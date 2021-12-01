Даже для молодого поколения болельщиков «Арсенала» очевидно, что великую команду 2000-х, которая прошла целый сезон без поражений, невозможно представить без Тьерри Анри. Изящный француз постоянно находил новые способы унизить защитников и реализовывал голевые моменты под огромным давлением легко, будто на тренировке. И все же тот состав лондонцев не зависел от одного игрока – на каждой позиции выступали харизматичные лидеры, одновременно техничные и брутальные.

Идеальным воплощением двойственности «Арсенала» на стыке тысячелетий можно считать Патрика Виейра – не такого заметного и популярного футболиста, как Анри, но точно не менее значимого. Арсен Венгер впервые отметил, как уверенно талантливый 17-летний тинейджер разбирается с противниками и руководит игрой, в середине 1990-х, когда тот выступал за «Кан». В одном из эпизодов француз сенегальского происхождения особенно восхитил тренера, издевательски отобрав мяч у намного более опытного Клода Пюэля.

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Несмотря на юный возраст, Виейра вскоре получил в «Кане» капитанскую повязку. «Тренер увидел во мне лидера не потому, что я много говорил, а потому, что я вел себя на поле соответствующе, – объяснил полузащитник. – Даже когда я был молод, внутри меня уже горело желание, я чувствовал целеустремленность».

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Венгер возобновил интерес к талантливому соотечественнику летом 1996 года, практически сразу после назначения в «Арсенал». Виейра тогда выступал за «Милан», но его надежды на роль сменщика Франка Райкарда в итальянском гиганте не оправдались. Патрик проиграл конкуренцию Деметрио Альбертини и Марселю Десайи, увязнув в запасе. Чтобы заслужить вызов в сборную на ЧМ-1998, 20-летний Виейра решился на новый трансфер.

Футболист практически договорился с «Аяксом» и даже прилетел в Амстердам, но звонок от Венгера склонил в сторону «Арсенала». Патрик присоединился к лондонскому клубу почти одновременно с тренером и сразу испытал недоверие консервативных английских болельщиков. Те скептически относились к назначению коуча с континента и уж точно не верили в успех долговязого паренька, никогда раньше не выступавшего против британских головорезов.

За французами закрепился стереотип физически слабых и коварных игроков, которые избегают жестких стыков и часто симулируют. Поначалу того же ожидали и от Виейра – ему потребовалось всего несколько матчей, чтобы опровергнуть хейтеров. На Патрика почти не обратили внимания из-за более заметного новичка – Реми Гарда из «Страсбура». Но Виейра настолько восхитил Венгера талантом, что быстро усадил конкурента в запас.

В октябрьской игре против «Блэкберна» он стал единственным иностранцем в заявке «Арсенала», а в декабре вышел на замену вместо травмированного Рэя Парлора против «Шеффилд Уэнсдей» и перевернул игру. До появления Виейра лондонцы уступали 0:1, но с французом в составе вдохновились и забили четыре мяча.

Энергия, драйв и универсальность новичка примерно одинаково потрясли его одноклубников и болельщиков. До Патрика английские зрители не видели, чтобы один футболист сочетал настолько разнообразные качества: умение читать игру, классный пас, технику и мощь. Виейра одинаково эффективно пробрасывал мяч мимо оппонентов и отрабатывал в обороне, врывался в чужую штрафную и блокировал подступы к своей.

«Когда соперник бросался на него, он реагировал со всей силы, – вспоминал Венгер. – Если то же самое происходило во второй раз, Патрик отвечал в трехкратном размере. Он был очень силен и доминировал над противниками. Иногда за один эпизод у него получалось разрушить атаку соперника, протащить мяч вперед и задать правильное направление атаки».

Виейра стал символом культурной революции – показал, что не только англичане умеют мужественно бороться, а сила отлично сочетается с интеллектом. Успех полузащитника на «Хайбери» помог Венгеру преодолеть предубеждение болельщиков. Умение французского тренера находить талантов и растить звезд быстро расположило даже скептиков.

