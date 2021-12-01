В Португалии начали расследование по делу двух телохранителей нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Два бывших члена элитного спецназа Сержио и Жорже Рамальейру после службы в Афганистане устроились на работу в личную охрану португальской полиции. Близнецы Рамальейру обеспечивали безопасность политиков и судей.
Параллельно Сержио и Жорже попали в охрану Роналду и ушли в неоплачиваемый отпуск. Их заметили на фотографиях, когда братья помогали Криштиану в аэропорту Манчестера. Теперь оба телохранителя находятся под следствием в Португалии. Их подозревают в обеспечении несанкционированной личной охраны на родине.
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По данным газеты Observador, Рамальейру получат дисциплинарное взыскание за работу на Роналду, как только вернутся в полицию. «Мы не комментируем расследуемые дела», – заявил представитель правоохранительных органов в ответ на запрос журналистов.
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А Роналду обвинил во лжи главного редактора France Football и заявил, что вовсе не ставит целью карьеры обойти по «Золотым мячам» Лионеля Месси.
Источники: Flash, Observador (цитата по The Sun)
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