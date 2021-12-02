Немецкий специалист Ральф Рангник успешно поработал в «Локомотиве»: летом 2021-го занял позицию консультанта с контрактом на три года, но уложился в 4,5 месяца и своей деятельностью заслужил приглашение на «Олд Траффорд».
До конца сезона немец будет работать главным тренером «МЮ», а с лета перейдет на роль консультанта. И в межсезонье манкунианцам придется жестко поломать голову над жизненно важными вопросами, а у Рангника черепушка трещит уже сегодня.
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Представь, что Ральф Рангник – это, внезапно, ты! Определи судьбу «Манчестер Юнайтед». А прежде всего – реши тренерский вопрос.
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ТЫ РАЛЬФ РАНГНИК. ЧТО ДЕЛАЕМ С ТРЕНЕРОМ ЛЕТОМ?
ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ ИЩЕМ ТРЕНЕРА, ТО КОГО?
Самый главный вопрос, который встает перед тренером команды Криштиану Роналду, это – «что делать с Криштиану Роналду?!» С сезона-2018/19 ни один тренер Криша не проработал больше года: Макс Аллегри, Маурицио Сарри, Андреа Пирло, а теперь в списке жертв и Уле-Гуннар Сульшер. Как минимум у первых двоих отношения с португальцем были не самими душевными. Как поступишь ты, герр Рангник?
ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА – РОНАЛДУ. ЧТО ДЕЛАЕМ?
Ладно, вопрос с Криштиану решили – или не решили, но пока наша голова еще не полетела. У нас в составе есть еще одна прима, с крайне токсичным агентом Мино Райолой. Француз проводит в «МЮ» уже шестой сезон, большая часть его манкунианской карьеры – скандалы, критика, разочарования, жалобы и выпрашивания трансфера.
ЧТО ДЕЛАЕМ С ПОГБА?
С остальной командой тоже познакомились. Пора расписывать тренировочный процесс.
ЧТО С ТРЕНИРОВКАМИ?
В этом сезоне оборона «МЮ» – это одна сплошная катастрофа. После 13 туров «дьяволы» шли пятыми с конца по пропущенным (22). Явно назревает вратарская проблема.
КОГО СТАВИМ В ВОРОТА?
На носу январь. Многие потенциальные свободные агенты, вроде Килиана Мбаппе и Сердара Азмуна, получат право вести переговоры с другими клубами, а потому их нынешние работодатели станут более сговорчивыми. Можно и с другими игроками попытать счастье: Бруну Фернандеш переехал на «Олд Траффорд» в январе 2020-го с действующим контрактом со «Спортингом» до 2023 года. Короче, нужно думать об усилении состава… или не нужно?
НАШИ ДЕЙСТВИЯ В ЗИМНЕЕ ОКНО…
Ну и последняя проблема: «МЮ» бултыхается на 10-й строчке в Премьер-лиге, вылетел из Кубка английской лиги, но уже обеспечил себе 1/8 финала Лиги чемпионов. А есть еще и Кубок Англии. Сегодняшние «красные дьяволы» вряд ли осилят три фронта. Как распределять силы?
НУЖНО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ЦЕЛЬЮ НА ОСТАТОК СЕЗОНА
«Манчестер Юнайтед» редко баловал болельщиков после ухода сэра Алекса Фергюсона, но хотя бы на финансовом рынке дела у «красных дьяволов» долгое время шли отлично. Теперь и это не так.
Когда-то Де Хеа реально мог плотно присесть на скамейку. Возможно, сейчас испанца уже бы и не было на «Олд Траффорд», но его конкурента сгубила нелепая травма на тренировке.
А вот как Погба мучается на «Олд Траффорд» сам и мучает окружающих.
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