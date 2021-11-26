Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может уйти в другой клуб через несколько недель.

Сезон-2021/22 украинский футболист проваливает. Он вышел на поле всего в двух матчах чемпионата Англии и оба раза был заменен, всего проведя на поле 56 минут. Александр не отметился результативными действиями, а его статистика оставляет желать лучшего.

Ad

По данным Squawka, Зинченко в двух матчах девять раз потерял мяч и всего два раза вернул его обратно, а прессинг для Хосепа Гвардиолы священен. В обороне Саша хромает: из защитных действий у него всего два перехвата. В атаке тоже ничего не показал – ноль ассистов, нет созданных шансов, а большинство пасов (29 из 47) идут поперек поля (вперед лишь 16 передач). В результате украинец проиграл конкуренцию Жоау Канселу.

Лига чемпионов УЕФА «ПСЖ» чуть не отскочил из-за Месси. Пеп – главный герой ВЧЕРА В 23:11

Александр Зинченко, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Одна из главных причин слабого перфоманса – травмы. В этом сезоне Зинченко пропустил шесть матчей и 35 дней тренировочного процесса из-за повреждений. Последняя травма, которую «горожанин» получил в матче против «Лейпцига», упекла его в больницу с середины сентября до середины октября – это время, когда футболисты выходят на пик формы первой половины сезона.

Травмы – стресс сами по себе. Но для Зинченко случилась еще и накладка с неудачным выступлением Украины в отборе на чемпионат мира-2022. Сначала из-за травмы Александр не помог своим против Франции (1:1). А затем не сыграл с Боснией и Герцеговиной (1:1). В травме он винил себя.

Он очень извиняется, расстроен, что не может помочь сборной. Он сам виноват – с «Лейпцигом» получил травму на 10-й минуте, но говорит, что у него такой характер – не умеет просить замену», – рассказывал на пресс-конференции и.о. главного тренера Украины Александр Петраков.

В результате сборная Украины заняла второе место в группе и рискует не попасть на чемпионат мира, если не выиграет два матча в стыковом турнире в марте 2022-го.

Параллельно с давлением от травм, неудачных матчей за «Сити» и результатов сборной Зинченко столкнулся с хейтом.

Хабиб Нурмагомедов и Александр Зинченко Фото: Instagram

В начале октября Александр посмотрел матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» (2:2) вместе с Хабибом Нурмагомедовым. После этого защитник выложил в инсту фото с чемпионом UFC и подписал: «И по-прежнему легенда UFC номер 1. Было приятно посмотреть с тобой матч и пообщаться, Хабиб Нурмагомедов».

За это болельщики из Украины закошмарили игрока собственной сборной. Самыми мягкими комментариями под фото были «Александр, какого черта?», «Когда фото с Кадыровым?» и «Перемога и зрада» – украинский политический мем, который переводится как «победа и предательство».

Хабиб поддержал футболиста совместным фото с подписью: «Желаю тебе удачи во всем, Александр, если даже кому-то это не нравится».

Хосеп Гвардиола уже предлагал украинцу уйти в аренду два года назад, но Александр отказался и отвоевал место в основе. Но скомканное начало сезона-2021/22 вернули фамилию Зинченко в трансферные новости.

Андрей Шевченко, «Дженоа» – «Рома» Фото: Getty Images

Daily Mail сообщил, что Зинченко интересен «Ньюкаслу». «Сороки», которых приобрел самый богатый арабский фонд из Саудовской Аравии, хотят арендовать украинского защитника в январе.

Но Александр может сменить не один денежный мешок на другой, а поменять чемпионат. В середине ноября бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, что главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко хочет пригласить в команду несколько украинских игроков: «Насколько я знаю, Шевченко хочет купить не только Миколенко, но и Зинченко из «Манчестер Сити» и Ярмоленко из «Вест Хэма».

Правда, сам Шевченко исключил такую возможность – дело в лимите на легионеров не из Евросоюза. В «Дженоа» уже нет свободных мест, поэтому приглашение земляков Шевы практически нереально. Но раз Андрей Николаевич знает об этом, значит он пробивал такой вариант, и в случае активной трансферной кампании места в «Дженоа» могут появиться.

Лига чемпионов УЕФА Бойкот тренировки и ревность к Ибре. Отношения Пепа и Месси 24/11/2021 В 08:01