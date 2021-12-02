Немецкий специалист Ральф Рангник успешно поработал в «Локомотиве»: летом 2021-го занял позицию консультанта с контрактом на три года, но уложился в 4,5 месяца и своей деятельностью заслужил приглашение на «Олд Траффорд».

До конца сезона немец будет работать главным тренером «МЮ», а с лета перейдет на роль консультанта. И в межсезонье манкунианцам придется жестко поломать голову над жизненно важными вопросами, а у Рангника черепушка трещит уже сегодня.

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Представь, что Ральф Рангник – это, внезапно, ты! Определи судьбу «Манчестер Юнайтед». А прежде всего – реши тренерский вопрос.

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ТЫ РАЛЬФ РАНГНИК. ЧТО ДЕЛАЕМ С ТРЕНЕРОМ ЛЕТОМ? Я Профессор = я лучший тренер! Продолжаю работать Зову топ-тренера и не лезу в его дела Зову топ-тренера и вмешиваюсь в его работу Ищу тренера из своей системы, не лезу в его дела Ищу тренера из своей системы и лезу в его дела

ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ ИЩЕМ ТРЕНЕРА, ТО КОГО? Манчини Тен Хаг Почеттино Виллаш-Боаш Первого же топа, который к лету освободится Какого-нибудь немца Кэррик отлично справится

Самый главный вопрос, который встает перед тренером команды Криштиану Роналду, это – «что делать с Криштиану Роналду?!» С сезона-2018/19 ни один тренер Криша не проработал больше года: Макс Аллегри, Маурицио Сарри, Андреа Пирло, а теперь в списке жертв и Уле-Гуннар Сульшер. Как минимум у первых двоих отношения с португальцем были не самими душевными. Как поступишь ты, герр Рангник?

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА – РОНАЛДУ. ЧТО ДЕЛАЕМ? Пусть делает что хочет – не хочу рисковать работой Пока забивает – не трогаем, а там видно будет Заставляем прессинговать, он нужен системе Пусть прессингует хотя бы вратаря

Ладно, вопрос с Криштиану решили – или не решили, но пока наша голова еще не полетела. У нас в составе есть еще одна прима, с крайне токсичным агентом Мино Райолой. Француз проводит в «МЮ» уже шестой сезон, большая часть его манкунианской карьеры – скандалы, критика, разочарования, жалобы и выпрашивания трансфера.

ЧТО ДЕЛАЕМ С ПОГБА? Не трогаем – все хорошо Пробуем перевоспитать и вписать в игру Скамейка с выходами на замену Глубокая скамейка и продажа

С остальной командой тоже познакомились. Пора расписывать тренировочный процесс.

ЧТО С ТРЕНИРОВКАМИ? Больше нагрузок для лучшей физики Меньше тренировок – больше тактических занятий Постоянная работа с мячом – надо привыкнуть к схемам

В этом сезоне оборона «МЮ» – это одна сплошная катастрофа. После 13 туров «дьяволы» шли пятыми с конца по пропущенным (22). Явно назревает вратарская проблема.

КОГО СТАВИМ В ВОРОТА? Верим в Давида де Хеа Хендерсона – он был неплох в прошлом сезоне Ищем вратаря на рынке

На носу январь. Многие потенциальные свободные агенты, вроде Килиана Мбаппе и Сердара Азмуна, получат право вести переговоры с другими клубами, а потому их нынешние работодатели станут более сговорчивыми. Можно и с другими игроками попытать счастье: Бруну Фернандеш переехал на «Олд Траффорд» в январе 2020-го с действующим контрактом со «Спортингом» до 2023 года. Короче, нужно думать об усилении состава… или не нужно?

НАШИ ДЕЙСТВИЯ В ЗИМНЕЕ ОКНО… Берем 1-2 топов с истекающими контрактами Кровь из носу делает дорогущий трансфер Берем нескольких середняков для ротации Ищем стального ветерана для порядка в раздевалке К чему траты – имеющегося состава достаточно

Ну и последняя проблема: «МЮ» бултыхается на 10-й строчке в Премьер-лиге, вылетел из Кубка английской лиги, но уже обеспечил себе 1/8 финала Лиги чемпионов. А есть еще и Кубок Англии. Сегодняшние «красные дьяволы» вряд ли осилят три фронта. Как распределять силы?

НУЖНО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ЦЕЛЬЮ НА ОСТАТОК СЕЗОНА Будем идти от матча к матчу Ставка на Лигу чемпионов Надо выиграть Кубок Англии Все силы на высокое место в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» редко баловал болельщиков после ухода сэра Алекса Фергюсона, но хотя бы на финансовом рынке дела у «красных дьяволов» долгое время шли отлично. Теперь и это не так

Когда-то Де Хеа реально мог плотно присесть на скамейку. Возможно, сейчас испанца уже бы и не было на «Олд Траффорд», но его конкурента сгубила нелепая травма на тренировке.

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