Три года назад готовящийся к уходу из «Манчестер Юнайтед» исполнительный директор Эд Вудворд решил «просто и откровенно» поговорить владельцами акций манкунианцев. За время работы функционера в Манчестере «дьяволы» превратились из победоносной машины в красный кассовый аппарат, так что такие саммиты имеют большое значение.

«Уровень игры не сильно влияет на коммерческий успех нашего бизнеса», – объяснил функционер на ежеквартальном отчете о состоянии финансов в мае 2018 года. Вудворд отчитался перед вкладчиками через четыре дня после того, как 20-кратные чемпионы Англии обеспечили лучший результат в лиге за пять лет и за два дня до финала Кубка страны против «Челси».

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«Юнайтед» закончил на втором месте. Можно оставить за скобками 19 очков отставания от «Манчестер Сити» и убогий футбол Жозе Моуринью, который вряд ли тепло вспоминают на «Олд Траффорд». Финал с «Челси» команда проиграла, но и это ничего не значит. Так же, как поражения в финале Суперкубка от «Реала» в начале сезона, от «Бристоль Сити» в пятом раунде Кубка Лиги и от «Севильи» в 1/8 Лиги чемпионов.

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Жозе Моуринью, «МЮ» Фото: Getty Images

С позиции финансиста, победы на поле – это неплохо, но для основного бизнеса «Юнайтед» важнее оставаться предпочтительной витриной для амбициозных производителей китайских матрасов и тайских энергетических напитков. Результаты, уровень игры и настроения на трибунах далеки от идеальных, но оборот растет, и клуб зафиксировал очередную скромную операционную прибыль.

Три с половиной бестрофейных года спустя Вудворд уже не говорил с инвесторами так же «просто и откровенно». В сентябре он сообщил аналитикам рынка, что клуб находится на правильном пути, а на прошлой неделе переобулся окончательно. «Наш главный приоритет – успех на поле», – Эд уйдет с «Олд Траффорд» в конце сезона и напоследок решил обелить свой имидж в глазах фанов. Необязательно вдаваться в финансовые результаты «Манчестер Юнайтед», чтобы понимать: функционер транслирует чепуху для отвода глаз.

Уле-Гуннара Сульшера попросили на выход после поражения со счетом 1:4 от «Уотфорда». Для «красных дьяволов» это стало пятым проигрышем в семи матчах чемпионата и самым крупным сливом вышедшей в Премьер-лигу накануне сезона команде за 32 года. Сложно принять такой результат в статусе самого титулованного клуба Англии.

Бруну Фернандеш, Донни ван де Бек и Уле-Гуннар Сульшер после матча «Уотфорд» – «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Неудача в пригороде Лондона – это досадно, но не так плохо, как домашний проигрыш «Ливерпулю» со счетом 0:5 или слив 0:2 в дерби против «Манчестер Сити» в начале месяца. Результаты против топов по-настоящему подчеркивают регресс «Манчестер Юнайтед» как футбольной команды и бизнеса. Результаты «МЮ» в первом финансовом квартале можно назвать сносными, клуб демонстрирует признаки устойчивости в непростой период пандемии, но «красные дьяволы» всегда были в топе, на поле и за его пределами.

Вудворд хвастался коммерческой мощью клуба, хотя лично не имеет отношения к ее созданию: он и его боссы, семья Глейзеров, в 2005 году унаследовали клуб, который уже был на шаг впереди остальных по продажам футболок, привлечению спонсоров и выигранным трофеям. Этот импульс и гений сэра Алекса Фергюсона удерживали «Юнайтед» на правильном пути до тех пор, пока шотландец не ушел в отставку в 2013 году. За восемь сезонов гениального коуча на пенсии «дьяволы» четыре раза пролетели мимо Лиги чемпионов, ни разу не прошли дальше четвертьфинала турнира и ничего не выигрывают после триумфа в Лиге Европы в 2017 году.

Параллельно они упустили лидерство в рейтинге Deloitte, ежегодно собирающем финансовый топ крупнейших игроков мирового футбола. В последнем издании денежного альманаха «дьяволы» опустились на четвертое место и позволили «Ливерпулю» и «Манчестер Сити» сократить отставание в коммерческой огневой мощи, которое когда-то было непреодолимой пропастью.

