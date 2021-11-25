Ральф Рангник проработал в «Локомотиве» чуть больше четырех месяцев. Руководитель по спорту и развитию железнодорожников согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед», который после увольнения Уле-Гуннара Сульшера нуждался в тренере. Немец мог оказаться в «МЮ» раньше.

Осенью 2019 года технический директор «Юнайтед» Джон Мерта прибыл в Лейпциг, чтобы изучить возможности футбольного концерна «Ред Булл» и его стратегию развития. Рангник восемь часов беседовал с англичанином: разговор затянулся, потому что настоящей целью визита Мерты оказался немецкий специалист. Спустя некоторое время он получил известие, что неназванный клуб проводит исследования его методов работы.

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По итогу Рангник так и не понял, интересовался ли им «Юнайтед» на самом деле – приглашение на «Олд Траффорд» так и не пришло. Но сейчас в намерениях «красных дьяволов» нет сомнений. По информации The Athletic, немец уже согласовал с «МЮ» полугодовой контракт – до конца сезона-2021/22. Осталось только разорвать соглашение с «Локомотивом», и можно врываться в АПЛ.

Рангника рано привлекло тренерство: еще ребенком, в то время, как ровесники рубились на поле, Ральф пытался ими руководить. «Ты вроде как рожден, чтобы быть тренером. Даже в возрасте шести лет, играя с десятилетними, я хотел отсортировать состав, организовать игру и показать другим, как они могут стать лучше», – делился Ральф. Обучаться футбольной доктрине он начал в Штутгартском университете, где существовал предмет спортивной науки. С ним в группе трудились студенты из разных видов спорта, от которых немец многое подчерпнул.

«Мы были классом из 20 человек, у каждого был опыт в командном виде спорта. Одна из девушек играла в волейбол за лучшую женскую команду и рассказывала, что они тренировались по 10 часов в день – я был поражен. Футболисты почти ничего не делали в сравнении с ними», – вспоминал тренер. Тогда Рангник понял, что при лучшей физической подготовке и продуманной командой игре футболисты могут значительно улучшить свой уровень.

Ральф Рангник Фото: Getty Images

Первый тренерский опыт Ральф получил в 25 лет – сразу после универа. Немец ворвался в «Викторию» Бакнанг в качестве играющего тренера и на первых порах внес кучу изменений в привычный уклад футболистов. «Однажды я выбросил ящик с пивом из раздевалки, потом запретил курить в течение двух часов после игры и ввел разминки». Обычные на сегодняшний день вещи тогда выглядели реальным нововведением. Рангник вцепился в футболистов с полной решимостью сделать их лучше, но в маленьких командах не понимали фанатичности Ральфа.

Босс «Шальке» Руди Ассауэр высмеял энергичного тренера. Сам Руди редко появлялся на публике без большой сигары в зубах. Ассауэр троллил Рангника за чрезмерное внимание к мелочам, говоря, что тот даже водителю автобуса говорит, как управлять авто лучше – такой случай действительно был. «Я вмешался только потому, что наш водитель однажды заблудился на коротком пути от отеля до стадиона! В истории Бундеслиги это был единственный раз, когда игру пришлось отложить, потому что хозяева приехали поздно», – оправдывался Ральф.

Немец многое подчерпнул у Валерия Лобановского. В 1984 году еще в бытность играющим тренером он противостоял киевскому «Динамо» на поле и оказался в прострации от игры киевлян. Украинцы действовали по современной зональной системе разметки и прессинга и завалили опорника Рангника волнами атак. Немцу казалось, что у «Динамо» на пару игроков больше. Уже тренировавший Ральф вернулся к учению и каждую зиму гонял в Киев для изучения тренировок «Динамо». Методика Лобановского разительно отличалась от того, чему учили Рангника, ведь методики немецкого образования застряли в 1970-х и не менялись.

Томас Тухель и Ральф Рангник Фото: Getty Images

Вместе с единомышленником Хельмутом Гроссом они разработали собственную тактическую систему: она сочетала зональное размещение футболистов и постоянный прессинг. Самоуверенная пара даже написала тренерские рекомендации для региональной федерации футбола. Вскоре амбициозных коучей позвали в «Штутгарт», где Гросс получил пост главы развития, а Рангник – тренера команды U-21, с которой в 1991 году стал чемпионом.

Кумиром немца был не Лобановский. Арриго Сакки из «Милана» стал первым известным на весь мир тренером, у которого не было игрового бэкграунда. Бывший продавец обуви выиграл с «россонери» два подряд Кубка чемпионов (в 1989-м и 1990-м), а потом со сборной Италии вышел в финал чемпионата мира 1994 года. В те времена тренерами в основном становились бывшие футболисты. Сакки сломал стереотип и открыл дорогу в футбол тренерам типа Рангника.

Но в Германии по-прежнему с сомнением относились к тренерам-ноунеймам, поэтому карьера Ральфа продвигалась медленно. Из молодежки «Штутгарта» он ушел сам: новым пристанищем стал «Ройтлинген 05» из третьего дивизиона. Там работа не задалась, и немец переключился на «Ульм» из той же лиги, который в 1997 году вывел во вторую Бундеслигу. Подъем «Ульма» оказался настолько неожиданным, что к Рангнику наконец пришло заслуженное внимание: его звали в спортивные студии, где он подробно говорил о тактике – нонсенс для бесплатного телевидения.

Юрген Клопп и Ральф Рангник Фото: Getty Images

Но успех Ральфа обрадовал далеко не всех. Опытные тренеры взбесились от такого внимания к выскочке, который работал по совсем иным принципам. Негативная реакция последовала даже в таблоидах. Рангника называли профессором, теоретиком и даже фальшивкой. Немец не ожидал такую реакцию от общества. «То, что я сказал, было довольно банальным по международным стандартам, но другие рассматривали это как нападение», – заключил тренер.

