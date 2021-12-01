Защитник «Арсенала» Габриэл сумел отбиться от грабителей, которые проникли в гараж его дома. Инцидент произошел в августе, однако детали происшествия стали известны только сейчас.

Бразилец и его друг возвращались домой поздно вечером из ночного клуба, когда злоумышленники напали на них. Один из грабителей начал угрожать Габриэлу бейсбольной битой и потребовал немедленно отдать ему ключи от автомобиля, часы и телефон. Габриэл внезапно ударил грабителя по лицу и сумел сорвать с него кепку. Нападавшие сбежали.

Ad

Благодаря анализу ДНК с кепки преступника смогли опознать. Дело закрыто, грабитель получил пятилетний тюремный срок.

Чемпионат Англии Казнил «МЮ», ушел в 29 лет. Величие и драма Виейра в «Арсенале» 6 ЧАСОВ НАЗАД

Чемпионат Англии «Арсенал» чуть не задавил «Ливерпуль». Почему получил 0:4? 20/11/2021 В 21:12