмотрим.

В возрасте моих детей стипендий нет. Дети учатся в английской государственной школе и учатся очень хорошо. Видел в интервью, как Магомед Исмаилов говорил, что алгебра, математика жизни не научат, а жить научит улица. Я согласен с ним. Математика жизни не научит, математика учит рассчитывать конечный результат при составлении тренировочного плана и количества подходов.

Если бы дети занимались самбо, я бы выбрал тренировки в Дагестане, а если футболом, то Англию. Здесь инфраструктура лучше. Отвечал ли я себе на вопрос: почему в России футбольные поля во дворах пустуют, а в Британии они всегда полные? Я даже знаю ответ. Во всем виноваты компьютерные игры.

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