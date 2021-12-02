«Канониры» провально начали нынешний сезон – после трех первых туров АПЛ команда занимала последнее место с разницей мячей 0:9. Благо дела команды вскоре поправились, доминирование Артеты наконец начало приносить плоды. Сейчас «пушкари» находятся на 5-й строчке, отставая от лидера на 10 очков и имея игру в запасе.

Команда играет в основном молодыми футболистами – выделяются Аарон Рамсдейл, Эмиль Смит-Роу, Букайо Сака, в то время как Обамеянг и Ляказетт теряют статусы звезд. Но в «Арсенал» приходили игроки, которые даже не смогли обратить на себя внимания, в отличие от габонца и француза. Правда, после «канониров» многие из них все же становились звездами. Некоторые из этих имен совершенно не ассоциируются с «Арсеналом». Но факт остается фактом – они определенно играли в футболке «пушкарей».

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Лассана Диарра

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Арсен Венгер в 2007 году очень захотел видеть соотечественника в своей команде и исхтрился переманить Лассана из стана «Челси», пообещав обилие игрового времени. Арсенал заплатил за трансфер 3 млон евро, а Диарра взял себе 8-й номер, освободившийся после ухода Фредди Юнгберга. Венгер постоянно расхваливал опорника, называя его «многофункциональным», но так и не сумел найти Диарра место на поле. За полгода в «Арсенале» Лассана провел 7 матчей и ушел в «Портсмут». Кстати, за переход «канониры» выручили 7 млн евро, то есть на 4 больше, чем заплатили. Получается, каждый матч Диарра за «Арсенал» стоил «Портсмуту» по миллиону.

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Жервиньо

Жервиньо, «Арсенал» (2013) Фото: Getty Images

Ивуариец провел за «пушкарей» 46 матчей и забил 9 мячей. Венгер был недоволен тем, как Жервиньо реализует моменты. Сам игрок впоследствии признавался, что ненавидит «Арсенал» из-за отношения к нему со стороны знаменитого тренера. В общем, сотрудничества не получилось. Обиженный нападающий ушел в «Рому», по выступлениям за которую мы все его и запомнили.

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Николя Анелька

Анелька сменил столько команд, что тяжело уследить за клубными перемещениями француза. Многие уже забыли, что Николя играл за «Арсенал» и именно там стал звездой. Уже в 17 лет Анелька стал частью «канониров» – в феврале 1997 года за 760 тысяч евро перешел из «ПСЖ». В сезоне-1997/98 Анелька пробился в основу после травмы Иана Райта и остался основным даже в следующем сезоне, забив в чемпионате 17 мячей и став вторым лучшим бомбардиром. В 1999 году Анелька перешел в мадридский «Реал» за 35 миллионов евро.

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Энди Коул

Легенда «Манчестер Юнайтед» перешел в молодежный «Арсенал» в 15 лет. Через три года он попал во взрослую команду, где не получал игрового времени. Он лишь дважды выходил на замену, не отличаясь голевыми действиями и вообще никак не выделяясь. Молодой нападающий начал гастролировать по арендам, что и спасло карьеру Коула. За 13 матчей в «Фулхэме» Энди отличился трижды, за сезон в «Бристоль Сити» – еще 8 раз. В 1992 году «Бристоль» выкупил контракт англичанина, за полгода Коул забил 12 мячей и перешел в «Юнайтед» транзитом через «Ньюкасл».

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Серж Гнабри

Серж Гнабри, «Арсенал» (2015) Фото: Getty Images

Немец дебютировал на профессиональном уровне именно в «Арсенале». Гнабри ездил в аренду в «Вест Бром», провел за 5 лет в составе «канониров» только 10 матчей и лишь однажды забил – словом, в «Арсенале» ему не доверяли. И это была одна из самых больших ошибок в истории клуба. В 2016 году Серж присоединился к бременскому «Вердеру», а еще через год перешел в «Баварию», где стал мировой звездой.

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Карлос Вела

Мексиканец, известный в основном по выступлениям за сборную, числился в «Арсенале» аж 8 лет. Но в начале карьеры Карлос не смог получить разрешения на работу в Англии, из-за чего поехал по испанским арендам. Вела периодически возвращался и иногда зажигал. Например, соорудил хет-трик в ворота «Шеффилда» в Кубке английской Лиги в 2008 году. Еще Карлос стал вторым в истории мексиканцем, забившим в АПЛ (после Хареда Борхетти). Но в целом английская карьера не увенчалась успехом. В 29 матчах за «пушкарей» в АПЛ Вела отличился лишь трижды. В 2012 году Карлос подписал четырехлетний контракт с «Сосьедадом».

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Джованни ван Бронкхорст

Джованни ван Бронкхорст, «Арсенал» Фото: Getty Images

Голландец перешел в «Арсенал» летом 2001 года за 13,5 миллионов евро из «Рейнджерс». В составе «канониров» Ван Бронкхорст был основным левым защитником, хотя в Нидерландах играл левого атакующего полузащитника. За два сезона в «Арсенале» Джованни провел 42 матча и забил 2 мяча, но так и не сумел стать лидером команды. В начале сезона-2003/04 Ван Бронкхорст переехал в «Барселону» на правах аренды с правом выкупа.

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Исмаэль Беннасер

Полузащитник «Милана» тоже стал жертвой системы «пушкарей». За 2,5 года в «Арсенале» Беннасер сыграл один раз – в матче Кубка английской Лиги заменил Тео Уолкотта. В 2017 году алжирец уехал в аренду во французский «Тур», а затем в Италию, где играет и сейчас.

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Давор Шукер

Давор Шукер, «Арсенал» (1999 год) Фото: Getty Images

В отличие от остальных героев списка величайший хорватский футболист современности до Луки Модрича пришел в «Арсенал» в зените славы, спустя год после «Золотой бутсы» чемпионата мира-1998. Начало было мощным: 10 мячей в 15 стартовых матчах. Но дальше Шукер не выдержал конкуренции с такими монстрами, как Бергкамп, Анри и Кану. В финале Кубка УЕФА-1999/00 Давор не забил послематчевый пенальти и вскоре ушел в «Вест Хэм». Вряд ли кто вспомнит, что Шукера когда надевал майку «канониров».

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Эмилиано Мартинес

Эмилиано Мартинес стал звездой сборной Аргентины и помог Лео Месси забрать первый трофей с национальной командой. Аргентинский голкипер заблистал и за «Астон Виллу», став лучшим игроком прошлого сезона. А в конце ноября Мартинес был признан шестым лучшим вратарем мира на церемонии в Париже. Но ради всего этого нужно было пройти испытание скамейкой «Арсенала» длиной в 9 лет. С 2012-но по 2020-й год Мартинес провел за «канониров» всего 15 матчей, в которых пропустил 16 мячей.

Впрочем, Эмилиано вы могли еще помнить в «Арсенале», ведь у нас совсем недавно вышел шикарный текст о его карьерном пути.

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