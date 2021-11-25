Терпение боссов «Манчестер Юнайтед» лопнуло в самый неподходящий момент – впереди манкунианцев ждут лондонские «Челси» и «Арсенал». Руководство оперативно подбирало временные кандидатуры на замену Сульшеру: особенно ярко ситуацию характеризовало количество возможных преемников Уле Гуннара.

Кажется, выбор сделали в пользу Ральфа Рангника: The Athletic сообщил, что немец покинет «Локомотив» рад «Олд Траффорд». Но какие еще варианты были у боссов «Ман Юнайтед»?

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Ральф Рангник Фото: Getty Images

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Никто не хотел в Манчестер

Сульшера уволили 21 ноября, но за четыре дня в медиа перебрали множество вариантов на замену норвежцу. Быстро стало понятно, что в «МЮ» точно не будет Роберто Мартинеса, Гарри Невилла, Луиса Энрике (его, кстати, очень хотел видеть в команде Криштиану Роналду) и Хулена Лопетеги.

Все, кроме первого, публично высказались на эту тему и уверили, что в Манчестере их ждать не стоит. Энрике ярко отреагировал, сравнив интерес манкунианцев с «первоапрельской шуткой». Лопетеги назвал любые ссылки на работу в Манчестере «абсурдными». Невилл настоял, что он никаким образом не пойдет на эту работу: «Абсолютно уверяю вас, на 100%, это буду не я».

Почему отказался Зидан

Маурисио Почеттино и Зинедин Зидан Фото: Getty Images

«Красные дьяволы» проявляли серьезный интерес к Зидану – француз считался фаворитом на должность. Сообщалось даже, что француз работает над своим английским. Но великого воссоединения с Роналду, похоже, не случится: семья Зидана не хочет переезжать в Англию, а сам тренер не готов возглавлять команду в середине сезона. Источники, близкие к Зидану в Мадриде, утверждали, что может сложиться ситуация, которая осчастливит всех: француз возглавит «ПСЖ», а нынешний главный парижан Маурисио Почеттино отправится на «Олд Траффорд». Но француз отказал и «ПСЖ». Судя по всему, он просто не готов работать прямо сейчас.

Почеттино не покинул «ПСЖ»

Еще недавно Поч был главным претендентом на пост в «МЮ». Маурисио вызвал личное восхищение сэра Алекса, но «Париж» заблокировал трансфер. Сам аргентинец был не против возвращения в Англию. Он живет в отеле, а его семья после переезда Почеттино во Францию осталась на туманном Альбионе. По информации ESPN, Маурисио будет работать в Париже как минимум до конца этого сезона.

Фергюсона больше не слушают

Уле-Гуннар Сульшер и Алекс Фергюсон Фото: Getty Images

Сэр Алекс Фергюсон сохранил влияние в «Юнайтед» и после ухода с поста главного тренера в мае 2013-го. В частности, он участвовал в назначениях Мойеса и Сульшера, а также сыграл важную роль в возвращении Криштиану Роналду на «Олд Траффорд» летом.

Но, как сообщает ESPN, Сэр Алекс не будет играть значимой роли в поисках следующего главного тренера «Манчестер Юнайтед». Решение никак не объясняется. Вероятно, казавшаяся бесконечной эра шотландца в Манчестере подходит к концу. Ответственность за замену Сульшера взяли на себя спортивный директор Джон Мерто и технический директор Даррен Флетчер.

Какие еще были варианты

Брендан Роджерс, «Лестер» Фото: Getty Images

Легенда «красных дьяволов» Петер Шмейхель хотел видеть в «МЮ» экс-коуча «Ньюкасла» Стива Брюса. Также в списке претендентов числился и забытый многими Лоран Блан. Сейчас он работает в Катаре, и нынешний сезон для него заканчивается в марте 2022 года. Кстати, и Брюс, и Блан играли в «Юнайтед»: англичанин с 1987-го по 1996-й, француз – с 2001-го по 2003-й.

Sky Sports сообщал, что в Манчестер мог перебраться главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс. «МЮ» был готов выплатить необходимую компенсацию в 10 млн евро. Но Роджерс встретился с игроками «Лестера» и подтвердил свою приверженность «лисам».

По информации Marca, в Манчестере были бы рады и Эрику тен Хагу. Специалист перерос «Аякс» и точно способен помочь «МЮ», но для его назначения «Юнайтед» нужно дождаться лета.

Последние новости связывали с «красными дьяволами» Люсьена Фавра, Руди Гарсию, Паулу Фонсеку и Эрнесто Вальверде. Экс-коуч «Барселоны» Вальверде казался ближе всех: он был готов отработать до лета и передать правление летом.

Эрнесто Вальверде Фото: Getty Images

Помимо этого, не забывали и о Майкле Каррике, исполняющем обязанности главного тренера «Юнайтед». Не исключалось, что боссы «МЮ» оставят его до лета.

Кажется, все-таки Рангник

25 ноября появилась новость, что манкунианцев возглавит легенда «Локо» Ральф Рангник – утверждал авторитетный The Athletic. Бывший архитектор футбольной империи Red Bull станет временным тренером.

Manchester Evening News утверждает, что это предложение было вторым, а первое Рангник отклонил, запросив улучшенные условия. Специалист договорился о шестимесячном контракте до конца мая. Еще два года он проработает консультантом в структуре клуба. Как сообщает Фабрицио Романо, Рангник хочет не просто остаться в клубе, но и влиять на трансферные решения «МЮ».

Романо утверждает, что манкунианцы уже ведут переговоры с «Локомотивом» о переходе немца. The Athletic добавил, что «Юнайтед» не сомневается в успешном для клуба результате диалога.

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