Легенда египетского футбола, двукратный победитель Кубка африканских наций в составе сборной Египта Мохаммед Абутрика призвал мусульманских футболистов бойкотировать кампанию АПЛ в поддержку ЛГБТ-сообщества под названием «Радужные шнурки», заявив, что гомосексуализм противоречит человеческой природе.

«Это явление противоречит не только мусульманской, но и человеческой природе. Аллах говорит в Коране, что мы должны почитать детей Адама, но, занимаясь гомосексуализмом, мы не чтим людей, мы унижаем их. Они скажут вам, что это право человека, но это не право человека, на самом деле это против человечности».

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«Как глобальная медиагруппа мы представляем, защищаем и поддерживаем людей, интересы каждого отдельного происхождения, языка и культурного наследия в 43 чрезвычайно разнообразных странах, что мы демонстрируем каждый день», – прокомментировали ситуацию на канале.

«Мы полностью не согласны с мнением эксперта. Премьер-лига и ее клубы поддерживают ЛГБТК+ и ясно дают понять, что футбол предназначен для всех», – отметил представитель АПЛ.

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