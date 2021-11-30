С ролью вратаря «Манчестер Юнайтед» в эпоху АПХ ассоциируются исключительно три игрока. Петер Шмейхель, Эдвин ван дер Сар и Давид де Хеа настолько значимые фигуры, что все остальные отходят на второй план. Далеко не каждый талантливый голкипер выдержит жесткую конкуренцию и круглосуточное внимание в суперклубе. Фабьен Бартез, Тим Ховард, Рой Кэрролл, Бен Фостер – футболисты высокого уровня, но в «Юнайтед» ни у кого из них не получилось приблизиться к величию либо из-за давления и ожиданий, либо из-за психологических проблем.

Болельщики «МЮ» привыкли, что гениальных вратарей приходится ждать – между уходом Шмейхеля и покупкой Ван дер Сара уместилось шесть лет мучительной нестабильности. Новость об уходе голландского ветерана на пенсию в конце сезона-2010/11 внушала фанатам тревогу за одну из самых ответственных позиций. Однако в тот же период сразу два новичка «Манчестера» нацелились изменить неприятный тренд. Первый – 26-летний датчанин Андерс Линдегор, которого Фергюсон купил у норвежского «Олесунна» в ноябре 2010-го. Второй – 21-летний и намного более известный Давид де Хеа, за которого «Юнайтед» летом 2011-го отвалил 25 миллионов евро.

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Давид де Хеа Фото: Getty Images

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Линдегор уступал юному конкуренту по статусу и раскрутке, но не собирался без боя отдавать освободившееся место в основе. Для него трансфер в «МЮ» после убедительных выступлений в Скандинавии сам по себе казался чудом, однако Андерс перешел в топ-клуб не ради места на лавке. Впервые об интересе Фергюсона он узнал после очередного матча в Осло, когда тренер вратарей «Юнайтед» Эрик Стил пригласил футболиста пообедать. Коуч рассказал, что в Англии внимательно следят за прогрессом Линдегора, но пока сомневаются, сумеет ли он показывать тот же уровень на заполненном «Олд Траффорд».

Хладнокровный датчанин показал, что умеет справляться с давлением, в ближайшую паузу на матчи сборных, когда его национальная команда встречалась с Португалией. Линдегор сидел в запасе, но появился на поле в середине первого тайма после травмы Томаса Соренсена. Больше часа резервному вратарю удавалось сдерживать натиск топ-противника во главе с Криштиану Роналду. Линдегор исполнил шесть зрелищных сэйвов, а на следующий день получил заветный звонок от сэра Алекса из офиса «Юнайтед». Тренер честно предупредил, что основным останется Ван дер Сар, а после его ухода в клубе появится еще один элитный вратарь, но заверил, что датчанин тоже получит возможность проявить себя.

В первом сезоне Линдегор провел за «Манчестер» всего два матча (оба – в Кубке Англии), зато в следующем всерьез нацелился отбить место в основе у молодого и неопытного Де Хеа. Давид никогда не выступал за пределами Мадрида и оказался физически не готов к стыкам с мощными нападающими. Высокая стоимость и положение молодой звезды обеспечили нескладному испанцу место в основе в первых турах. Но скоро болельщики и журналисты заподозрили, что Де Хеа не хватает мускулов, смелости и выдержки, чтобы заменить выдающегося голландца.

«Давид с первой игры оказался в ужасном положении, – вспоминал Линдегор. – Его адаптация затянулась, он испытывал огромное давление из-за ценника. Когда сэр Алекс впервые перечислил мне вратарей, которыми они интересуются, я надеялся, что купят именно Давида. Он выглядел слишком юным и худым. Я подумал, что у него возникнут проблемы, и оказался прав».

Линдегор проявил терпение и дождался шанса. Осенью 2011-го тренер доверился ему в матче Лиги чемпионов против «Бенфики», а затем и в АПЛ с «Норвичем». К началу следующего года у датчанина набралось уже 11 матчей, из которых пять уместились между 21 декабря и 22 января. Фергюсон решил, что именно Линдегор заслужил место в основе в напряженный зимний отрезок, и тот оправдал решение. До него ни одному голкиперу в истории чемпионата не удавалось оставить ворота сухими в первых пяти встречах подряд.

Линдегор казался очевидным выбором на роль первого номера – отлично взаимодействовал с защитниками, не устраивал шоу и оставался в тени, но практически не ошибался. На его фоне тоска Де Хеа по родине ощущалась почти физически и негативно влияла на выступления испанца. В начале второго круга Андерс достиг пика – Эрик Стил подошел к нему на тренировке и объявил, что именно он будет выступать в Премьер-лиге, в то время как молодому конкуренту останется ЛЧ.