Эд Вудворд Фото: Getty Images

Когда-то манкунианцы улетели от конкурентов по бизнесу на сверхзвуковой скорости, но теперь «Юнайтед» постепенно буксует и глохнет. Акции на нью-йоркской бирже торгуются очень низко, доход от матчей не становится выше, а коммерческие метрики показывают профит, но не поспевают за темпами роста зарплатного фонда. Еще до закрытия «Олд Траффорд» из-за ковида финансовые показатели клуба поползли вниз.

«МЮ» больше не выглядит футбольным клубом, который будет делать огромные деньги вне зависимости от перфоманса на поле. «Дьяволы» опустились на один уровень к плебеям – они ничем не отличаются от любого другого клуба, не финансируемого государством или олигархом с бездонным кошельком. Теперь для сведения дебита с кредитом им нужно побеждать.

Что возвращает к пустой болтовне Вудворда. Изначально Сульшер получил работу на «Олд Траффорд» на временной основе в декабре 2018 года, всего через шесть месяцев после слов Эда о том, что победа не имеет значения. От норвежца не просили ничего сверхъестественного: спаси нас от ужасов Моуринью и сохрани место в Европе.

Уле-Гуннар Сульшер, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

«Юнайтед» подвинулся с шестого на шестое место, но выкинул «Пари Сен-Жермен» из Лиги чемпионов и заиграл более уверенно. Этого было достаточно, чтобы выдать бывшему нападающему клуба трехлетний контракт. За два года «Манчестер» занял третье место в Премьер-лиге, затем второе, дошел до четырех кубковых полуфиналов и финала Лиги Европы.

Неплохо, но от тренеров вроде Антонио Конте, Маурисио Почеттино или Томаса Тухеля с таким дорогим составом ждали бы других результатов. К сожалению для коучей, ни один из них не излучает вайб среднего специалиста, который Глейзеры, похоже, культивируют в футбольном отделе открытой публичной компании с ограниченной ответственностью, зарегистрированной под брендом «Манчестер Юнайтед».

Летом Сульшеру выдали еще один трехлетний контракт и подогнали троих звездных новичков – Криштиану Роналду, Джейдона Санчо и Рафаэля Варана – хотел он видеть их в составе или нет. Итог очевиден и без подсчетов бухгалтеров. Давид де Хеа, самый стабильный футболист «Юнайтед» в этом сезоне, назвал игру против «Уотфорда» еще одним кошмаром и добавил, что команда не знает, что делать с мячом. «Дьяволы» на 12 очков отстают от лидирующего «Челси» и на пять – от четвертого «Вест Хэма».

Майкл Кэррик и Уле-Гуннар Сульшер Фото: Getty Images

Ускользающий спот в Лиге чемпионов стал решающим фактором. Коллеги Сульшера в эру после Фергюсона – Дэвид Мойес, Луи ван Гал и Жозе Моуринью – отправились на биржу труда либо за неудачу в борьбе за место в элитном еврокубке, либо за предпосылки к ней. На это есть около 70 миллионов причин, если отталкиваться от среднего сезона с вылетом в районе 1/16 турнира. Всего пара лет без ЛЧ, и коллега Вудворда в любом топ-клубе Европы вытирает со лба холодный пот: поставщики формы и спонсоры уже требуют мощных скидок.

Вудворд и его преемник Ричард Арнольд явно не форсировали увольнение Сульшера, их-то норвежец устраивал. Для клуба он был отличным игроком и образцовым сотрудником. Не просил слишком многого и не критиковал команду социальных сетей. К тому же, разве Ферги не потребовалось время на раскачку? Но время – деньги, а деньги в «Манчестер Юнайтед» самое главное. Насчет этого Вудворд был прав.

Сульшера будут и дальше любить на «Олд Траффорд» за заслуги в статусе игрока, но Уле-тренера фанаты предпочтут забыть, как страшный сон. «МЮ» пережил пятерых коучей в 21 веке, расположили их от худшего к лучшему.

Увольнение норвежца дорого обойдется клубу. Придется раскошелиться не только на тренера, но и на некоторых членов его штаба.

«Красные дьяволы» давно должны были расставаться с Сульшером, клуб тянул слишком долго и упустил правильный момент . «Манчестеру» пора проснуться, команда застряла в прошлом.

Источники: The Athletic, Deloitte

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