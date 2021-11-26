В воскресенье 21 ноября, после субботнего поражения «Уотфорду» 1:4, Уле-Гуннара Сульшера наконец уволили из «Манчестер Юнайтед». Норвежец уже давно заслуживал отставки, но выкручивался в критические моменты и сохранял должность. Теперь Уле сможет спокойно порыбачить и занять место в топе тренеров «МЮ» от худшего к лучшему.

5. Дэвид Мойес

Ad

1 июля 2013 – 22 апреля 2014

Чемпионат Англии «МЮ» грозят многомиллионые потери после отставки Сульшера. Почему? 23/11/2021 В 11:46

51 матч: 26 побед, 15 поражений, 10 ничьих. Процент побед – 51.

Дэвид Мойес в «МЮ» Фото: Eurosport

Сэр Алекс Фергюсон лично выбирал преемника и остановился на соотечественнике Дэвиде Мойесе. Шотландец неплохо работал в «Эвертоне», но «ирисок» при нем постоянно дергало по таблице: за успешным сезоном в топ-6 порой следовал ужасный с итоговым местом рядом с зоной вылета. В «Манчестере» тренер стартовал с победы в Суперкубке Англии, но дальше его ожидала такая же турбулентность, в итоге он проработал в клубе всего год.

В том розыгрыше «МЮ» мотался по таблице АПЛ: по ходу успел побывать и в топ-3, и во втором десятке. В итоге «красные дьяволы» затормозили на седьмом месте вне еврокубков – «Эвертон» в двух из трех последних сезонов при Мойесе тоже останавливался на этой позиции. В Лиге чемпионов благодаря легкой группе «МЮ» без проблем выскочил в плей-офф, где в 1/8 финала чуть не отлетел от «Олимпиакоса»: после выездного поражения 0:2 «дьяволы» спаслись дома 3:0. Правда, в следующем раунде англичане нарвались на «Баварию» и все равно вылетели. В конце сезона Дэвида без сожалений вышвырнули из клуба, а шотландец еще долго мусолил тему увольнения. Он считал, что его недооценили и дали недостаточно времени.

4. Уле-Гуннар Сульшер

19 декабря 2018 – 21 ноября 2021

168 матчей: 92 победы, 41 поражение, 35 ничьих. Процент побед – 54,8.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после поражения от «Уотфорда» Фото: Getty Images

Норвежец ворвался в «Манчестер» в декабре 2018-го: клуб тяжело начал сезон-2018/19, до нового года мотался вне еврокубков и часто чувствительно получал от конкурентов. Уле сходу исправил положение, стартовал с шести побед и выдал серию из 12 матчей в АПЛ без поражений. Правда, в последних девяти турах «красные дьяволы» потерпели пять неудач и выиграли всего дважды. Но перфоманса норвежца хватило, чтобы исправить статус исполняющего обязанности – еще в марте 2019-го он подписал с клубом полноценный контракт.

Сезон-2020/21 оказался самым успешным при Сульшере. В АПЛ «МЮ» вскарабкался на второе место – лучший результат с 2018 года. В том же сезоне клуб вышел в финал Лиги Европы, который в серии пенальти проиграл «Вильярреалу». В остальном в еврокубках норвежец себя никак не проявил: в дебютном сезоне на везении выехал в 1/4 финала Лиги чемпионов, а в последующих показывался только в ЛЕ. Сульшер – единственный тренер «красных дьяволов» в XXI веке, который не выиграл никаких трофеев, хотя точно не стал самым ненавидимым. С легендой клуб расстался тепло.

3. Луи ван Гал

16 июля 2014 – 23 мая 2016

103 матча: 54 победы, 25 поражений, 24 ничьих. Процент побед –52,5.

Луи ван Гал Фото: Getty Images

Голландец десантировался в «МЮ» после очень удачного чемпионата мира-2014 в Бразилии, на котором вывел Нидерланды в полуфинал и занял третье место. Игра сборной отображала принципы тотального футбола Йохана Кройфа: футболисты вообще не привязывались к позициям и резво взаимодействовали в атаке. Вот только наладить стиль за границей у Ван Гала не получилось. С «Манчестером» он взял только Кубок Англии и больше запомнился смешным падением на кромке поля во время игры АПЛ с «Арсеналом».

За два сезона в «Юнайтед» Луи попробовал аж 53 футболиста, среди которых часто оказывались проспекты из академии. Голландец омолаживал состав, который зачерствел со времен правления Фергюсона и почти на обновлялся. Временами тренер промахивался с янгстерами, но все же открыл несколько мощных имен: Маркус Рэшфорд, Антони Марсьяль, Люк Шоу и Джесси Лингард появились именно при Ван Гале. На фоне экспериментов с составом результаты не впечатляли: в АПЛ получились четвертое и пятое места. После двух сезонов и победы в Кубке Англии Железного тюльпана выкинули из клуба.

2. Жозе Моуринью

27 мая 2016 – 18 декабря 2018

144 матча: 84 победы, 29 поражений, 31 ничья. Процент побед – 58.

Жозе Моуринью Фото: Getty Images

Португалец пришел на смену Ван Галу и сразу же выиграл три трофея. В сезоне-2016/17 «красные дьяволы» зацепили Лигу Европы, Суперкубок Англии и Кубок Лиги. В АПЛ же манкунианцы провалились: с 11-го тура приземлились на шестую строчку и прошли на ней весь сезон – даже при Ван Гале результаты в чемпионате были лучше.

К следующему розыгрышу Моуринью подвезли трансферы на 200 млн евро, и результаты в чемпионате тут же изменились. «Красные дьяволы» показали такую же стабильность, но уже не на шестой, а на второй позиции. Туда клуб плюхнулся после четвертого тура и доехал до конца сезона. А вот в турнирах навылет на этот раз манкунианцы выступили неудачно: добрались до финала Кубка Англии, но не взяли трофей. По ходу сезона-2018/19 Жозе все сильнее трансформировался в ворчливого старика, который на фоне неудачных результатов винит всех подряд. Итогом стало увольнение в декабре 2018-го.

1. Сэр Алекс Фергюсон

6 ноября 1986 – 19 мая 2013

784 матча (в XXI веке): 509 побед, 138 поражений ,134 ничьих. Процент побед – 65.

Сэр Алекс Фергюсон Фото: Eurosport

Шотландец – самый успешный тренер «Юнайтед» не только в XXI веке, но и вообще в истории клуба. За 26 лет в «МЮ» он выиграл 38 трофеев, из который на нынешнее столетие пришлось 20. За 13 лет шотландец забрал восемь АПЛ, Лигу чемпионов, три Кубка Лиги и шесть Суперкубков Англии, плюс по одному Кубку Англии и Клубному чемпионату мира. Отрезок при Ферги до сих пор со счастливой тоской вспоминается болельщиками «красных дьяволов», ведь почти за 10 лет с его ухода клуб не вернул чемпионский настрой. Из «Манчестера» сэр Алекс ушел по собственному желанию: в возрасте 71 года выиграл последнюю АПЛ и переместился в совет директоров.

КТО ЖЕ БЫЛ ХУДШИМ? Мойес Сульшер Ван Гал Моуринью Фергюсон

А КТО БЫЛ ЛУЧШИМ (ПОСЛЕ СЭРА АЛЕКСА)? Мойес Сульшер Ван Гал Моуринью

Чемпионат Италии Моуринью угодил в расистский скандал после подарка 18-летнему ганцу 23/11/2021 В 07:31