Англия встретила Ральфа Рангника классикой: прохладной декабрьской погодой с дождем и игрой против 4-4-2. Мудрый немец степенно расположился на трибуне, пока Майкл Кэррик ломал «Арсенал» и тасовал переднюю линию. «Юнайтед» сразу попал под магнетизм будущего тренера. В игре «Манчестера» сверкнули несколько свежих ходов.

Первым инструментом «МЮ» оказался прессинг. Давление «Юнайтед» носило персональный характер и возвращало мяч: «Арсенал» семь раз утратил владение на домашней половине.

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Агрессивный персональный прессинг «МЮ» Фото: Other Agency

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Еще «МЮ» показал уверенный контрпрессинг – включение в отбор сразу после потери. Самый громкий пример связан с Харри Магуайром, который вернул мяч на чужой половине перед голом Бруну Фернандеша.

Магуайр перехватил мяч на чужой половине перед голом Бруну Фото: Other Agency

Второй ход хозяев был подвязан на левом фланге. Атакующая система «МЮ» строилась на перегрузе края Джейдона Санчо. К британцу постоянно смещался Криштиану Роналду и поднимался Алекс Теллес. Страйкер выдал 10 действий в загружаемой зоне, фулбек – 20.

С левого фланга прилетели два из трех мячей «Юнайтед»: речь о голе Бруну и пенальти Роналду. В обоих эпизодах блеснул Фред. Бразилец чутко уловил момент для рывка в штрафную, откуда сначала выдал предголевой пас, а затем заработал 11-метровый.

Рывок Фреда в штрафную перед голом Бруну Фото: Other Agency

Ускорение Фреда, которое приведет к пенальти в ворота «Арсенала» Фото: Other Agency

«Арсенал» атаковал менее внятно, чем соперник. План Микеля Артеты проявился лишь на последних минутах, когда гости выбили несколько моментов после набросов на дальнюю штангу. Один из игроков лондонской команды уводил Теллеса и освобождал пространство для партнера. Санчо не всегда страховал фулбека.

Сака остался один на дальней штанге, так как Теллес побежал за соперником в центр Фото: Other Agency

До финального отрезка выпады «Арсенала» казались безыдейными. В защите команда предложила компактные 4-4-2, в рамках которых форварды и полузащитники персонально блокировали игроков «МЮ». «Система Артеты позволяет как поддавливать соперника на чужой половине, так и заполнять пространство за спиной», – объяснял в эфире BBC экс-голкипер сборной Англии Роберт Грин.

Персональные привязки в защите «Арсенала» Фото: Other Agency

С точки зрения тактики «Юнайтед» предложил две продуктивные идеи. «Арсенал» – меньше. Кэррик лучше подготовил команду к игре на «Олд Траффорд». В последнем матче с Майклом у руля «МЮ» показал продуманный футбол.

Прессинг «Юнайтед» напомнил о будущем под надзором Рангника. Строгость и структура в атаке – тоже. Ральф будто заочно преобразил команду, причем не только благодаря Криштиану. Блеснули и Фред, и Бруну, и Санчо (в атаке).

«МЮ» – одна из самых интересных команд ближайших месяцев.

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