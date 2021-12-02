Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заработает крупную сумму, если убедит нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанна присоединиться к манкунианцам.

За помощь в трансфере Холанна немецкому специалисту обещан бонус в размере 10 млн евро, сообщает Bild. Рангник работал спортивным директором «Зальцбурга», когда в 2019 году австрийский клуб подписал соглашение с нападающим. На тот момент 18-летний форвард стал звездой именно в «Ред Булле», а с Рангником Холанн находится в хороших отношениях.

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Как сообщали испанские медиа, Эрлинг уже договорился с «Боруссией» , что клуб не помешает ему уйти летом 2022-го, а только пойдет покупателю навстречу. Сам Холанн ранее обещал боссам «Дортмунда», что не будет форсировать трансфер летом 2021-го, и сдержал слово, несмотря на предложения.

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Возможно, Эрлинг перейдет не в «МЮ», а в «Барсу». Каталонцы получили предложения от нескольких инвестиционных фондов, которые готовы помочь клубу в оформлении сделки

Источник: Bild.

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