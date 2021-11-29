«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Ральфа Рангника новым главным тренером на срок до конца сезона-2021/22. После окончания сезона специалист продолжит работу в качестве консультанта в течение еще двух лет.

«Очень рад присоединиться к «Манчестер Юнайтед» и сосредоточусь на том, чтобы сделать этот сезон успешным для клуба. Команда полна талантов, в ней отлично сочетаются молодость и опыт. Все мои усилия в течение следующих шести месяцев будут направлены на то, чтобы помочь этим игрокам реализовать потенциал как индивидуально, так и командно. Также с нетерпением жду возможности поддерживать долгосрочные цели клуба на консультационной основе», – прокомментировал Рангник.

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«Ральф – один из самых уважаемых тренеров-новаторов в европейском футболе. Он бы нашим кандидатом номер один на должность временного тренера, что отражает бесценные навыки, которые он привнесет из почти четырех десятилетий опыта. Все в клубе с нетерпением ждут возможности поработать с ним в предстоящем сезоне», поприветствовал нового коуча спортдир Джон Мерто.

«МЮ» официально выразил благодарность «Локомотиву» за сотрудничество по переходу Рангника в английский клуб – Ральф был директором красно-зеленых по спорту и развитию.

Рангник вступит в должность, когда будет оформлена его рабочая виза. До этого руководить командой продолжит Майкл Кэррик.

После 13 туров АПЛ «МЮ» идет на восьмом месте, набрав 18 очков. До зоны еврокубков – 5 баллов.

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