Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер и экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин обменялись мнениями о возвращении нападающего Криштиану Роналду в АПЛ.

Экс-капитан «МЮ» заявил, что Криш возвращался на «Олд Траффорд» не ради победы в АПЛ – португалец приехал ради Кубка Англии и Лиги чемпионов.

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«Они вышли в следующий раунд Лиги чемпионов. Как вы думаете, сколько денег это принесет клубу, если оценивает деловую сторону вопроса – Глейзеры, стоимость акций? Вот для чего Роналду вернулся.

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Он вернулся не ради победы в АПЛ! «Юнайтед» – это кубковая команда на данный момент. Вот где место нынешнего «МЮ». Посмотрите на них! Посмотрите на лигу, оцените два или три последних года. «МЮ» не выиграет чемпионат в ближайшие два или три года и они точно не нацеливались на победу в АПЛ с Роналду», – заявил Кин в эфире Sky Sports.

Каррагер не согласился с Кином и попутно зацепил «ПСЖ» и Лионеля Месси.

«Я не считаю, что Роналду должен выходить в каждом матче с первых минут. И могу понять, почему Кэррик не выпустил Роналду в старте на матч с «Челси». Ему 36. Роналду уже не тот, что раньше, не думаю, что стоит делать большую историю из того, что он не будет начинать каждую игру с первых минут.

В плане голов Роналду феномен, но это я уже говорил. «ПСЖ» подписал Месси, «Юнайтед» подписал Роналду. Стал ли «Юнайтед» ближе к титулу? Нет. Стал ли «ПСЖ» с Месси ближе к победе в Лиге чемпионов? Нет.

Зачем подписывать Роналду в 36 лет, если они не собираются побеждать в АПЛ в ближайшие 2-3 года? Дайте больше шансов Гринвуду или начните чаще выпускать на поле Санчо», – ответил Каррагер Кину. Расшифровку их разговора приводит Manchester Evening News.

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С момента камбэка на «Олд Траффорд» Криштиану Роналду сыграл за «МЮ» 15 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 2 ассиста.

Источники: Manchester Evening News

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