С «Ульмом» Рангник повысился в классе и в следующем году – вывел скромный клуб в Бундеслигу. После громкого успеха Ральфу предложили первую серьезную работу – тренерство в «Штутгарте». Он сразу же столкнулся с противоречивой проблемой: люди, которые наняли его, чтобы внести изменения, пугались, когда эти изменения угрожали существующему порядку. Реформистское рвение Рангника лишилось силы на фоне сложной структуры управления клубом. Боссы накинулись на тренера после того, как он отстранил Красимира Балакова – плеймейкера старой школы, который не воспринимал тактических изменений. Несколько месяцев спустя Рангника уволили.

«Работать с ним сложно, потому что он ожидает, что все произойдет немедленно. Для него нет такого понятия, как «завтра». Он никогда не перестает думать о футболе, может позвонить с какой-то идеей даже ночью и ожидать, что у вас сразу же будет хороший ответ. Он очень требователен. Он хочет, чтобы игроки развивались очень быстро. Те, кто может справиться с его требованиями, как правило, сильно прогрессируют. Он подталкивает к тому, чтобы вы стали лучше», – оценил Рангника его знакомый, чиновник Бундеслиги.

Ральф Рангник в «Ганновере» Фото: Getty Images

Увольнение из «Штутгарта» стало первой настоящей неудачей Рангника. Он снова вернулся во вторую Бундеслигу, чтобы возглавить «Ганновер». В сезоне-2001/02 он вывел новую команду в элиту, но новая ссора с руководством привела его к увольнению в 2004 году. Уже в 2006-м Рангник попал в утопический проект миллиардера Дитмара Хоппа – привести деревенский клуб «Хоффенхайм» (население 3 260 человек) из третьего дивизиона в Бундеслигу. Ральф справился с задачей и уже к сезону-2008/09 продвинул клуб в элиту.

«Хоффенхайм» состоял в основном из местных игроков, которые были упущены другими немецкими командами, и иностранными ноунеймами: Карлос Эдуардо, Луис Густаво, Чинеду Обаси, Демба Ба и другие. Команда ошеломляла соперников согласованным прессингом и захватывающим, высокотемповым вертикальным футболом. В высшей лиге никто не играл в подобный футбол.

Система Рангника касалась не только тактики или поведения футболистов. Тренер нанимал на работу людей, которых раньше не существовало в футбольных клубах: видеоаналитик, спортивный психолог и т.д. Ральф разрабатывал сложные тренировки, которые ставили игроков под максимальное психическое давление, чтобы в реальной игре они ощущали себя спокойнее. Но сотрудничество Рангника и «Хоффенхайма» не продлилось долго: в январе 2011-го владелец продал Луиса Густаво в «Баварию», не спросив мнения Рангника. Ральфу это не понравилось, и он ушел в отставку.

Ральф Рангник в «Хоффенхайме» Фото: Getty Images

В следующей команде – «Шальке» – он задержался только на сезон: вышел в полуфинал Лиги чемпионов и выиграл Кубок Германии. Тренер оказался слишком истощенным, чтобы продолжать карьеру. В 2011-м он взял паузу, которая продлилась четыре года. В 2015-м Рангник принял предложение, подобное тому, какое получил от «Хоффенхайма». Его пригласили в «РБ Лейпциг», чтобы поднять команду в элиту.

«Ред Булл» оказался шедевром – полной реализацией его футбольных идей на поле и за его пределами. Ральф перекочевал к работе менеджера, но его окружение говорило, что в нем горит желание вернуться на тренерскую скамейку. Тогда на него вышел «Эвертон», но руководство «ирисок» выбрало Карло Анчелотти. Был близок и «Милан», но переговоры зашли в тупик, когда Стефано Пьоли начал побеждать. «Челси» предложил ему четырехмесячную промежуточную роль до назначения Томаса Тухеля – Рангник посчитал, что времени слишком мало, чтобы оказать реальное влияние.

Немец преуспел в роли тренера и спортивного директора, из-за чего представлял угрозу для руководства клубов. Даже сборная Германии не доверилась Рангнику и выбрала Ханси Флика: в Федерации опасались, что тренер поменяют организацию команды до неузнаваемости. Работа в «МЮ» пришла как раз вовремя. «Я бы не сказал, что он стал более мягким, потому что он все еще невероятно целеустремлен», – сказал анонимный источник из окружения Рангника.

Ральф Рангник в «Шальке» Фото: Getty Images

63-летний немец вряд ли успеет за полгода сильно изменить организацию «красных дьяволов», зато сможет дать мощный временный результат и способствовать прогрессу молодежи, которой в «МЮ» достаточно много.





Рангник – не единственный вариант, который был у руководства «МЮ». В списках были Зинедин Зидан, Брендан Роджерс, Маурисио Почеттино и Самое главное – Ральф принесет с собой видение команды, которая играет в организованный, захватывающий, энергичный футбол. «Чтобы развивать, обучать и тренировать собственную команду, вы должны быть уверены, в какой футбол вам нужно играть», — сказал Рангник на конференции Coaches' Voice в Лондоне в сентябре. Это то, что объединяет всех лучших тренеров в Европе. Они знают, как выглядит их футбол, у них в голове есть видение идеальной игры. Задача состоит в том, чтобы перенести идеи в головы, сердца, мозги и вены игроков.Рангник – не единственный вариант, который был у руководства «МЮ». В списках были Зинедин Зидан, Брендан Роджерс, Маурисио Почеттино и другие топовые тренеры

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Статья написана по данным The Athletic

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