По стечению обстоятельств практически сразу после потрясающей новости Линдегор получил нелепую травму на тренировке – выбивал мяч, но случайно ударил по манекену и вывихнул лодыжку. «Я упал на газон и заплакал, – рассказал датчанин. – Весь мой мир рассыпался на части».

Остаток сезона он пропустил из-за повреждения, пока «МЮ» бился за титул с «Сити». Команда упустила титул максимально обидным образом – по разнице голов. К следующему сезону Фергюсон подошел с твердым намерением вернуть заветный трофей. После очередной ошибки Де Хеа суровый шотландец снова вернулся к Линдегору, который вроде бы залечил травму. В сентябре 2012-го Андерс провел четыре матча, но его выступления не впечатляли как раньше. После очередного провала против «Рединга» в конце осени скандинав окончательно разочаровал Ферги. Де Хеа, наоборот, заработал уважение тренера упорством и получил безальтернативное место в старте.

Лишь спустя несколько лет Линдегор признался, что в сезоне-2012/13 все еще испытывал неприятные ощущения в ноге, но боялся признаться в этом. Последствия травмы повлияли на форму, а когда боль наконец прошла, Де Хеа уже блистал в створе. Поворотным моментом для испанца стал матч против «Челси» в феврале 2012-го – первый после повреждения Линдегора. Тогда Де Хеа на последних минутах отразил удар Хуана Маты со штрафного в верхний угол и впервые показал сумасшедшую реакцию, ради которой его купили у «Атлетико». С тех пор Давид почувствовал себя увереннее и набрал массу в тренажерном зале, а его конкурент, наоборот, увяз в сомнениях и рефлексии.

В первое время после трансфера Линдегора завораживала атмосфера топ-клуба и возможность бороться за трофеи, однако конец карьеры в «МЮ» получился смазанным. Датчанин чувствовал себя брошенным и одиноким, а одноклубники не особо поддерживали резервного вратаря. «Суперзвезды вроде Руни, Фердинанда, Эвра, Видича не обращали на меня внимание, – жаловался Андерс. – Им не было никакого дела до парня из Норвегии, о которой они никогда не слышали. Никто не приглашал меня пообедать вместе, каждый держался сам по себе».

Андерс Линдегор и Райан Гиггз Фото: Getty Images

После трех пропущенных от «Рединга» в ноябре 2012-го в следующий раз Ферги доверился Линдегору только в мае, когда «МЮ» уже вернул себе титул и последние туры имели исключительно формальное значение. С датчанином в воротах «Юнайтед» уступил «Челси» и сыграл сумасшедшую ничью с «Вест Бромом» (5:5) – этот матч стал последним для сэра Алекса во главе команды.

После ухода легендарного шотландца положение Линдегора не изменилось – Дэвид Мойес и Луи ван Гал полностью доверяли Де Хеа, а Железный тюльпан еще и привел старого знакомого по «Барселоне» Виктора Вальдеса. «Когда Ван Гал пришел в «МЮ», я надеялся перезапустить карьеру, – признался Линдегор. – Но все получилось не так, как я планировал. Мне стоило покинуть клуб сразу после назначения Ван Гала». При эксцентричном голландце Андерс не провел ни одной игры и летом 2015-го наконец согласился на трансфер в «Вест Бром».

Летом 2010-го Линдегором интересовался не только «МЮ» – с руководством «Олесунна» связывались из «Арсенала», «Аякса» и «Баварии». Однако пять лет спустя у датчанина так и не получилось возродить карьеру – из «Вест Брома» его сослали в Чемпионшип, где он провел 24 матча за «Престон Норт Энд». Затем Андерс вернулся в Премьер-лигу в составе «Бёрнли», но за два года провел лишь две кубковые игры и навсегда распрощался с английским футболом.

Последние три сезона Линдегор выступает за шведский «Хельсингборг», воспитывает двоих детей и чувствует себя отлично, несмотря на нереализованные амбиции. «Я добился того, чего от меня ждали, но не того, о чем мечтал, – рассуждает несостоявшийся наследник Ван дер Сара. – Чтобы делать разницу, Андерс Линдегор должен выступать на 100%. Даже 90% было недостаточно, а я понизил планку до 60% из-за травмы. Конечно, я горжусь медалью АПЛ, но тот титул выиграли другие. Мне отлично известно, что в великой истории «Манчестер Юнайтед» я – всего лишь шепот на ветру».

Источники – The Guardian, Mirror.

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