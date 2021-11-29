Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду отказался прилетать в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча».

Португалец впервые с 2007 года он не попал в число основных трех претендентов на награду, поэтому решил не лететь во Францию.

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Криш пропустил последние две церемонии – в 2018 и 2019 годах.

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Лионель Месси, Криштиану Роналду, «Золотой мяч-2015» Фото: Getty Images

На счету Роналду пять золотых мячей, но в этом году он почти не участвовал в гонке, несмотря на то, что финишировал лучшим бомбардиром Серии А и чемпионата Европы. А кто же фаворит?

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