Защитник «Арсенала» Габриэл сумел отбиться от грабителей, которые проникли в гараж его дома. Инцидент произошел в августе, однако детали происшествия стали известны только сейчас.
Бразилец и его друг возвращались домой поздно вечером из ночного клуба, когда злоумышленники напали на них. Один из грабителей начал угрожать Габриэлу бейсбольной битой и потребовал немедленно отдать ему ключи от автомобиля, часы и телефон. Габриэл внезапно ударил грабителя по лицу и сумел сорвать с него кепку. Нападавшие сбежали.
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Благодаря анализу ДНК с кепки преступника смогли опознать. Дело закрыто, грабитель получил пятилетний тюремный срок.
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Источник: Daily Mail
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