Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду отказался прилетать в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча».
Португалец впервые с 2007 года он не попал в число основных трех претендентов на награду, поэтому решил не лететь во Францию.
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Криш пропустил последние две церемонии – в 2018 и 2019 годах.
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Фото: Getty Images
На счету Роналду пять золотых мячей, но в этом году он почти не участвовал в гонке, несмотря на то, что финишировал лучшим бомбардиром Серии А и чемпионата Европы. А кто же фаворит?
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Источник: The Mirror.
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