«Патрик постоянно размышлял над выступлениями, – объяснил Венгер. – Но это не парализовало его во время матчей, а вело к критическому анализу и делало лучше». Кроме того, Виейра одним из первых воспринял новаторские идеи тренера: следил за диетой и подстраивал образ жизни так, чтобы дольше оставаться на пике формы. «Я никогда не видел такого полузащитника, – восхищался новым партнером Иан Райт. – Несмотря на внушительные габариты, он двигался пластично и элегантно, словно кошка. Мы знали, что получили игрока мирового уровня».

После достойного третьего места в сезоне-1996/97 «Арсенал» проникся философией Венгера и следующий розыгрыш чемпионата начал с 12 матчей без поражений. На этом отрезке Виейра отметился четырьмя голевыми передачами и образовал убойный дуэт в центре поля с еще одним французом Эммануэлем Пети. Правша Патрик выделялся короткими резкими пасами, его партнер был левшой и лучше исполнял плавные дальние передачи. Они дополняли друг друга и обеспечивали идеальную поддержку для других линий.

Иан Райт, Деннис Бергкамп и Николя Анелька разрывали защитников, но незаметным героем «Хайбери» неизменно выступал именно Виейра. Француз находился в центре каждого командного взаимодействия на любом участке поля. Соперники оказывались не готовы противостоять настолько вдумчивому и в то же время сильному оппоненту. Методы Венгера оправдались – «Арсенал» сначала выиграл чемпионат, а затем добавил к списку трофеев Кубок Англии, разобравшись в финале с «Ньюкаслом».

Фантастический год Виейра продолжился: он осуществил мечту, поучаствовал в триумфальном домашнем чемпионате мира и даже отметился голевой на партнера по клубу Пети в финале против Бразилии. Летом 1998-го он вернулся на «Хайбери» уже не молодым талантом, а одной из главных звезд мирового футбола.

На протяжении следующих сезонов Виейра развивался не только как футболист, но и как лидер. Он редко кричал на одноклубников и вообще не соответствовал стереотипному образу капитана, но когда в 2002-м легендарный Тони Адамс завершил карьеру, Венгер доверил повязку именно Патрику. Тот согласовал решение с ветеранами – Дэвид Симен, Мартин Киоун, Рэй Парлор и Деннис Бергкамп однозначно одобрили выбор тренера.

Чтобы мотивировать партнеров, французу не нужно было произносить пафосные речи в раздевалке – его выступлений было достаточно, чтобы заставить остальных игроков стремиться к тому же уровню. «Иногда Патрик приходил и даже не разговаривал с нами, – рассказал Райт. – Он вел себя так, будто тебя не существовало».

Когда в 2003-м «Арсенал» выиграл очередной Кубок Англии, исполнявший обязанности капитана в отсутствии травмированного Виейра Симен предложил французу вместе поднять трофей. Сначала тот отказался, поскольку не участвовал в финале и считал победу заслугой других футболистов, но вратарь настоял. Для него, как и для большинства одноклубников, Патрик выступил символом прогресса и преемственности.

После вылета в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Валенсии» в 2001-м Виейра жестко высказался по поводу уровня команды и призвал руководство потратиться на новичков. Даже добившись всего в Англии и сборной, он оставался перфекционистом и переживал из-за слабых выступлений в еврокубках. Внушение сработало: тем же летом в «Арсенал» перешел Сол Кэмпбелл, на следующий год – Жилберту Силва, а в 2003-м – Йенс Леманн и Гаэль Клиши. В сезоне-2003/04 лондонцам под предводительством Виейра удалось беспрецедентное для Премьер-лиги достижение – чемпионство без единого поражения.

Арсен Венгер и Патрик Виейра (2004 год) Фото: Getty Images

Для Патрика тот год стал высшей точкой в карьере – гол в гостях против «Тоттенхэма» обеспечил «Арсеналу» титул, а точный удар против «Лестера» в последнем туре гарантировал негласный титул Непобедимых. В том же сезоне лондонцы четыре раза бились против «Манчестер Юнайтед». Одна из встреч закончилась удалением Виейра и назначением пенальти в ворота «Арсенала» за фол на Ван Нистелрое. Когда голландец не забил с точки, соперники обступили его и злорадно высмеяли за промах.

