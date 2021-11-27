«Дидье Дрогба важен для «Челси» не меньше, чем Уэйн Руни – для «Манчестер Юнайтед». Наш нападающий всегда был одним из лучших в мире – ему и голы не нужны, чтобы доказать элитарный статус», – хвастал Петр Чех в феврале 2010 года. За два дня до комментария голкипера Дрогба вонзил 18-й и 19-й мячи в АПЛ – пострадал «Вулверхэмптон». Руни обгонял ивуарийца на два гола.

Гонка «МЮ» и «Челси» за британский титул отражалась и в списке бомбардиров. Руни и Дрогба развязали не менее мощную войну, чем их клубы. Золотая бутса, как и чемпионство, была разыграна в последний день АПЛ-2009/10.

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Дидье Дрогба Фото: Eurosport

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В 2009 году «Челси» взял в тренеры Карло Анчелотти. Роман Абрамович грезил о стильной и атакующей команде со времен Жозе Моуринью. Богатые лондонцы научились побеждать в прагматичном стиле – настало время добавить красок. Итальянец справился: в АПЛ-2009/10 столичная команда настреляла 103 гола. За всю историю чемпионата больше выбивал лишь «Манчестер Сити»: 106 в сезоне-2017/18.

Анчелотти построил атакующую машину по любимой схеме – 4-4-2 ромбом. «Челси» располагал удачными кадрами: Фрэнк Лэмпард отыгрывал десятку, Флоран Малуда поднимался в переднюю линию и перестраивал команду на 4-3-3, Михаэль Баллак пахал в роли бокс-ту-бокса, а Николя Анелька угрожал соперникам с фланга. Дрогба занял амплуа девятки.

Карло Анчелотти Фото: Eurosport

К историческому сезону африканец подошел в 32 года, но Анчелотти приводил в пример Пиппо Индзаги и уверял: возраст – всего лишь цифра из паспорта. «После 30 игрокам необходимо детальнее готовиться к матчам. Дидье понимает возрастные ограничения и держит высокий физический уровень», – уверял Карло в октябре. Тренер и форвард подружились, несмотря на строгость последнего: достаточно вспомнить, как Дрогба ругался с Луисом Фелипе Сколари.

В 2016-м Дрогба написал автобиографию, где сравнил «Челси» Анчелотти с душем. По мысли ивуарийца, в 2009-м лондонцы атаковали так же легко, как струится вода из санузла. Метафору Дидье оправдывают цифры: команда Карло открыла чемпионат шестью победами подряд, в которых страйкер оформил пять голов.

Дидье Дрогба и Джон Терри Фото: Eurosport

В первом туре Дрогба огорчил «Халл Сити»: сначала кольнул ворота прямым ударом со штрафного, затем с игры перебросил Боаза Майхилла с острого угла. Самый красивый гол обновленного «Челси» пришелся на 31 октября и матч с «Болтоном». Анелька подбросил мяч к границе штрафной, Деку скинул грудью на Лэмпарда, Фрэнк подставил пятку и выдал ассист на Дидье, который закрыл выпад удачным ударом в касание.

Следующего гола Дрогба ждал месяц. Паузу обусловила малярия. Формально страйкер пропустил лишь две игры, против «Астон Виллы» в АПЛ и «Спартака» в Лиге чемпионов, однако следы болезни тяготили Дидье весь ноябрь. Анчелотти признавал, что штаб дозировал нагрузку из-за общей слабости форварда. «Челси» отказался изучать, где и как звезда подхватила вирус (сослались на низкую распространяемость вида), а слухи связали заражение с осенней поездкой нападающего в Кот-д’Ивуар.

Дидье Дрогба Фото: Eurosport

Победу Дрогба над малярией символизировал дубль в ворота «Арсенала». В сезоне-2009/10 Дидье забронировал статус футболиста для топ-матчей. Страйкер забивал не только соседям по Лондону, но и «МЮ» с «Ливерпулем». Каждый раз – на выезде.

«Дрогба – не футболист, а оружие», – восхищался британский фанат в интервью для колонки TIME. «Дидье – самый устрашающий игрок мира», – вторил другой. На звездный перфоманс африканца не посмотрели лишь журналисты. Награду лучшему игроку АПЛ-2009/10 медиа отдали Руни.

Уэйн Руни Фото: Eurosport

Летом 2009-го из «МЮ» уехали Криштиану Роналду и Карлос Тевес. Руни вдруг оказался главной атакующей звездой Алекса Фергюсона. До последней кампании нулевых Уэйн лишь однажды пробил отметку в 15 голов за сезон АПЛ. Свежий статус требовал более мощных цифр.

«Потери Роналду и Тевеса намекали: «МЮ» потребуются голы. Каждый игрок понимал, что команда ищет новый стиль», – объяснял Руни. Позднее Уэйн назвал сезон-2009/10 лучшим с точки зрения статистики: «С каждым выходом на поле понимал: забью, как только мяч приблизится к воротам».

