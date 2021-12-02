«Арсенал» впервые с апреля 2018-го проиграл «Манчестер Юнайтед» в АПЛ (2:3), но все равно остался в таблице выше «красных дьяволов». Самый запоминающийся хайлайт матча – гол Эмиля Смит Роу на 13-й минуте. Англичанин вывел «канониров» вперед выстрелом из-за штрафной после углового, но дистанция оказалась не важна, ведь Давид де Хеа в момент удара Смит Роу не мог спасти «МЮ» из-за повреждения.

«Арсенал» начал игру с преимуществом и до гола пять раз угрожал Де Хеа. Вратарь потушил три выстрела в створ, но не справился с последующим более простым выпадом. «Канониры» подавали угловой с правого фланга: защитники «МЮ» после небольшой суматохи вышвырнули мяч из коробки, но Смит Роу подобрал его и пробил из-за штрафной с левого края. Мяч неторопливо полетел в ближний угол, но вратарь пропустил его в сетку. На самом деле Давид даже не видел момент удара, ведь валялся на газоне головой вниз, держась за голеностоп.

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Де Хеа получил по ноге в момент подачи с углового: в суетном движении во вратарской Фред вонзился шипами в ногу вратаря и отправил того с болью на газон. Судья Мартин Аткинсон вовремя не заметил травмированного испанца и подошел к нему уже после гола. Рефери тянул с решением, а игроки «Арсенала» даже не радовались – ожидали, что Аткинсон не засчитает мяч и назначит свободный удар. Такое решение казалось справедливым – травмированный голкипер вообще не участвовал в важном эпизоде.

Давид де Хеа в момент удара Смит Роу Фото: Getty Images

Но арбитр после совещания с ВАР засчитал мяч, несмотря на отчаянные споры манкунианцев. «Канониры» же в ответ на неожиданное решение взорвались радостью. Аткинсон поступил по правилам: не было фола со стороны игроков «Арсенала», а повреждение Давида – несчастный случай, который произошел из-за неосторожности партнера.

СУДЬЯ СПРАВЕДЛИВО ЗАСЧИТАЛ МЯЧ? Да Нет

Конечно, судья мог остановить игру из-за повреждения Де Хеа, но, видимо, оценил его травму как незначительную. По правилам арбитр может и не останавливать матч в такой ситуации, если поломка игрока легкая. Возможно, Аткинсон просто не заметил лежачего голкипера среди кучи игроков в штрафной «Манчестера». В любом случае после произошедшего по правилам он имел все основания засчитывать мяч «Арсенала», со стороны которого никакого вреда испанцу не прилетело.

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Скандальный мяч не помог «Арсеналу» победить. Команда Микеля Артеты еще не научилась справляться с топ-клубами АПЛ, в матчах с которыми в этом сезоне регулярно проигрывает. «МЮ» на протяжении трех лет был удобным соперником для «канониров»: за это время они вырвали по три победы и ничьи и ни разу не проиграли. Правда, победа не сильно продвинула «красных дьяволов» по таблице – только седьмое место, ниже «Арсенала». Приятно, что судейское решение не помешало победить сильнейшей команде вечера, а после игры все внимание приковал выстреливший дублем Криштиану Роналду.

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