Схватки с принципиальным соперником неизменно получались кровавыми, а в их эпицентре оказывались два капитана: Виейра и Рой Кин. «Из всех соперников он мотивировал меня больше всего, – сказал суровый ирландец про француза. – Порой он один тащил весь «Арсенал». В такие дни обыграть его было просто невозможно».

Рой Кин и Патрик Виейра (1999 год) Фото: Getty Images

Несмотря на длинный список достижений, признание фанатов и легендарный статус, карьера Виейра в Лондоне складывалась не безоблачно. На старте сезона-2000/01 он получил две красные карточки в трех турах и спровоцировал волну разговоров о слабой дисциплине в «Арсенале». Разборки против «МЮ» лишь дополнительно ожесточали француза – особенно когда у его команды не получалось выиграть. Вскоре после исторического титула в 2004-м что-то внутри великого поколения надломилось: чемпион проиграл «Юнайтед» два матча за несколько месяцев, один из которых – со счетом 2:4 на «Хайбери».

Из-за поражения в гонке за титул и тусклых выступлений финал карьеры Виейра в «Арсенале» получился скомканным, но даже в такой ситуации он принес лондонцам трофей – реализовал победный пенальти в финале Кубка Англии против «МЮ». Вскоре выяснилось, что клуб принял предложение «Ювентуса» и отпустит 29-летнего капитана в Италию за 20 миллионов евро.

Формально решение Венгера расстаться с Виейра после девяти лет выглядело оправданным. Во-первых, Патрик уже не всегда демонстрировал прежний топ-уровень, а тренер пытался внедрить в состав юного Сеска Фабрегаса. Во-вторых, «Арсеналу» предстояло серьезно потратиться на строительство нового стадиона, и любой заработок помогал клубу избежать финансовой ямы.

Тем не менее в долгосрочной перспективе продажа капитана обернулась провалом. Ни Анри, ни Фабрегасу не удалось восполнить пустоту, образовавшуюся в команде без надежного, мощного, скромного и свирепого Патрика. Он стал первым выпавшим кирпичиком из фундамента великой команды, которая за несколько лет скатилась от борьбы за чемпионство до попыток зацепиться за ЛЧ. На момент ухода Виейра не было даже 30 – он точно еще мог принести пользу «Арсеналу» хотя бы за счет опыта и авторитета.

Карьера француза вдали от Англии тоже затухла – он ушел из «Ювентуса» в 2006-м после коррупционного скандала, когда туринцев сослали в Серию B, и следующие три с половиной года провел в «Интере». Жозе Моуринью не рассчитывал на ветерана, поэтому в январе 2010-го Вийера вернулся в любимый чемпионат – только не в «Арсенал», а в разбогатевший «Манчестер Сити». Там Патрик завершил игровую карьеру и набрался опыта уже в качестве функционера: возглавил отдел футбольного развития, а затем – молодежную команду.

Спустя 16 лет после ухода из «Арсенала» Виейра успел поработать со сборной легенд в «Нью-Йорк Сити» и потренировать «Ниццу». Его новый проект – обновленный «Кристал Пэлас», который после ретрограда Роя Ходжсона под руководством француза играет в разнообразный и современный футбол. В «Арсенале» экс-капитану не организовали прощальный матч и не установили памятник. Но тренерские достижения не позволяют забыть о наследии Виейра – для Премьер-лиги он такая же культовая личность, как Анри, Кин или Венгер.

Сейчас «Арсенал» максимально далек от славы времен Виейра. В этом сезоне «канониры» пока больше запомнились почти развязавшейся дракой тренеров

СКАТИЛСЯ БЫ «АРСЕНАЛ», ЕСЛИ БЫ НЕ ПРОДАЛ ТОГДА ВИЕЙРА? Нет, они бы еще стали чемпионами Да, но чуть позже Да, даже Виейра бы не спас

Источники: The Athtletic, These Football Times, Independent

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