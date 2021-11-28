«Стэмфорд Бридж» – тихий стадион. Тренеры «Челси» стабильно жалуются на лондонских болельщиков, которые превращают футбол в театральную постановку. Но на 72-й минуте матча с «МЮ» трибуны резко зарядили базовую кричалку «Carefree». Фанаты злились из-за результата: столичная команда должна была закрыть британский тур победой.
РЕЗУЛЬТАТ МАТЧА СПРАВДЕЛИВЫЙ?
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«МЮ» удивил «Челси» прессингом. Майкл Кэррик выстроил давление по модулю 2-2-1. Когда один из игроков средней двойки бросался на чужого защитника, форвард страховал в опорной зоне.
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Санчо бросился в прессинг против Рюдигера, Рэшфорд тут же подстраховал против Джорджиньо
Фото: Other Agency
В продвинутых фазах защиты ключевым игроком «МЮ» оказывался Скотт Мактоминей. «Челси» насыщает атакующий фронт за счет вингбеков. Крайки лондонцев постоянно включаются в штрафную или по флангу. Шотландец смещался в первую линию контролировал Маркоса Алонсо, пока Аарон Уан-Биссака следил за Каллумом Хадсон-Одои, или наоборот.
Мактоминей в первой линии «МЮ»
Фото: Other Agency
С одной стороны, «МЮ» продумал защиту разного толка. Гости изобрели ходы и для прессинга, и для глубокой обороны. Результат давления – потери и неудачные выносы Эдуара Менди на 34-й, 38-й, 88-й минутах. С другой, «Челси» отыскал слабости даже в подготовленном сопернике.
Базовым инструментом для хозяев стали прямые передачи из первой линии в финальную треть. Смелыми пасами команду обеспечивали центральные защитники. Тьяго Силва, Антонио Рюдигер и Трево Чалоба раздали 31 лонгболл, 19 из которых оказались точными. Иногда «Челси» помогал Джорджиньо: запомнился момент на 26-й минуте, когда итальянец из-под давления продвинул мяч на Хакима Зиеша. Тем обиднее, что личная ошибка опорника стоила лондонцам победы.
Джорджиньо и Бруну Фернандеш
Фото: Getty Images
В финальной трети «Челси» положился на полуфланги. На 3-й минуте из зоны чуть не забил Хадсон-Одои, на 79-й движение через участок подарило момент Тимо Вернеру.
На 3-й минуте Хадсон-Одои включился в полуфланг, откуда прошел во вратарскую и пробил
Фото: Other Agency
На 79-й минуте «Челси» форсировал атаку по полуфлангу. Результат – удар Вернера из штрафной
Фото: Other Agency
В некоторых эпизодах «Челси» пользовался низкой позицией Мактоминея. Скотт оголял опорную зону, когда смещался к защитникам. Доказательство – звонкий удар Рюдигера в перекладину.
Мактоминей вжался в первую линию, а Санчо бросил Рюдигера, что привело к удару немца в перекладину
Фото: Other Agency
Мощная атака принесла «Челси» почти трехкратное преимущество по xG без пенальти: 1,59 против 0,56 у «Юнайтед». После игры Томас Тухель выступил с оправданной похвалой: «У нас были моменты, которые стоило бы реализовать, но в целом я доволен игрой».
Кэррик не зря оставил Криштиану Роналду на скамейке. «МЮ» не смог бы организовать слаженный и активный прессинг с португальцем в основе. Тройка Фернандеш-Санчо-Рэшфорд выглядит намного более исполнительной. Передняя линия не позволила «Юнайтед» окончательно скатиться в автобус.
Игра против «Челси» – тревожный звонок для Роналду в свете прихода Ральфа Рангника, который обожает активное давление. Для лондонцев матч с «МЮ» получился позитивным. Несмотря на ничью, команда Тухеля выдала несколько качественных идей и выглядела живее оппонента.
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