Уэйн Руни и Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Первая игра в новом статусе превратилась для Руни в метафору целого сезона. Уэйн забил «Челси» в Суперкубке Англии. Мяч англичанина огорчил лондонцев в компенсированное время, но команда Анчелотти все равно прихватила трофей по итогам серии пенальти.

Кампания после Суперкубка пролетела по простому сценарию: Руни забивал, но не приносил «Юнайтед» результат. Уэйн никогда не играл классического страйкера и скорее помогал Роналду с Тевесом. С точки зрения цифр Уазза перестроился, с точки зрения трофеев – потерял.

Уэйн Руни Фото: Eurosport

В 32 матчах АПЛ Руни настрелял 26 голов. Уэйн дотянулся до лучшего в карьере показателя по ударам за 90 минут. Как и Дрогба, осенью британец пропустил несколько матчей, только не по болезни, а из-за рождения сына. После новогодних праздников крепыш вышел на стрик из четырех результативных матчей подряд – в серию вошли покер «Халлу» и мяч «Арсеналу».

При этом в сентябре Фергюсон публично усомнился в лидерских качествах Руни. «Не думаю, что Уэйн готов принять капитанскую повязку», – рассуждал шотландец на фоне травм Рио Фердинанда и скромных минут Райана Гиггза с Полом Скоулзом. Спустя год Уазза чуть не перечеркнул отношения с тренером, когда затребовал гарантий по составу и пригрозил клубу уходом. Медиа связали форварда с трансфером в «Челси», который украл у «МЮ» два трофея-2009/10.

Уэйн Руни Фото: Eurosport

Весной 2010-го в АПЛ окончательно создалось двоевластие «Челси» с «Манчестер Юнайтед». Столичная команда пролезла на первую строчку с отрывом в одно очко. Ключевая игра для триумфа лондонцев пришлась на апрель: Анчелотти размотал Фергюсона – 2:1.

Ни Дрогба, ни Руни в стартовых составах не оказалось. Уэйн пропустил матч из-за травмы лодыжки, Дидье оказался на скамейке, потому что за неделю до топ-битвы «Челси» без ивуарийца разгромил «Астон Виллу» – 7:1. Анчелотти решил не нарушать порядок, который принес столь громкий результат.

К 70-й минуте Дрогба выскочил на поле «Олд Траффорд» вместо Анелька. Спустя девять минут африканец тихо разместился на линии офсайда и рванул за спину Неманье Видичу, где принял мяч и проткнул ближнюю девятку. Эдвин ван дер Сар прилег на газон, а Дидье величаво взглянул на тихих фанатов «МЮ». Африканец определил чемпиона, пока главный конкурент лечился.

Дидье Дрогба Фото: Eurosport

Теснота на первых строчках отложила триумф «Челси» до последнего тура. Победа над главным конкурентом обещала лондонцам титул, просто его нужно было подкрепить очками. Дрогба сохранял и личную мотивацию: за две игры до конца АПЛ Дидье отставал от Руни на четыре мяча.

Уэйн отделался от травмы к концу апреля. Гонка за Золотую бутсу казалась не менее интригующей, чем битва за титул, только Руни слил забег в гораздо менее принципиальной манере: британец остался без голов в завершающих турах. Как и в игре на «Олд Траффорд», Дрогба включился в последний момент. В 37-й уикенд АПЛ Дидье прибил «Ливерпуль», а в 38-й – «Уиган», которому достался хет-трик за 45 минут.

Дидье Дрогба Фото: Eurosport

Успех в АПЛ Дрогба отшлифовал победным голом в финале Кубка Англии. «Челси» закрыл сезон-2009/10 с главными трофеями страны, «МЮ» – со скромным Кубком Лиги, где Руни забивал в двух заключительных матчах.

Последнюю кампанию нулевых Дрогба и Руни встретили в разных состояниях. Дидье вдруг оказался центром мощнейшей системы Анчелотти, который реализовал мечты Абрамовича об атакующем «Челси». Уэйн лишился звездных партнеров и принял мощнейшую нагрузку, с которой справился не до конца. «Меня не злят сравнения с Руни. Не думаю, что в нашей паре можно выделить лучшего. Может, на отдельных отрезках кто-то и выделяется, но Уэйн – невероятный и непохожий на меня игрок», – суммировал Дрогба.

После 2010-го карьеры страйкеров двинули разными маршрутами. Дрогба остался игроком больших матчей и принес «Челси» первую в истории Лигу чемпионов, пусть даже на излете сил и после скандала с Андре Виллаш-Боашем. Руни оказался центром «МЮ» эпохи пост-Роналду, только в пару к британцу клуб начал искать профильных нападающих и подтянул Чичарито с Робином ван Перси.

Дрогба оказался алмазом в цветущей команде, Руни – главарем мини-перестройки. Битва двух непохожих страйкеров превратила АПЛ-2009/10 в одну из главных британских кампаний XXI века.

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