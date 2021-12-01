Матч 14-го тура чемпионата Англии между «Уотфордом» и «Челси» приостановили в первой половине. Одному из болельщиков на «Викаридж Роуд» стало плохо.

На 15-й минуте у мужчины на трибуне прихватило сердце. Защитник «синих» Маркос Алонсо заметил, что зрители привлекают внимание главного арбитра, и указал судье на упавшего в обморок человека в толпе. Арбитр Дэвид Кут дал свисток, медицинские бригады обоих клубов бросились к пострадавшему.

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Футболисты отправились в раздевалку, пока мужчину откачивали. Репортеры Amaxon Prime сообщили, что болельщика спасли и привели в сознание. Его срочно отправили в госпиталь – хорошо, что стадион «Викаридж Роуд» находится сразу за главной городской больницей Уотфорда.

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Матч Премьер-лиги приостановили на полчаса. Игроки вернулись на газон, провели короткую разминку и возобновили встречу. Уже после рестарта Мэйсон Маунт открыл счет на 29-й минуте, а затем на 43-й Эммануэль Деннис забил ответный мяч хозяев. После первой половины результат на табло – 1:1. Ведущие текстовой трансляции The Independent сообщили, что фаната успешно доставили в госпиталь, он в стабильном состоянии.

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Источник: The Independent

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