Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник определился с одной из целей на зимнее трансферное окно.
По данным газеты The Times, Рангник планирует подписать опорного полузащитника «Лейпцига» Амаду Хайдара. Малиец – продукт системы Рангника, коуч перетаскивал Амаду из «Зальцбурга» в «Лейпциг» еще в 2018 году. Отступные по контракту 23-летнего Хайдара – 40 миллионов евро. В клубе готовы выделить бюджет для усиления команды.
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Сам немецкий тренер хочет, чтобы игроки «Юнайтед» прибавили в прессинге. В «МЮ» Ральфу дадут небольшой штаб, сам тренер настаивает на ассистенте, который обеспечит плавный переход от системы Уле-Гуннара Сульшера к его стилю игры. Также ему нужен «энергичный полузащитник», которым, по задумке, и станет Хайдара.
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Источник: The Times
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